«Было шестеро, выжил один»: кто виновен в пожаре в бывшем здании КВЗ

Фото: Ирина Плотникова

Пожар в бывшем здании Казанского вертолетного завода (КВЗ), разгоревшийся этой ночью, унес жизни пятерых человек, еще одному удалось спастись. Как выяснило «Реальное время», погибшие были охранниками на этом объекте, на котором еще оставалось невывезенное имущество КВЗ. А сам объект около месяца назад перешел к связанному с «Унистроем» девелоперу «Джи-групп» — впрочем, застройщик направляет все претензии к охранному агентству. Подробнее о трагических событиях минувшей ночи — в репортаже «Реального времени».

Пятеро погибли, один спасся

Ильшат Галеев узнал о трагедии утром, когда приехал на бывшую проходную КВЗ, чтобы заступить на смену и сменить брата — охранника. Тут и услышал: ночью Ильхам погиб на пожаре. Ему было 50 лет.

«Произошло короткое замыкание из-за проводки. Говорят, началось с холодильника. Они пошли тушить. А там обшито все было пластиком, — рассказывает Ильшат. — Всего их было шестеро, выжил только один. До сих пор трясется».

Галеева-старшего и самого потряхивает. Поддержать его приехал родственник. С его слов, Ильхам и другие охранники работали на стройкомпанию «Унистрой», но официально трудоустроены не были, так что теперь их постараются сделать крайними.

Ильшат Галеев (на фото — слева) узнал о трагедии утром, когда приехал на бывшую проходную КВЗ, чтобы заступить на смену и сменить брата — охранника

Версию об одном выжившем журналисту «Реального времени» подтвердил, покидая объект, первый замруководителя Следкома по РТ Павел Олейник. Комментировать ситуацию он не стал. Ранее на месте ЧП побывали прокурор Татарстана Илдус Нафиков и главный спасатель республики Рафис Хабибуллин.

Как поясняют источники «Реального времени», выжившего охранника просто не было на втором этаже в момент возгорания. Он находился на первом и дежурил, пока остальные спали наверху. Проснулись от дыма, сунулись в коридор — открытое пламя. Пытались потушить сами — не смогли, выбраться на крышу через окно тоже — оно было намертво перекрыто железной решеткой. Позвонили коллеге на первый этаж, и уже он вызвал пожарных.

«Тела были обнаружены в тупиковых комнатах, расположенных в дальней от входа в здание части», — комментирует ситуацию Константин Чанышев, замначальника Главного управления МЧС России по РТ.

Он отмечает: приспособленный для временного проживания людей объект не был оборудован ни пожарными извещателями, ни сигнализацией. А эти датчики могли бы спасти пять жизней.

Предварительно установлено, что короткое замыкание могло произойти из-за того, что охранники нагрузили электрическую сеть обогревателями — здание не отапливалось, сообщают источники «Реального времени».

«Грелись, чем могли, вот поэтому всё замкнуло. На окнах — металлические решетки, а возгорание произошло в комнате, через которую вел единственный путь наружу. И из того помещения, где они спали, выбраться в итоге не смогли», — говорит собеседник издания.

Впрочем, СМИ со слов выжившего приводят немного иную версию: он утверждает, что, когда обнаружили пожар, все охранники спали наверху. После обнаружения возгорания они решили потушить его сами, потому что боялись, что их накажут. Выживший побежал вниз, видимо, за чем-нибудь, что могло помочь потушить пламя, остальные остались наверху.

Казанский вертолетный завод съехал с этой территории больше года назад, рассказывают местные жители. Однако на проходной осталась охрана. «Ворота все время были закрыты. А за проходной время от времени слышались какие-то взрывы», — рассказывает жительница одного из домов на улице Адмиралтейской, вышедшая на прогулку с собакой. Обитатели пятиэтажки напротив проходной КВЗ с месяц назад начали замечать, что охранники буквально поселились в административном здании. «В трусах тут ходили. Наверняка и водку пили», — рассуждает одна из местных.

Казанский вертолетный завод съехал с этой территории больше года назад

У следствия есть вопросы к собственникам объекта

Сейчас на месте трагедии работают пожарные дознаватели, следователи, эксперты и криминалисты. На глазах журналиста «Реального времени» тело одного из погибших вынесли из погоревшего здания. После чего ворота проходной закрыли, а вход для персонала справа от ворот и сгоревшей проходной заблокировали сотрудники полиции. «Нас тут поставили, чтобы вас не пускать», — признались журналистам стражи порядка.

Следком по РТ возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемых пока нет. Однако имеются вопросы к собственникам объекта и тем, кто направил сюда круглосуточную охрану и не обеспечил ей безопасность.

Сейчас на месте трагедии работают пожарные дознаватели, следователи, эксперты и криминалисты

Расследование взяла на особый контроль прокуратура Татарстана. Заметим, что это второй масштабный пожар в Кировском районе Казани за последние 5 лет. В марте 2015-го в 700 метрах от проходной КВЗ сгорел вещевой рынок «Адмирал», погибли 19 человек.

Добавим, что здание проходной вертолетного завода, построенное в 1930-х годах, относится к исторически ценным градоформирующим объектам — такая информация содержится на сайте Комитета по охране ОКН Татарстана. Глава Комитета Иван Гущин сообщил «Реальному времени», что сотрудники ОКН уже выехали на место происшествия. Однако чуть позже он добавил, что пострадавшее при пожаре здание все же к градоформирующим объектам не относится.

Также на место происшествия сегодня прибыла Госинспекция по охране труда — ее представители заявили «Реальному времени», что будут проводить свое расследование.

Здание проходной КВЗ, построенное в 1930-х годах, относится к исторически ценным градоформирующим объектам

«Джи-групп» перевела стрелки на охранников

Как рассказали «Реальному времени» рабочие с территории бывшего завода, несмотря на то, что КВЗ отсюда давно съехал, на объекте у него до сих пор оставались материальные ценности, которые вывозили почти ежедневно. Когда же все будет вывезено, рассказывают рабочие, здания планируют разобрать и построить на их месте жилые дома.

Дело в том, что чуть более месяца назад бывшая недвижимость КВЗ сменила хозяина. Как сообщало «Реальное время», 19,9 га земли в Адмиралтейской слободе, а также здания и помещения почти за 1 млрд рублей выкупила «Джи-групп», держатель бренда «Унистрой» через аффилированную фирму ООО «СпектрПодряд».

В «Джи-групп» «Реальному времени» сообщили лишь, что с 15 октября вопросами охраны объекта занимается частное охранное агентство ООО «ЧОО «АБ» — и согласно условиям договора, заключенному с одной из связанных с «Джи-групп» компаний, вопросы пожарной безопасности также были в ведении охранного агентства. На другие вопросы, в частности и о том, что происходило на объекте в этот месяц, в компании не ответили.

ЧОО «АБ» (расшифровывается как «Агентство безопасности») зарегистрировано в Казани, в офисном здании на улице Центральной. Формально бенефициаром компании является некто Наиля Жданова, однако фактически агентство входит в крупную группу охранных организаций «Барс» (компании зарегистрированы в одном и том же офисе, кроме того, информацию о принадлежности «АБ» к «Барсу» изданию подтвердили в приемной «Барса»). По собственным заявлениям, группа «Барс» охраняет в Татарстане свыше 100 объектов и работала на ряде крупных мероприятий — от Универсиады-2013 до ЧМ-2018. Бенефициаром «ЧОО «Барс» является Тимур Нугманов.

Оперативно связаться с руководством «Барса» не удалось. «Реальное время» направило запрос о событиях этой ночи в компанию.

1 / 27 Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова

Ирина Плотникова