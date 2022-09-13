«Татарстанские приставы снимают 75 процентов всех доходов — как человек должен жить?»

Казанцы жалуются на нарушения приставов: у должников забирают более 50 процентов пенсии и годами не снимают арест после уплаты долга

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Пока татарстанские судебные приставы-исполнители рапортуют об успешных совместных рейдах с ГИБДД, арестах автомобилей неплательщиков и последовавших за этим практически мгновенных взысканиях задолженностей, должники и кредиторы мечутся в поисках ведомства, которое своевременно и эффективно реагировало бы на нарушения, совершаемые cамими приставами. Реорганизация, проведенная ведомством в 2018 году с целью уменьшить поток жалоб на бездействия и некорректные действия сотрудников ФССП, желаемой цели не достигла. «Реальное время» — о злоключениях должников, прописанных в законодательстве нормах работы приставов и путях решения наболевшей проблемы.

«Долго я проработаю и смогу выплачивать долги?»

Жительница Казани Альбина Астахова (имя изменено) в соответствии с судебным решением должна выплачивать достаточно крупную компенсацию нескольким людям. Как рассказала женщина «Реальному времени», платить она не отказывается. В поступивших по месту ее работы исполнительных листах указано, что со всех доходов Астаховой следует удерживать 50%. Альбина — работающая пенсионерка, поэтому аналогичные удержания должны производиться и с ее пенсии.



— Однако в реальности после перечисления бухгалтером половины моей зарплаты с остатка, приходящего на зарплатную карту, снимается еще 50 процентов. Несмотря на то, что я добросовестно выплачиваю свои долги, приставы арестовали мои банковские карты. Оттуда сейчас в считанные минуты списывается даже сумма в 30 рублей, которую я оставляю на оплату банковских смс-уведомлений! Списываются все мелкие поступления, даже копеечные, например, проценты, начисляемые банком на остаток по карте. С пенсионной карточки, на которую приходит свыше 20 тысяч рублей, в том числе компенсация по оплате ЖКУ, снимали также намного больше 50% от общих поступлений. Я написала заявление на получение пенсии лично — и уже второй раз подряд мне почтальон приносит лишь 8,5 тысячи рублей, хотя прожиточный минимум у нас в Татарстане подняли, и теперь он для пенсионера равен 10 175 рублям, — рассказала Альбина.

Астахова говорит, что с неимоверным трудом записалась и сходила на прием к приставу-исполнителю. Просила снять арест с банковских карт, убедила — сняли. И спустя несколько дней арест наложили снова.

На приеме у пристава Астахова просила снять арест с банковских карт, убедила — сняли. А спустя несколько дней арест наложили снова. Фото: gosuslugi-official.help

А пару месяцев назад пристав-исполнитель позвонил ей и предложил наложить арест «хоть на какое-нибудь имущество, хотя бы на тысячу рублей». Женщина поинтересовалась, на каком основании, если она добросовестно выплачивает долг, не скрывается, и услышала, что «человек, которому она платит, ходит и жалуется, что платят мало». Это при том, что в общей сложности она ежемесячно выплачивает по исполнительным листам порядка 40 тысяч рублей или 75% всех своих доходов.

— На что-то мне, уже не молодому, в общем-то, человеку надо жить, есть-пить, оплачивать коммуналку, транспорт, чтобы ездить на работу, покупать лекарства, наконец, — рассуждает она. — Долго я проработаю и смогу выплачивать долги, существуя на оставшиеся копейки? И почему в отношении меня нарушается законный порядок? Да, суд решил, что я должна эти деньги выплатить — так я честно выплачиваю все, что полагается по исполнительному листу. А где сказано, что у меня надо забирать вообще все или почти все доходы? Или это делается только потому, что у меня они прозрачные, я не получаю зарплату в конверте и не уклоняюсь от исполнения судебного решения? Потому что с меня взыскивать проще, чем с алиментщиков, которые официально не работают?

А еще Астахова рассказала, что в течение длительного времени судебные приставы-исполнители вели три разных исполнительных производства в отношении нее, не объединяя их в одно:

— Только недавно объединили, — говорит она. — А до этого такое впечатление, что они действовали абсолютно несогласованно, и каждый списывал с моих карт суммы по своему усмотрению.

Возможно, рассуждает она, это было связано с плохой организацией работы, а возможно — с тем, что за успешное взыскание приставы по закону получают вознаграждение: «А взыскивали-то они успешно все трое…».

«В считанные минуты с карты списывается даже сумма в 30 рублей, которую я оставляю на оплату банковских смс-уведомлений!», — рассказала Астахова.

Долга нет, арест остался

Казанец Рустем Сагдеев (имя изменено) рассказал, что с долгами расплатился весной 2021 года. Принес приставу-исполнителю все подтверждающие платежи документы и заявление о снятии ареста с садового участка и квартиры. Арест с участка был снят. А о том, что квартира осталась под арестом, он узнал случайно, обратившись по совсем другому поводу в МФЦ.

— А ведь пристав заверил меня, что арест снят со всего имущества, — возмущается Рустем. — И в базе УФССП я в должниках давно не числюсь, я проверял. Теперь, получается, надо отпрашиваться с работы, записываться на прием к приставам, причем к кому конкретно — непонятно, ведь исполнительное производство давно завершено, писать заявление — и, как я понимаю, без всякой гарантии, что арест, наконец, снимут.

И Сагдеев, и Астахова уже отчаялись решить свои вопросы хоть на личном приеме, хоть путем подачи заявлений: в районном отделе УФССП, говорят они, их заявления приняли, но не сообщили ни номер, под которым зарегистрировали, ни дату регистрации. И до сих пор ни на одно из заявлений ответов не получено.

Казанец Рустем Сагдеев принес приставу-исполнителю все подтверждающие платежи документы и заявление о снятии ареста с садового участка и квартиры. Фото: evening-kazan.ru

«Арестовали детские пособия»

Претензий к работе приставов у казанцев еще много. В мае на интернет-форуме pfo.spr.ru/kazan/sudebnie-pristavi появился отзыв о работе Отдела судебных приставов по Кировскому и Московскому районам Казани: «Написала заявление 27.04 2022 г, чтобы сняли арест с детских пособий, Ивановой Ирене Андреевне. Справку приложила, до сих пор не сняли, не дозвониться, телефоны не работают ни один».

Фото: pfo.spr.ru

В 2018 году там же возмущалась жительница Перми: «Халатно работает судебный пристав-исполнитель Петрова Анастасия Олеговна из Отдела судебных приставов по Кировскому и Московскому районам г. Казани. Я, Герасимова Людмила Николаевна 23.10.1954 года рождения, родилась и живу в городе Пермь, Пермского края и в городе Казань, и вообще в Татарстане, никогда не была. На каком основании судебный пристав Петрова Анастасия Олеговна накладывает запрет, ограничение на мою квартиру в городе Перми ссылаясь на исполнительный лист от 08.02.2018 г. № ФС017253288 Московского районного суда города Казань, на исполнительное производство 21905/18/16004-ИП от 09.04.2018 г. Все это приписывается мне, живущей в Перми, на каком основании? Ведь кроме того, как совпали ФИО и ДАТА РОЖДЕНИЯ есть для уточнения и другие личные данные на человека, разве трудно их проверить, у пристава, наверное, есть такая возможность?».

Фото: pfo.spr.ru

— МРОСП по ОИП УФССП РФ по РТ уже второй раз оканчивает исполнительное производство в связи с фактическим исполнением. При этом, должник (исполком Казани), пишет в письме приставам о том, что отказывается исполнять судебное решение (вступившее в законную силу!), — написал возмущенный казанец в феврале под ником «Соседов сосед». — И как вы думаете, что делают приставы? Оканчивают исполнительное производство, при этом не уведомляют об этом меня (взыскателя). Скажите, что это? Коррупция? Договоренность с исполкомом? В первый раз суд признал незаконным постановление об окончании, обязал возобновить производство. Теперь, второй раз, уже рассматривает другой судья.

И таких негативных отзывов еще много. Правда, они перемежаются с однотипными, написанными как под копирку благодарностями приставам, которые быстро и эффективно провели взыскания, показали себя «чуткими и честными специалистами».

Конкретные дела не комментируют

«Реальное время» обратилось за комментариями по поводу работы приставов-исполнителей в пресс-службу УФССП по РТ, в частности, попросило прокомментировать конкретные истории Астаховой и Сагдеева, от которых мы имеем разрешение на передачу приставам их данных и публикацию их историй. Однако в УФССП отказались давать пояснения по этим исполнительным производствам, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Ответы на общие вопросы — о том, в каких пределах приставы имеют право изымать средства с зарплатных и пенсионных карт, как быстро они должны снимать арест после того, как получают от должника доказательства уплаты долга и как должен вестись учет и контроль переписки с должниками, нам обещали предоставить. Мы опубликуем их по получении.

«С такими проблемами сталкиваются очень часто»

— У моих доверителей претензий к работе приставов нет, — говорит казанский адвокат Павел Мазуренко. — Но я слышал о проблемах в их работе, только сам не сталкивался. В то же время для меня очевидно, что работы у приставов много, и понятно, что будут недовольные их работой.

Перегруженностью приставов объясняет проблемы должников и взыскателей директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов:

— Наши клиенты с такими проблемами сталкиваются очень часто. Мы пытаемся понять логику приставов. Иногда это удается, иногда — нет. Очень много факторов, оказывающих влияние на работу пристава и, соответственно, на процесс исполнения исполнительных документов.

Кроме того, по словам Камалова, приставы часто меняются, из-за большой загрузки и огромного давления со стороны как взыскателей, так и должников. Например, когда исполнительные производства передают новому сотруднику-судебному приставу, он зачастую очень долго вникает в суть дел, при этом должен оперативно реагировать на поступившие документы, заявления и т. п., так как законом при совершении исполнительных действий предусмотрены определенные сроки, которые пристав обязан соблюдать. Все это приводит к ошибкам, неточностям в результатах работы, как следствие, к многочисленным жалобам со стороны взыскателей и должников.



«Только в пользу государства взыскивают моментально»

— Я с безобразной работой судебных приставов сталкивался неоднократно, — говорит известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава. Сейчас в Советском районном суде рассматривается иск моего клиента. Мы обратились с иском о признании незаконными действия приставов. В 2017 году суд вынес решение о взыскании с моего клиента, приставы возбудили исполнительное производство только в 2017-м, и указали в деле неправильные данные о должнике. Мы обратились в суд с иском о признании постановления незаконным., но в итоге решили вопрос по взаимному согласию: приставы прекратили производство, а мы забрали заявление. А в 2020 году, уже за пределами трехгодичного срока, когда может быть возбуждено исполнительное производство, мы указали на незаконность таких действий, приставы вынесли постановление об отказе в возбуждении производства. А в августе 2021-го мой клиент, зайдя на сайт Госуслуг, узнал что 24 мая приставы без отмены предыдущего постановления вынесли постановление о взыскании денежных средств. Спустя 5 лет, понимаете! Мы снова пошли в суд.

Сичинава также рассказал, что другой его клиент за полтора года не мог добиться от приставов Ново-Савиновского района хоть каких-то действий по взысканию долга:

— За это время они только два запроса направили — в ГАИ и банк — и все! В суде это объяснили большой текучкой кадров и огромной нагрузкой. Но моего клиента это интересовать не должно. Мы же платим налоги, чтобы этот институт работал! Суд, кстати, уже состоялся и признал бездействие приставов незаконным.

Отдельная боль — как попасть на прием к приставу или хотя бы связаться с ним по телефону, говорит адвокат:

— Дозвониться по телефонам, которые указаны у них на сайте, практически невозможно, а попасть на личный прием — почти нереально. Принимают приставы 2 дня в неделю по несколько часов. Приходишь — а там человек 50 в коридоре ждут. И не дай бог, если взыскатель — простой человек — добиться, чтобы приставы начали работать в таком случае очень непросто. А вот в пользу государства или крупного чиновника взыскивают моментально.

А одно из самых сложных дел — снять арест по окончании исполнительного производства:

— Запрет, арест накладывают быстро, а вот снять не торопятся. Гражданин предъявил доказательство уплаты долга, подвоха не ждет, а ему сюрприз преподносят внезапно. У меня в этом году с клиентами было две таких истории. Последняя: человек полгода назад расплатился, исполнительное производство завершено, он покупает билеты в Турцию, чтобы отдохнуть с семьей, оплачивает отель, а на границе ему сообщают о запрете на выезд. Это нормально?

Отдельная боль — как попасть на прием к приставу, говорит адвокат: «Приходишь — а там человек 50 в коридоре ждут». Фото: youtube.com

«Идите на личный прием или в суд»



— Один из способов решить проблему — идти на личный прием, — считает он. Однако попасть на прием не так просто. Он ведется два раза в неделю (в определенные часы), обычно к приставам огромные очереди, и попадают к ним только самые настойчивые и упорные. К сожалению, великолепно выстроенная работа судебной системы сталкивается с эффектом «бутылочного горлышка», когда огромное количество исполнительных документов, выданных судами, поступает на исполнение судебным приставам-исполнителям, которые, ввиду выше оговоренных причин, не справляются должным образом со своими обязанностями. И это массовое явление.



Еще один эффективный способ решения проблемы, по мнению Марата Камалова, обжаловать действия или бездействия судебного пристава-исполнителя в судебном порядке. Однако, отметил он, это вряд ли возможно без помощи юристов. Ведь заявление надо составить грамотно, правильно определить, в какой суд его подать, а также соблюсти многочисленные процессуальные аспекты.

Еще один эффективный способ решения проблемы, по мнению Марата Камалова, обжаловать действия или бездействия судебного пристава-исполнителя в судебном порядке. Фото: Максим Платонов

«Если нет ответов — это и есть бездействие»

Рустем Сагдеев вспоминает, что когда далеко не с первой попытки сумел попасть к старшему приставу своего отдела не прием, чтобы проконсультироваться, как быстрее закрыть исполнительное производство, если долг уже уплачен, и пожаловался на мытарства с недоступными телефонами, невозможностью записаться и быть принятым в разумные сроки, тот ответил в стиле советской продавщицы, дескать, должников много, а приставов мало, и что не надо было долги делать, а раз задолжал — нечего и жаловаться.

— И вот я не понимаю, — говорит Рустем. — Долги с меня по закону взыскали, наказание за неуплату долга в срок я в виде уплаты пеней и исполнительского сбора понес. А каким законом предусмотрено наказание в виде унижения? У нас в тюрьме запрещены пытки, а приставам, выходит, мучить должников разрешено? Профессиональная этика для них не существует?

— Гражданин может обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя и иных должностных лиц ФССП России вышестоящему руководителю либо в районную прокуратуру, — говорит старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. — Надзорное ведомство проводит проверку и в случае выявления нарушений законодательства принимает меры реагирования. Кроме того, законом предусмотрен судебный порядок защиты. Так, гражданин вправе обратиться в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности судебный пристав-исполнитель, с административным исковым заявлением о признании его действия (бездействия). Срок исковой давности — 10 дней со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав, свобод и законных интересов.

— А если гражданин обращается в прокуратуру, но у него нет ни одного ответа из УФССП на его заявления — их просто не прислали, а сами заявления не зарегистрировали, будет ли проводиться по такому заявлению проверка?



— В этом как раз и заключается бездействие приставов: есть заявления, но нет ответов. В доказательство того, что гражданин обращался к приставам, можно привести и свидетельские показания, и фиксацию факта обращения к приставам в любом виде. Например, фото или видео посещения отдела и передачи заявления.