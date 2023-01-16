Как лопнуло дело на треть миллиарда о хищении упаковочной пленки в Нижнекамске
Приговоры, вынесенные в Татарстане в отношении бизнесменов-«мошенников», в Самаре отменили
Как стало известно «Реальному времени», в суде рассыпалось уголовное дело двух фигурантов громкого расследования МВД Татарстана о хищениях стретч-пленки у УК «Индустриальный парк «Камские Поляны». Дело общей стоимостью 300 млн рублей было возбуждено 7 лет назад, в числе подозреваемых, а впоследствии обвиняемых и осужденных за мошенничество оказались новосибирский бизнесмен Сергей Хазов и житель Нижнекамска Сергей Кутилин. Однако Шестой кассационный суд отменил оба приговора за отсутствием состава преступления. Подробнее о тонкой грани между просчетом в бизнесе и преступлением, «хитром» приговоре и «ответном ударе» осужденного, который по ходу дела превратился в потерпевшего, — в нашем материале.
Дело о пленке «размотали» в обратную сторону
В канун Нового года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил вынесенный в Татарстане приговор новосибирскому бизнесмену Сергею Хазову, который якобы похитил продукцию с нижнекамского предприятия. В Самаре уголовное дело за отсутствием состава преступления прекратили, а за предпринимателем признали право на реабилитацию. Хазов, приговоренный в республике к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима, к тому времени уже 2,2 года провел в СИЗО.
Еще раньше, прошлой весной, также за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию прекратили уголовное преследование и в отношении «подельника» Хазова — нижнекамского менеджера Сергея Кутилина.
Так закончилось резонансное уголовное дело о хищениях в 2015 году продукции нижнекамского ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» — упаковочной пленки. Рассказывая в апреле 2018 года журналистам о расследовании, первый замначальника ГСУ МВД Татарстана Марина Фролова обрисовала раскрытую усилиями правоохранителей и службы собственной безопасности компании схему хищений. По версии ГСУ, соучредители зарегистрированной в Москве дочерней компании индустриального парка осуществляли фиктивные продажи стретч-пленки через посредническую фирму за наличный расчет.
Приговор с «опозданием» и другие странности
В фиктивных сделках с последующим выводом денег в числе прочих заподозрили и руководителя новосибирского ООО «Эра-ПАК» Сергея Хазова. Его задержали в Новосибирске по подозрению в заключении сомнительной сделки на поставку упаковочной пленки и доставили в Чистополь — в следственный изолятор №5. По версии следствия, которая нашла отражение в приговорах, Хазов предложил коммерческому директору индустриального парка «Камские Поляны» Кутилину за вознаграждение посодействовать ему в хищении стретч-пленки — и этот замысел им удалось осуществить.
Дела признавших вину организаторов мошеннической схемы Натальи Князевой, Дмитрия Гуганова и Дмитрия Швыдких рассмотрели в особом порядке уже в 2017 году (Князева получила 4 года условно, Гуганов — 4 года колонии, а Швыдких — 5 лет). А Хазова и Кутилина, которые на тот момент были у силовиков в разработке, осудили в 2019-м — за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Хазова — к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, Кутилина — к 3,5 года лишения свободы условно.
«Хотя, как следует из определения Шестого кассационного суда при рассмотрении уголовного дела, у него не имелось умысла на хищение, а при рассмотрении дела не были учтены ни представленные Хазовым документы, ни его выступления в прениях, — отметил защитник. — Более того, когда апелляционная инстанция Верховного суда РТ отменила приговор Сергею Кутилину, с которым якобы по сговору действовал Хазов, ввиду отсутствия в действиях Кутилина состава преступления, а приговор моему подзащитному был лишь изменен — с него сняли обвинение в совершении преступления путем обмана, но оставили обвинение в мошенничестве, совершенном им якобы по договоренности с Кутилиным. И получился уже полный абсурд: если Кутилин не совершал преступления, то и в сговоре он не участвовал — а с кем тогда у Хазова был сговор? Ведь еще во время предварительного следствия я и мой подзащитный говорили об абсурдности предъявленного обвинения, не имеющего ничего общего и никакого отношения к праву. Во время следствия мы пытались достучаться до следственных органов, однако нас никто не хотел слышать».
«Это просто рубль упал»
Сам же новосибирский предприниматель Сергей Хазов рассказал нашему изданию иную, нежели у следствия, версию истории о «похищенной» упаковке:
В определении суда кассационной инстанции по жалобе адвоката Сергея Хазова сказано, что во втором полугодии 2015 года ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» поставило ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» стретч-пленку на сумму 53,16 млн рублей, а ПТК «ЭРА-ПАК» перечислила на счета индустриального парка порядка 85% средств за поставленную продукцию.
«При таких обстоятельствах нельзя согласиться с тем, что ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» было создано не для извлечения прибыли, а для мошеннических действий, и Хазов С.Н. преднамеренно не исполнил договорные обязательства, — делает вывод Шестой кассационный суд общей юрисдикции. — Судами оставлено без внимания и то, что у ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» имеются должники за поставленную продукцию…» В судебный акт вошла информация, которую обошли вниманием нижестоящие инстанции — о том, что в 2016 году Арбитражный суд Новосибирской области вынес решения о взыскании задолженностей за стретч-пленку с ООО «СибМаркет» (2,33 млн), ООО «Орион» (1,81 млн), ООО «Химпласт-Н» (151,75 тысяч рублей).
Шестой кассационный суд пришел к заключению, что «выводы судов обеих инстанций о наличии в действиях Хазова С.Н. состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ, являются ошибочными, так как они основаны на неправильном применении уголовного закона», и приговор Нижнекамского городского суда РТ отменил.
Оправданный «подельник»
Ранее Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ, фактически «затвердившего» обвинительный приговор Сергею Кутилину. Признав вескими доводы кассационной жалобы о том, что «из приговора непонятно, каким способом было совершено преступление; Хазов С.Н. не предлагал Кутилину С.П. оказывать помощь в хищении продукции <...> и не предлагал за это материальной помощи; Кутилин С.П. не мог один разрешить отгрузку продукции контрагентам, имеющим задолженность; на транспортных накладных стоит подпись директора <…>; на отгрузку продукции прямого запрета не было, решение принималось по данному вопросу коллегиально».
Кассационная инстанция указала на то, что «суд апелляционной инстанции не дал оценку доказательствам, положенным в основу приговора, не привел фактические данные, опровергающие позицию стороны защиты о незаконности осуждения Кутилина С.П. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ», и сделала вывод: «Оставление без рассмотрения и оценки доводов какой-либо стороны не согласуется с конституционным принципом состязательности правосудия, поскольку требования справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах применительно к решениям вышестоящих судебных инстанций предполагают обязанность фактического и правового обоснования принимаемых ими решений, что невозможно без последовательного рассмотрения и оценки доводов соответствующих жалоб». Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ в отношении Кутилина было отменено, а дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд республики в ином составе суда.
А иной состав суда приговор Сергею Кутилину отменил. В частности, потому, что «никаких достоверных доказательств того, что Кутилин С.П. получал какие-либо денежные средства от Хазова С.Н. за действия в его интересах, по делу не имеется и в ходе судебного следствия не установлено. Положенные в основу приговора показания свидетелей — работников ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» <…> и представителей потерпевшего ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» о том, что указания об отгрузке продукции исходили от Кутилина С.П., не могут быть приняты в качестве доказательства виновности Кутилина С.П. в инкриминируемом ему преступлении, поскольку эти действия в силу занимаемой должности коммерческого директора, а затем начальника отдела сбыта и снабжения ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» входили в его служебные обязанности. При этом <...> решение об отгрузке продукции принималось коллегиально, Кутилин С.П. не мог самостоятельно принимать такие решения и давать разрешение на отгрузку — это технически невозможно, разрешение давал только директор».
«Прошу содействовать в реабилитации»
— Будучи арестованным после возбуждения уголовного дела по поводу хищений продукции УК «Индустриальный парк «Камские Поляны», я провел в следственном изоляторе в общей сложности два года и два месяца, — рассказал Хазов «Реальному времени». — Я потерял здоровье. Здоровье потеряли мои близкие, уничтожен бизнес, который был вполне жизнеспособным, подорвана моя репутация, я не могу найти сейчас достойную работу… Практически жизнь разрушена!
Предприниматель уже обратился за защитой в новосибирский Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Он попросил оказать ему содействие в реализации права на реабилитацию «не символически, а фактически, с возмещением в полной мере морального и материального ущерба за все годы».
В этом обращении он указывает, что следствие оказывало на него давление, вынуждая признаться в том, чего бизнесмен не совершал. В частности, утверждает, что на первом допросе 25 ноября 2017 года следователь предложил ему дать «нужные» показания: что «с каждой поставки товара, с каждого килограмма Кутилину выплачивали откат, 3—5 рублей», на что Хазов ответил: «Этого не было, и предлагать не надо».
Также Хазов утверждает, что 3 ноября 2017 года с него взяли подписку о невыезде «без личного вручения, какого-либо уведомления» и в тот же день он был объявлен в розыск за нарушение подписки, притом что фактов, подтверждающих нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении следствием представлено не было, а факт вручения подписки без реального ее вручения он подтвердил — подписка без подписи имеется в материалах дела.
Сергей Хазов сообщил изданию, что направил на имя руководителя СУ СКР России по РТ Валерия Липского заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, который после дела об упаковке пошел на повышение, и намерен добиваться «процессуальной оценки действиям руководства Нижнекамской городской прокуратуры и заместителя начальника ГСУ МВД РТ Фроловой вплоть до уголовной ответственности».
«Камские Поляны» теперь в Подмосковье, а их партнер — банкрот
Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в 2008 году нижнекамское ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» прекратило деятельность в декабре 2019-го в результате присоединения к ООО «Нова Ролл-Стрейч», зарегистрированному в городе Пушкино Московской области.
До реорганизации, в 2017 году, убыток общества составил почти 149 млн рублей, но к ее началу ситуация выправилась: 2018-й компания закончила с выручкой в 4,75 млрд и чистой прибылью в 75 млн рублей. Гендиректором и бенефициаром компании, в которую «влилась» УК «Индустриальный парк «Камские Поляны», стал ее последний директор — Вячеслав Асташин. Выручка ООО «Нова Ролл-Стрейч» за 2021 год составила 20,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд.
Что же касается компании Хазова — новосибирского ООО «ПТК «ЭРА-ПАК», согласно открытым данным, 2014 год она завершила с выручкой в 96,6 млн рублей и чистой прибылью в 0,6 млн, а в 2015-м при выручке 93,7 млн рублей вышла в убыток на 7,6 млн. В июне 2016-го учредителем было принято решение о ликвидации фирмы, в сентябре того же года ее признали банкротом.
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