Мать убитой маньяком Даши Максимовой: «До выплаты долга я просто не доживу»

Квартиру приговоренного к пожизненному заключению казанского маньяка от претензий потерпевших защищает закон

Фото: Ирина Плотникова

Остались без компенсации, назначенной приговором суда, родственники жертв «велосипедиста-маньяка» Игоря Птицина, нападавшего на девушек и женщин в Казани в течение 8 лет, с 2009-го по 2017-й. Мужчину приговорили к пожизненному заключению, принудительному лечению и наблюдению у психиатра и обязали выплатить жертвам и их родственникам в счет компенсации морального вреда в общей сложности 5 млн рублей. Какие суммы в реальности получили потерпевшие, как охраняется право отбывающего пожизненный срок преступника на жилье на воле и сколько кругов бюрократического ада надо пройти близким погибших, чтобы быть услышанными, — в материале «Реального времени».

«Разве это справедливо?»



— Суд взыскал с Птицина за смерть моей Даши 2 миллиона рублей, — рассказала «Реальному времени» Марина Максимова, мать 17-летней студентки, убитой 19 августа 2011 года у озера Глубокое. — По приговору суда он должен выплатить еще двум потерпевшим: одной матери — 2 миллиона, второй — миллион. У него, когда его задержали, на счете были какие-то накопления — меньше миллиона. И на нас всех эти деньги разделили. Больше мы не получили ни копейки и, кажется, не получим, хотя у Птицина в собственности хорошая квартира, которую можно продать, из вырученных средств выплатить нам компенсацию, а на остаток, раз уж так необходимо, приобрести ему какое-то жилье подешевле. Хотя приговорен он к пожизненному заключению и, если только его не освободят условно-досрочно, его жилье ему вообще не понадобится.

Максимова рассказала, что, получив исполнительные листы, родители погибших девушек обратились к приставам, исполнительное производство было возбуждено, однако за отсутствием у должника имущества взыскание было обращено на его доходы — скромные заработки в исправительной колонии №1 УФСИН по Республике Мордовия.

— За все время с момента открытия исполнительного производства мне пришла пара тысяч рублей, — говорит Марина Максимова. — С такими темпами до полной выплаты долга я просто не доживу. Разве это справедливо?

Закон на охране пустой квартиры

Марина Максимова от своего имени и от имени еще двоих потерпевших обратилась в УФССП по РТ с логичным предложением обратить взыскание на его квартиру:

— Приставы ссылаются на статью 446 ГПК РФ, согласно которой взыскание не может быть обращено на жилое помещение, если оно является для должника и проживающих с ним членов его семьи является единственно пригодным для постоянного проживания. Но после смерти матери в 2016 году Птицин проживал там один, а ранее, в 2014-м, она подарила сыну свою половину квартиры, и он стал единственным собственником! По приговору суда он пожизненно должен проживать в местах заключения. Квартира, по сути, теперь — не единственное его жилье, она будет пустовать. Разве не было бы справедливым погасить его долги перед нами за счет этого имущества?

Приставы доводам потерпевших не вняли, и Максимова пошла добиваться исполнения решения суда в прокуратуру. Но и там сочли законным решение сохранить за Птициным квартиру и обратить многомиллионные взыскания на его мизерные доходы в колонии.

«Я прошла все ступени»

— Я прошла все ступени — от районной до республиканской прокуратуры, но мне приходят стандартные ответы, фактически в прокуратуре просто перепечатывают ответ приставов. Никто не прочитал мои обращения внимательно, никто не задумался над тем, что при наличии судебного акта, по которому он приговорен к пожизненному заключению, его квартира утрачивает статус единственного жилья. Я хотела объяснить это на личном приеме, предложить компромисс с продажей квартиры Птицина и покупкой ему другого жилья на средства, которые останутся после выплаты компенсаций. Я пыталась записаться на прием к прокурору республики Альберту Суяргулову… Но меня не записали, оказалось, что существует инструкция — на личный прием к нему можно попасть только с жалобой на решения его заместителей. На приеме у заместителя, куда меня записали, я была, теперь жду ответа.

Максимова не верит, что ее доводы будут услышаны в Татарстане, но для обращения в Генпрокуратуру России, говорит она, нужно собрать ответы всех нижестоящих прокуроров. Она надеется, что ее голос в конце концов будет услышан:

— Человек, виновный в тех беспощадных преступлениях, которые он совершил, должен понести наказание, в том числе и материальное.

«Реальное время» обратилось в УФССП по РТ и республиканскую прокуратуру с запросом о причинах, по которым невозможно решить вопрос с выплатой компенсаций так, как этого просят матери убитых девушек. По получении ответы будут опубликованы.

«Судиться за квартиру предлагают нам самим»

— Моя дочь в 2013 году подверглась нападению Птицина, но, слава богу, осталась жива — получила ножевое ранение и врачи ее спасли, — рассказала «Реальному времени» мать другой потерпевшей, Екатерины Камбург. — На момент, когда его нашли, она уже жила за границей, здесь бывала наездами. На суде присутствовать не могла, и вопрос возмещения ей морального вреда в рамках уголовного дела разрешен не был. В итоге она оформила доверенность на меня, и с июля прошлого года я занималась этим вопросом.

Решение суда состоялось лишь в феврале 2024 года, тогда же женщина получила исполнительный лист и передала его приставам-исполнителям. И узнала, что имевшиеся на счету Птицина деньги уже выплатили другим потерпевшим:

— На этом этапе у него оставалась только эта квартира. Пристав сказала, что не может обратить на нее взыскание, и посоветовала мне самой подать иск в суд — о продаже половины квартиры Птицина. И рассказала мне о Марине Максимовой — посоветовала нам объединиться.

По исполнительному листу с февраля 2024 года мать Екатерины Камбург получила 1 тысячу рублей. Смеяться над этим или плакать, она не знает: если ей станут перечислять даже ежемесячно по тысяче рублей, то возмещения придется ждать 65—70 лет.

— Я считаю несправедливым, что права преступника у нас защищены лучше, чем права потерпевших, — говорит она. — Еще более несправедливо, что судиться за квартиру предлагают нам самим. Это ведь стоит денег, а мы и так пострадали, достаточно вспомнить о расходах на лечение и реабилитацию. Кроме того, непонятно, почему мы сами должны инициировать судебный процесс во исполнение решения суда, если исполнять решение суда обязаны приставы?

Он заявил, что согласен на пожизненное



Приговор Игорю Птицину был оглашен 28 октября 2022 года. В последнем слове он заявил, что не будет просить о снисхождении и согласен с назначением максимально сурового наказания в виде пожизненного срока. Марина Максимова тогда просила суд об иной высшей мере — смертной казни, и мысль, что у него есть шанс когда-нибудь выйти на свободу, причиняет ей нестерпимую душевную боль.



В уголовном деле дипломированного историка, который в школе работал недолго, а потом трудился в организациях, далеких от его специальности, например в «Горводзеленхозе» и Центре охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана», насчитывается 13 эпизодов особо тяжких преступлений — убийства, покушения на убийства, сексуальное насилие.

Преступления отличались особой жестокостью, он выслеживал жертву, оглушал ее, насиловал и убивал. Дашу Максимову он убил, нанеся ей не менее 8 ударов по голове арматурным прутом. Комплексная психолого-сексологическая психиатрическая экспертиза подтвердила, что у него имеется тяга к насильственным половым контактам и доминированию.

Найти преступника оказалось для следствия трудной задачей. Как выяснилось в ходе следствия, преступник был осторожен и действовал продуманно: носил с собой сумку со сменной одеждой на случай, если жертве удастся вырваться и сообщить о нападении в полицию. В 2016 году расследование даже было приостановлено. А в 2021 году была назначена новая биологическая экспертиза, которая установила совпадение образцов ДНК с места убийства и изнасилования 30-летней женщины в Авиастроительном районе Казани в 2009 году с образцами ДНК мужчины, который в предполагаемое время совершения преступления находился поблизости. Тогда образцы ДНК отобрали более чем у 1000 человек, чье местонахождение в районе нападения установили по биллингу, но «ловушка» захлопнулась только спустя 12 лет, с появлением в арсенале у экспертов новых методов исследования.