«Унижение человеческого достоинства» — прокуроры о заклеивании рта ученику и школьных скандалах

В надзорной службе подвели итоги проверок резонансных инцидентов и нарушений в учреждениях образования РТ

В Татарстане почти в два раза выросло число обращений на нарушения в сфере образования. Некоторые жалобы подтвердились. К примеру, выяснилось, что учительница альметьевской школы действительно боролась с непослушанием первоклашек при помощи скотча, правда, успела заклеить рот только одному («потому что громко разговаривал») и лишь на 5 минут, скрыв факт его ранения. Об этом «Реальному времени» сообщили в прокуратуре РТ, назвав случай фактом «унижения человеческого достоинства, физического и психического насилия, оскорбления личности учащихся». Процессуальная проверка продолжается, срок ее продлили до 19 ноября. Другой случай — после захвата старшеклассником в заложники целого класса гимназии №7, грубые нарушения безопасности были обнаружены, в частности, в гимназии №180 и в школе №174. Мы также узнали, наконец, подробности прошлогоднего нецензурного задания для школьной олимпиады: выяснилось, что его готовил… сторонний эксперт и член жюри самой олимпиады.

«Заклеила скотчем рот первокласснику и пыталась скрыть факт его ранения»

В региональной прокуратуре «Реальному времени» сообщили о первых итогах процессуальной проверки по скандальному случаю с заклеиванием скотчем ртов первоклассникам в Альметьевске. Напомним, 21 октября пользователи соцсетей рассказали о том, что некая учительница в школе №25 Альметьевска таким образом добивалась тишины в классе. Мужчина по имени Ильгиз Ахметшин в сети назвался отцом одного из ребят и в комментариях сообщил, что уже обратился в правоохранительные органы. По словам пользователя, дело находится в Следственном комитете.

В тот же день старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев сообщил, что проверку поручили провести альметьевскому городскому прокурору. Учительница уволилась по собственному желанию, сообщили в Управлении образования Альметьевского района днем позднее, не назвав ее имени.

Прокуратура действительно проверила информацию СМИ о том, что учительница школы №25 Альметьевска «заклеила скотчем рот первокласснику и пыталась скрыть факт его ранения» (сообщалось, что в ходе конфликта один из одноклассников проткнул мальчику щеку карандашом. — прим. ред.), рассказал Руслан Галиев «Реальному времени»:

— Установлено, что 9 октября примерно в 15 часов несовершеннолетний ученик 1-го «И» класса школы №25 Альметьевска во время урока громко разговаривал, на замечания учителя не реагировал. В связи с этим, учитель заклеил скотчем его рот и через 5 минут снял его. В тот же день учитель извинилась за свой поступок перед учеником и его матерью.

Интересно, что еще за неделю до публикации скандальной информации в соцсетях, 14 октября, Альметьевским городским прокурором уже было внесено представление о недопустимости «унижения человеческого достоинства, физического и психического насилия, оскорбление личности учащихся». В тот же день, то есть, 14 октября, педагог уволилась из школы по собственному желанию.

Через 3 дня по итогам рассмотрения представления городского прокурора к дисциплинарной ответственности был привлечен и директор школы — ограничившись, впрочем, объявлением замечания (директор школы — Гульнара Сагдиева). На этом дело, однако, не закончилось. В настоящее время, по словам Галиева, по данному факту в следственном отделе по городу Альметьевска СУ СК России по РТ продолжается процессуальная проверка, срок которой продлили до 19 ноября.

Число обращений о нарушениях в образовании выросло в 1,8 раза

Всего за 9 месяцев 2019 года в прокуратуру РТ поступило 428 обращений граждан о нарушениях в сфере образования, это намного больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда поступило 234) — то есть, почти в два раза. Из них 371 направлено для разрешения прокурорам городов и районов (годом ранее — всего 283), по 50 даны разъяснения, одно — удовлетворено, шесть — отклонены.

Обращения граждан, отмечают прокуроры, в основном касались нарушения школами и гимназиями требований законодательства об образовании, о пожарной безопасности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии, а также нарушений прав учащихся и их родителей на добровольный выбор языка, незаконного сбора с родителей денежных средств на школьные нужды. Прокурорами городов и районов Татарстана при осуществлении надзора с начала 2019 года было выявлено 4 076 нарушений закона, в целях устранения которых вынесено 455 протестов, направлено 72 иска, внесено 1 672 представления, по которым к дисциплинарной ответственности привлекли 1925 должностных лиц. Помимо этого, было возбуждено 93 дела об административном правонарушении.

В мае этого года 17-летний ученик пронес в гимназию №7 оружие (пистолет и нож) и запас провианта, наставил пистолет на учительницу, взял в заложники класс и потребовал вызвать полицию. Фото Ирины Плотниковой

По следам захвата заложников

В прокуратуре РТ прокомментировали «Реальному времени» и другие скандальные «школьные дела» недавнего времени. В частности, «дело о металлодетекторах». Напомним, в мае этого года 17-летний ученик пронес в гимназию №7 оружие (пистолет и нож) и запас провианта, наставил пистолет на учительницу, взял в заложники класс и потребовал вызвать полицию. Сделал это он в довершение всего еще и в день визита президента РФ Владимира Путина. Обошлось без стрельбы, скрутили мальчика еще до приезда силовиков.

Впоследствии, сотрудники третьего отдела Следкома по РТ и БЭП МВД выяснили, почему вооруженного ученика проглядел металлодетектор гимназии №7, и привлекли поставщика техники за мошенничество, а чиновников от образования — за взятку в 800 тысяч рублей. Директорам 120 школ Казани спустили директиву: заключать договоры с выбранным чиновниками без всякого конкурса поставщиком — ООО «Новотех». Как оказалось, по документам о закупке в гимназии №7 должны были установить рамку детектора за 67,7 тыс. рублей, а поставили за 30 тысяч, да и ту не стали настраивать — она и не сработала.

Попавший под подозрение начальник городского управления Ильнар Хидиятов покинул пост (сейчас сидит под домашним арестом). Покинула свой пост и директор гимназии Любовь Кочнева. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал случившееся «разгильдяйством».

Нарушения законов о госзакупках и пожарной безопасности

Проверки на соблюдение требований законодательства о профилактике правонарушений несовершеннолетних были проведены не только в гимназии №7, но также в гимназии №180 и школе №174. В прокуратуре РТ «Реальному времени» рассказали о выявленных многочисленных грубые нарушениях:

— По результатам проверки прокурором Казани в отношении директоров гимназий №7 и №180, школы №174 возбуждены административные дела по части 1 статьи 7.29 (нарушения требований законодательства в сфере закупок) и части 1 статьи 20.4 КоАП РФ (нарушения требований пожарной безопасности). По итогам рассмотрения 2 августа 2019 года указанные должностные лица подвергнуты штрафам в размере от 6 до 30 тысяч рублей.

Ильнар Хидиятов формально ушел с поста по собственному желанию лишь 30 сентября этого года. Фото Максима Платонова

Кроме этого, еще 12 июля прокуратура внесла представление руководителю исполкома Казани об устранении выявленных нарушений. Виновные должностные лица были привлечены к ответственности (отметим, что Ильнар Хидиятов формально ушел с поста по собственному желанию лишь 30 сентября этого года).

«Г… нюк ты старый!» — экстраординарное олимпийское задание

Прокуратура Татарстана проверила и олимпиадные задания для учеников 10-х и 11-х классов. Напомним, в прошлом году на школьном этапе Всероссийской олимпиады по литературе татарстанским отличникам пришлось иметь дело с нецензурными текстами современного литературного классика Алексея Слаповского и Юрия Буйды, где имелись такие слова как «мудильник», «козлище», «старый г…юк» и проч., а также анализировать рассуждения о том, «кем была бы бабушка, будь у нее как у дедушки».

«Г… нюк ты старый! — сердито говорили ему. — Ты хоть не на скрипке, ты хоть на балалайке сыграй, ты же глухой, как пень, у тебя вон рука уже левая не гнется, дурак ты такой! Прекрати глупости говорить, не абсурдизируй начавшуюся светлую рациональную жизнь, оглянись, тут дети ходят, мудильник ты стоеросовый, п… (нецензурное слово, обозначающее мужчину нетрадиционной ориентации. — прим. ред.) замшелый, а ты их словами своими пугаешь, козлище вонючее!», — один из примеров скандального задания для школьников.

Возмутились тогда как родители («одаренные дети на школьной олимпиаде в Татарстане должны сделать анализ текста с матом и… ну как это называется… со сменой пола?»), так и сами педагоги, вовремя увидевшие задания, и заменившие их текстами Высоцкого и Ахмадуллиной. Некоторые учителя спохватились слишком поздно, услышав хихиканье отличников и отличниц. Самое любопытное, что удивился своему тексту как олимпийскому заданию и автор Слаповский, чьи произведения были действительно рекомендованы Министерством образования РФ для изучения старшеклассниками и вошли в пособие «Малый жанр в новейшей русской прозе. Опыт рецензирования». Слаповский одобрил решение Министерства образования рекомендовать его произведения в качестве дополнительной литературы, но после скандала выразил удивление: почему для олимпиады из огромного сборника был выбран именно этот рассказ.

В прошлом году на школьном этапе Всероссийской олимпиады по литературе татарстанским отличникам пришлось иметь дело с нецензурными текстами современного литературного классика Алексея Слаповского и Юрия Буйды. Фото Максима Платонова

Задание от стороннего эксперта и члена жюри

После того, как скандал с ненормативной лексикой в олимпиадных заданиях вышел на федеральный уровень, подключилась прокуратура РТ, региональному Министерству образования и науки поручили разобраться в этой ситуации, а о результатах доложить в надзорное ведомство.

Старший помощник прокурора РТ рассказал «Реальному времени», что действительно 6 сентября 2018 года на ГАОУ «Республиканский олимпиадный центр» была возложена организация разработки единого пакета заданий школьного этапа всероссийской и республиканской олимпиад школьников в 2018—2019 учебном году. После направления нецензурного задания 11 октября, впрочем, по данным прокуратуры, Центр старое изъял, направив новый вариант для 10-го класса. По результатам служебной проверки в самом Центре оказалось, что задания его сотрудники не готовили! Примерные задания школьного этапа олимпиады разрабатывал «привлеченный на договорной основе эксперт, имеющий ученую степень кандидата педагогических наук». Имя этого «эксперта» не называется, но известно, что он сам являлся членом жюри заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Помимо прочего, он еще и «победитель конкурсов и грантов государственного уровня»,

Контроль за работой «экспертов-предметников» в Татарстане усилили

До того, как скандал вышел на федеральный уровень, Министерство образования Татарстана предпочло абстрагироваться от ситуации и с 11 октября никак не реагировало на запросы СМИ о странных олимпиадных заданиях. Согласно же данным прокуратуры РТ, уже 12 октября в министерстве прошло совещание, на котором ограничились лишь выговором вышеупомянутому эксперту:

Было указано на недопустимость использования подобных текстов при разработке олимпиадных заданий. Методист центра, допустивший использование текста с нецензурной лексикой, 15 октября 2018 года был привлечен к дисциплинарной ответственности — ему объявлен выговор, сообщили нашему изданию.

Методист центра, допустивший использование текста с нецензурной лексикой, 15 октября 2018 года был привлечен к дисциплинарной ответственности. Фото роцрт.рф

Руководство центра также распространило указания всем методистам на «необходимость усиления контроля за работой экспертов-предметников и тщательного подхода к анализу разработанных ими олимпиадных заданий для школьников». Сама прокуратура РТ какие-либо меры после проверки принимать не стала.

