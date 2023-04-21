Источник: прокурор Татарстана Илдус Нафиков может занять ключевой пост в Марий Эл
Руководитель прокуратуры Татарстана может возглавить надзорное ведомство в Марий Эл. По данным источников «Реального времени», сегодня в Москве Илдус Нафиков успешно прошел аттестацию в Генпрокуратуре РФ — необходимый этап для нового назначения.
Напомним, пост прокурора Татарстана Нафиков занял по указу президента РФ в сентябре 2013-го года, спустя 5 лет Владимир Путин продлил срок его полномочий еще на 5 лет. Нынешнее законодательство не позволяет занимать данный пост более двух сроков подряд. Второй срок истечет осенью 2023-го, так что ротация ожидаема.
Процедура назначения имеет несколько ступеней. Кандидату предстоит пройти кадровую комиссию при президенте страны и дождаться указа.
Место прокурора Марий Эл вакантно уже несколько месяцев, после ухода в отставку Сергея Белякова обязанности руководителя исполняет первый зам Дмитрий Талипов. Отметим, что с 2019-го в прокуратуре Марий Эл на позиции заместителя трудится бывший зампрокурора Набережных Челнов и Московского района Казани Павел Шамов.
В пресс-службе прокуратуры Татарстана кадровые вопросы традиционно комментировать не стали, сообщив лишь, что до 24 апреля Илдус Нафиков находится в отпуске. Заметим, лишь за последний год прокурор РТ поддерживал обвинение по ряду самых резонансных дел — лично требовал пожизненного заключения для историка-«маньяка» Игоря Птицина и убийцы гимназистов и педагогов Ильназа Галявиева, а также принудительного лечения для «поклонника» казанского стрелка.
Справка
Нафиков Илдус Саидович
Родился 12 июня 1960 года в с. Кузнечиха Куйбышевского района ТАССР.
Образование:
— В 1983 г.— окончил Казанский государственный университет юридический факультет по специальности «правоведение».
Трудовая деятельность:
— В 1977-1978 гг. — слесарь Куйбышевского АТП.
— В 1983-1986 гг. — старший помощник прокурора Комсомольского района г. Брежнева.
— В 1986-1988 гг. — старший следователь прокуратуры г. Брежнева.
— В 1988-1990 гг. — инструктор идеологического отдела Набережночелнинского горкома КПСС.
— В 1990-1995 гг. — заместитель прокурора г. Набережные Челны.
— В 1995-1996 гг. — первый заместитель прокурора г. Набережные Челны.
— В 1996-2000 гг. — прокурор г. Нижнекамска.
— В 2000-2007 гг. — прокурор г. Набережные Челны.
— В 2007-2013 гг. — прокурор г. Казани.
— С сентября 2013 г. — прокурор Татарстана.
Награды и звания:
— Государственный советник юстиции 2 класса (2017 г.).
— Заслуженный юрист РТ.
— Орден почета (2018 г.).
— Почетная грамота генерального прокурора РФ.
— Знак отличия «За верность закону I степени».
— Нагрудный знаком «За безупречную службу».
— Медаль «290 лет прокуратуре России».
— Медаль «В память 1000-летия Казани».
— Почетная грамота министра внутренних дел РФ.
— Две ведомственные медали МВД РФ.
— Ведомственная медаль ФСКН РФ.
Автор около десятка научных статей по проблемам предупреждения преступности, противодействия экстремизму и другим вопросам.
комментарии
проще Волжск к татарстану, йошкар олу к нижегородской
Жаль, что нельзя продлить срок.