Прокуратура направила в суд дело замглавы исполкома Пестречинского района РТ о хищении бюджетных средств

Фото: прокуратура РТ

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного из заместителей руководителя исполкома Пестречинского района РТ, обвиняемого в хищении более 1,4 миллиона рублей бюджетных средств. Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения по существу, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2016 году обвиняемый, будучи руководителем крестьянско-фермерского хозяйства, получил 1,4 млн рублей в рамках гранта по программе «Поддержка начинающих фермеров в РТ на 2015-2017 годы» и использовал эти бюджетные деньги не по целевому назначению. В Минсельхозпрод Татарстана он сообщил, что на грант в апреле 2017 года купил 131 овцу за 1,6 млн рублей. Однако сведения оказались недостоверными.

Чиновнику предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, предоставляющего права и освобождающего от обязанностей, в целях его использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления, использование заведомо подложного документа) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество в особо крупном размере.

Свою вину обвиняемый не признал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. На его имущество общей стоимостью более 2 миллионов рублей, автомобиль Ford Focus и земельный участок площадью 5 га, наложен арест.

Как ранее писало время, речь идет о замглавы исполкома Пестречинского района Дамире Байгильдине. В марте 2021-го, когда суд отправил его под домашний арест до 17 мая, он рассказывал, что животные были приобретены и даже проходили вакцинацию.



Татьяна Демина