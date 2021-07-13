Почем взяточники и педофилы «купили» зампрокурора Нурлата?

Липский и Нафиков отдали под суд за взятки в миллион бывшего гособвинителя

Фото: Ирина Плотникова (Сергеев - в центре)

Сегодня в Черемшанском райсуде намечено первое заседание по коррупционному делу экс-сотрудников прокуратуры соседнего района. Бывшего зампрокурора Нурлата обвиняют в получении 14 взяток, бывшего водителя ведомства — в посредничестве им и афере. Как выяснило «Реальное время», в числе взяткодателей по этому делу проходят трое осужденных за интим с несовершеннолетними и трижды судимый за мздоимство врач. Вину уволившийся по собственному желанию младший советник юстиции ранее признал частично, просил считать его простым мошенником.

Дело выросло до 15 эпизодов



Общая сумма взяток в этом деле чуть превышает 1 млн рублей. По версии СК и ФСБ, деньги передавались в 2018-2020-х годах. В числе мест преступления — служебный гараж и кабинет прокуратуры Нурлата, а еще парковка у исполкома и один из торговых центров.

Из вышеназванной суммы бывший зампрокурора Нурлата Евгений Сергеев оставил себе 665 тысяч, считают силовики. Еще 100 тысяч рублей посредник — водитель прокуратуры Сергей Яманов просто не успел передать в октябре 2020-го, его задержали сотрудники ФСБ. Оставшиеся деньги стали вознаграждением посредника и пошли, в частности, на покупку минипогрузчика. По данным источников «Реального времени», этот агрегат нашли и арестовали. Также по решению суда под арест попали два счета Яманова в банках и доли Сергеева в двух земельных участках и жилом доме в Аксубаево и Нурлате.

На старте расследования этого дела следователь 3-го отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов сообщал суду о возбуждении дела по одному эпизоду посредничества во взяточничестве на 600 тысяч рублей. На тот момент именно в этом преступлении подозревали успевшего уволиться Сергеева и задержанного первым Яманова. Впрочем, уже на тот момент в материалах дела фигурировали явки с повинной от подозреваемых еще по серии взяток и информация — по делу работает целая группа следователей, уже отметившихся в резонансных делах ВИП-фигурантов, включая судей. Заметим, что еще до отправки «прокурорского» дела в прокуратуру тот же отдел занялся преследованием своего коллеги — главного следователя Лениногорска.

На старте расследования этого дела следователь 3-го отдела Следкома по РТ Булат Шакирянов сообщал суду о возбуждении дела по одному эпизоду посредничества во взяточничестве на 600 тысяч рублей

По данным «Реального времени», прокурор Татарстана Илдус Нафиков лично утвердил обвинение не оправдавшему доверие экс-подчиненному. В свое время пресс-служба прокуратуры первой обнародовала информацию о задержании Евгения Сергеева, подчеркнув — уголовное дело стало «результатом системной работы по выявлению коррупционных преступлений, в том числе в собственных рядах».

Важный момент — посредничество Сергееву больше не инкриминируют. В деле 15 эпизодов: мошенническое хищение 350 тысяч рублей Ямановым и 14 получений взяток Сергеевым при посредничестве Яманова, в том числе — 5 эпизодов в значительном размере с вымогательством предмета взятки — п. «б» ч.5 ст. 290 УК РФ. Преступление относится к категории тяжких, с наказанием от 7 до 12 лет лишения свободы и 60-кратным штрафом от размера взятки.



При этом Сергеева будут судить по 14 эпизодам, а Яманова лишь по двум — его уголовное преследование частично прекратили за деятельным раскаянием, что не является реабилитирующим основанием.

Нурлатскому суду не подсудны...



Нурлатский суд получил дело Сергеева-Яманова еще в начале апреля. Поначалу его распределили судье Светлане Медянцевой, но та изучила материалы и взяла самоотвод. Дело приняла председатель суда Альбина Никитина, но ее отвода вместе со всем составом суда потребовали адвокаты подсудимых. Дело в том, что большая часть эпизодов нового дела так или иначе затрагивает старые, уже рассмотренные тремя имеющимися федеральными судьями Нурлата и их коллегами из мирового суда.

В июне Верховный суд РТ постановил — направить дело Сергеева-Яманова в соседний с Нурлатом район. В Черемшане его принял к производству глава районного суда Дмитрий Макаров. А вот гособвинителей на этом процессе ждут местных.

Подсудимые ждут разбирательства под домашним арестом. Срок меры пресечения обоим продлен до 7 октября, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В августе Евгению Сергееву исполнится 32 года. За плечами — Институт экономики, управления и права, несколько месяцев работы секретарем судебного заседания в Аксубаевском райсуде и 8 лет в Нурлатской прокуратуре, сначала помощником горпрокурора, потом заместителем. Был даже период, когда Сергеев оставался в качестве и.о. прокурора города. Сейчас безработный с двумя детьми и невыплаченной ипотекой. «В общей сложности 33 тысячи рублей ежемесячно надо платить. Воздействовать на иных лиц не намерен. Я сам себя изобличил», — рассказывал суду этот фигурант при избрании меры пресечения.

Сергею Яманову — 34. Он также является отцом двух несовершеннолетних детей, но с их матерью в разводе. В прокуратуре водителем отслужил менее трех лет, но успел завести приятельские отношения с Сергеевым. По версии последнего, именно водитель был инициатором всех преступных эпизодов, регулярно подходил и спрашивал — можно ли помочь тому или этому фигуранту. При этом жесткий отказ со стороны зампрокурора последовал лишь один раз — со ссылкой на контроль за делом вышестоящего начальника.

По нескольким эпизодам своего дела Сергеев успел написать явку с повинной, правда, в финале предварительного следствия не согласился с квалификацией. «Действий в интересах взяткодателей не совершал и не планировал этого делать, просто обманывал и Яманова, и тех, кто к нему обращался, желая заработать. Иначе говоря, совершил мошенничество», — комментирует позицию обвиняемого один из источников «Реального времени».

В августе Евгению Сергееву исполнится 32 года. За плечами — Институт экономики, управления и права, несколько месяцев работы секретарем судебного заседания в Аксубаевском райсуде и 8 лет в Нурлатской прокуратуре, сначала помощником горпрокурора, потом заместителем

Три педофила, врач и воспитатель детсада

В деле фигурируют взятки 150 тысяч рублей. Чаще всего, как полагают силовики, деньги передавались за обещание подсудимому максимально лояльного курса гособвинения в суде: с ходатайством о прекращении преследования с назначением судебного штрафа либо за сроком давности, предложением в прениях более мягкой квалификации преступления и минимального либо вовсе условного срока.

Так, минимальную по делу взятку — 30 тысяч рублей, по версии обвинения, в апреле 2018-го года отдала воспитатель детсада «Светлячок» — после того как суд прекратил ее дело с назначением штрафа 10 тысяч рублей. Именно такой результат процесса женщине обещал водитель прокуратуры. Заметим, воспитательницу обвиняли в предоставлении суду липовых доказательств — чеков из гостиницы, где она якобы проживала с детьми во время суда с бывшим мужем в Казани. На основании этой подделки обиженная на мужчину пыталась взыскать с него еще и эти расходы, но суд сделал элементарный запрос, и истица пошла под суд. Силовики считают, что, получив от Яманова взятку в 30 тысяч, Сергеев вернул ему «за услугу» половину.

Среди прочих взяткодателей фигурируют трое мужчин 25-30 лет, которых судили в Нурлате за интимную близость с несовершеннолетними. Одного обвиняли в сношении с девушкой старше 12-ти, но младше 14-ти лет. Согласно УК РФ, за данное преступление предусмотрено лишение свободы от 3 до 10 лет. По версии обвинения, подсудимый передал 150 тысяч рублей (80 остались у водителя), и в прениях, в сентябре 2018-го, гособвинитель Сергеев на суде запросил для педофила как раз 3 года. Суд посчитал возможным применить наказание ниже низшего предела и приговорил к 2 годам колонии.

Еще 100 тысяч два сотрудника надзорного ведомства получили от обвиняемого в семи половых преступлениях в отношении потерпевшей, не достигшей 16 лет. За каждое фигуранту грозило до 4 лет колонии, причем, как считают в Следкоме, именно эту «мотивирующую» информацию водитель по просьбе зампрокурора довел до потенциального взяткодателя. Тот был вынужден согласиться и в прениях, в июне 2020-го наблюдал, как гособвинитель Сергеев просит у суда условный срок в 2 года, а суд дает полтора года с таким же испытательным сроком.

За три эпизода такой же тяги малолеткам другой житель Нурлата получил 1 год ограничения свободы, причем Сергеев просил 200 часов обязательных работ. По версии силовиков, речи Сергеева в суде предшествовало получение 100 тысяч рублей через Яманова в нурлатском ТЦ «SHIFA», как признался сам посредник, ему за помощь досталась половина суммы.

Аж на 270 тысяч рублей раскошелился ради свободы ушлый врач медико-социальной экспертизы, что за два года трижды успел побывать на скамье подсудимых по обвинениям в 19-ти эпизодах мелкого взяточничества — получение взяток 5-10 тысяч рублей за инвалидность III группы по общему заболеванию сроком на год. В первый раз экс-сотрудника филиала Главного бюро МСЭ по РТ Валерия Тверскова приговорили к штрафу в 70 тысяч рублей — ровно такой запрашивал представитель прокуратуры Сергеев (ныне обвиняемый в получении взятки 100 тысяч, из которых 30 остались посреднику). Во второй раз тот же гособвинитель (после новой взятки 100 тысяч, по версии СК) просил для того же медика штраф в 15 тысяч и ровно эта сумма фигурирует в приговоре мирового судьи. Ну а в третий раз мировой суд вновь в полном согласии с позицией зампрокурора (позже получившего обвинение во взятке 70 тысяч) прекратил дело Тверского за сроком давности.

Сергею Яманову — 34. В прокуратуре водителем отслужил менее трех лет, но успел завести приятельские отношения с Сергеевым

Как посредник займы на взятку давал

Кроме подсудимых и их родни вопрос с «отзывчивыми» сотрудниками надзорного ведомства успели порешать фигуранты проверок. Так в августе 2019-го жильцы домов с улицы Тельмана пожаловались в прокуратуру на кальянную «Территория R». Сергеев поручил проверку по этому обращению помощнику прокурора города, а Яманова, по мнению силовиков, попросил найти хозяина коммерческой точки и запросить с него 100 тысяч — чтобы лавочку не прикрыли и к ответственности не привлекли. В итоге прокурорская проверка для кальянной прошла безболезненно, хотя нарушения там нашли и пожарные, и санврачи. Дело оставалось за малым — опросить хозяина заведения, ознакомить его с фактами и возбудить административное дело. Но этого не произошло.

Еще один эпизод связан с работой пункта по убою скота, на который в ходе выездного приема граждан министру экологии Татарстана пожаловался один из нурлатцев. Сигнал был услышан и на месте в тот же день побывали экологи и представители исполкома. Подтверждения жалобе о загрязнении почвы биоотходами не нашли, и предприниматель знал об этом, но, когда его вызвали в прокуратуру, заволновался. Как считают силовики, отец водителя Яманова был знаком с этим бизнесменом и по просьбе сына довел до него информацию — за 100 тысяч рублей прокурорская проверка проводиться не будет.

Также в числе взяткодателей — задолжавший рабочим 2 млн рублей директор стройфирмы и отец двух сыновей, обвиняемых в избиении и похищении человека. А еще — близкие двух гаишников по делу о взятке 30 тысяч рублей. По версии следствия, жена первого отдала коррупционерам 50 тысяч рублей за переквалификацию прокурором обвинения с получения взятки группой лиц (п.а ч.5 ст.290 УК РФ) на посредничество взятке с использованием служебного положения (ч.2 ст. 291.1) и предложение суду мягкого наказания, ну а второй фигурант сам заплатил аж 150 тысяч за переквалификацию на ч.3 ст. 290 УК и мягкое наказание. 11 сентября 2020-го в прениях Сергеев предложил суду именно такую новую квалификацию по двум фигурантам и попросил срок 3 года и 1 месяц: для первого — условный, для второго реальный.

По версии следствия, уже после прений тот же гособвинитель предложил второму полицейскому дать суду дополнительные показания и передал их образец. Однако уже после выступления защиты в прениях в процессе появились новые гособвинители из прокуратуры РТ, подвергли критике позицию предшественника и настояли на повторных прениях. До приговора дело дошло в январе 2021-го, обоих гаишников признали виновными во взятке 30 тысяч рублей и посадили на 3,5 года, однако позже Верховный суд РТ отменил это решение и вернул дело в Нурлатский суд на второй круг.

Один из источников «Реального времени» уверяет, будто бы Яманов дважды выручал своих знакомых, одалживая им деньги на взятку — один раз 40 тысяч, другой раз — 50. Причем, взятку в 40 тысяч — за переквалификацию покушения на убийство по более мягкой статье — потом потребовал у приятеля-зампрокурора назад, и тот якобы вернул эти деньги.

В отношении взяткодателей дела были выделены в отдельное производство и прекращены за деятельным раскаянием.