Источник: прокурор Татарстана Илдус Нафиков может занять ключевой пост в Марий Эл

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Руководитель прокуратуры Татарстана может возглавить надзорное ведомство в Марий Эл. По данным источников «Реального времени», сегодня в Москве Илдус Нафиков успешно прошел аттестацию в Генпрокуратуре РФ — необходимый этап для нового назначения.



Напомним, пост прокурора Татарстана Нафиков занял по указу президента РФ в сентябре 2013-го года, спустя 5 лет Владимир Путин продлил срок его полномочий еще на 5 лет. Нынешнее законодательство не позволяет занимать данный пост более двух сроков подряд. Второй срок истечет осенью 2023-го, так что ротация ожидаема.

Процедура назначения имеет несколько ступеней. Кандидату предстоит пройти кадровую комиссию при президенте страны и дождаться указа.

Место прокурора Марий Эл вакантно уже несколько месяцев, после ухода в отставку Сергея Белякова обязанности руководителя исполняет первый зам Дмитрий Талипов. Отметим, что с 2019-го в прокуратуре Марий Эл на позиции заместителя трудится бывший зампрокурора Набережных Челнов и Московского района Казани Павел Шамов.

В пресс-службе прокуратуры Татарстана кадровые вопросы традиционно комментировать не стали, сообщив лишь, что до 24 апреля Илдус Нафиков находится в отпуске. Заметим, лишь за последний год прокурор РТ поддерживал обвинение по ряду самых резонансных дел — лично требовал пожизненного заключения для историка-«маньяка» Игоря Птицина и убийцы гимназистов и педагогов Ильназа Галявиева, а также принудительного лечения для «поклонника» казанского стрелка.



Ирина Плотникова