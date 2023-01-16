Как лопнуло дело на треть миллиарда о хищении упаковочной пленки в Нижнекамске

Приговоры, вынесенные в Татарстане в отношении бизнесменов-«мошенников», в Самаре отменили

Как стало известно «Реальному времени», в суде рассыпалось уголовное дело двух фигурантов громкого расследования МВД Татарстана о хищениях стретч-пленки у УК «Индустриальный парк «Камские Поляны». Дело общей стоимостью 300 млн рублей было возбуждено 7 лет назад, в числе подозреваемых, а впоследствии обвиняемых и осужденных за мошенничество оказались новосибирский бизнесмен Сергей Хазов и житель Нижнекамска Сергей Кутилин. Однако Шестой кассационный суд отменил оба приговора за отсутствием состава преступления. Подробнее о тонкой грани между просчетом в бизнесе и преступлением, «хитром» приговоре и «ответном ударе» осужденного, который по ходу дела превратился в потерпевшего, — в нашем материале.

Дело о пленке «размотали» в обратную сторону

В канун Нового года Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил вынесенный в Татарстане приговор новосибирскому бизнесмену Сергею Хазову, который якобы похитил продукцию с нижнекамского предприятия. В Самаре уголовное дело за отсутствием состава преступления прекратили, а за предпринимателем признали право на реабилитацию. Хазов, приговоренный в республике к 2 годам 10 месяцам колонии общего режима, к тому времени уже 2,2 года провел в СИЗО.

Еще раньше, прошлой весной, также за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию прекратили уголовное преследование и в отношении «подельника» Хазова — нижнекамского менеджера Сергея Кутилина.



Так закончилось резонансное уголовное дело о хищениях в 2015 году продукции нижнекамского ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» — упаковочной пленки. Рассказывая в апреле 2018 года журналистам о расследовании, первый замначальника ГСУ МВД Татарстана Марина Фролова обрисовала раскрытую усилиями правоохранителей и службы собственной безопасности компании схему хищений. По версии ГСУ, соучредители зарегистрированной в Москве дочерней компании индустриального парка осуществляли фиктивные продажи стретч-пленки через посредническую фирму за наличный расчет.

Первый замначальника ГСУ МВД Татарстана Марина Фролова обрисовала раскрытую усилиями правоохранителей схему хищений. Фото: 16.мвд.рф

Приговор с «опозданием» и другие странности

В фиктивных сделках с последующим выводом денег в числе прочих заподозрили и руководителя новосибирского ООО «Эра-ПАК» Сергея Хазова. Его задержали в Новосибирске по подозрению в заключении сомнительной сделки на поставку упаковочной пленки и доставили в Чистополь — в следственный изолятор №5. По версии следствия, которая нашла отражение в приговорах, Хазов предложил коммерческому директору индустриального парка «Камские Поляны» Кутилину за вознаграждение посодействовать ему в хищении стретч-пленки — и этот замысел им удалось осуществить.

Дела признавших вину организаторов мошеннической схемы Натальи Князевой, Дмитрия Гуганова и Дмитрия Швыдких рассмотрели в особом порядке уже в 2017 году (Князева получила 4 года условно, Гуганов — 4 года колонии, а Швыдких — 5 лет). А Хазова и Кутилина, которые на тот момент были у силовиков в разработке, осудили в 2019-м — за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере. Хазова — к 2 годам и 10 месяцам колонии общего режима, Кутилина — к 3,5 года лишения свободы условно.

— Моему подзащитному Сергею Хазову Нижнекамский городской суд назначил наказание, практически совпавшее по сроку со временем пребывания в следственном изоляторе, и постановил считать его отбывшим наказание буквально спустя несколько дней после вынесения обвинительного приговора, — отметил в разговоре с «Реальным временем» защитник Хазова, известный казанский адвокат Лаврентий Сичинава.

«Хотя, как следует из определения Шестого кассационного суда при рассмотрении уголовного дела, у него не имелось умысла на хищение, а при рассмотрении дела не были учтены ни представленные Хазовым документы, ни его выступления в прениях, — отметил защитник. — Более того, когда апелляционная инстанция Верховного суда РТ отменила приговор Сергею Кутилину, с которым якобы по сговору действовал Хазов, ввиду отсутствия в действиях Кутилина состава преступления, а приговор моему подзащитному был лишь изменен — с него сняли обвинение в совершении преступления путем обмана, но оставили обвинение в мошенничестве, совершенном им якобы по договоренности с Кутилиным. И получился уже полный абсурд: если Кутилин не совершал преступления, то и в сговоре он не участвовал — а с кем тогда у Хазова был сговор? Ведь еще во время предварительного следствия я и мой подзащитный говорили об абсурдности предъявленного обвинения, не имеющего ничего общего и никакого отношения к праву. Во время следствия мы пытались достучаться до следственных органов, однако нас никто не хотел слышать».



«Это просто рубль упал»

Сам же новосибирский предприниматель Сергей Хазов рассказал нашему изданию иную, нежели у следствия, версию истории о «похищенной» упаковке:



— В 2014 году моя компания — ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» — являлась официальным представителем индустриального парка «Камские Поляны» в Сибирском федеральном округе. Случился кризис, был резкий скачок стоимости доллара по отношению к рублю. А сырье для своей продукции компания-производитель закупала за валюту, соответственно, выросла и стоимость продукции. В результате мы поставили пленку, а наши клиенты, которые ее получили, в том числе крупные, задолжали нам и оплатить долги не смогли. У нас имеются все судебные решения о взыскании — а деньги вернуть не удалось. Это, к сожалению, обычная ситуация на нашем нестабильном рынке.

В определении суда кассационной инстанции по жалобе адвоката Сергея Хазова сказано, что во втором полугодии 2015 года ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» поставило ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» стретч-пленку на сумму 53,16 млн рублей, а ПТК «ЭРА-ПАК» перечислила на счета индустриального парка порядка 85% средств за поставленную продукцию.



«При таких обстоятельствах нельзя согласиться с тем, что ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» было создано не для извлечения прибыли, а для мошеннических действий, и Хазов С.Н. преднамеренно не исполнил договорные обязательства, — делает вывод Шестой кассационный суд общей юрисдикции. — Судами оставлено без внимания и то, что у ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» имеются должники за поставленную продукцию…» В судебный акт вошла информация, которую обошли вниманием нижестоящие инстанции — о том, что в 2016 году Арбитражный суд Новосибирской области вынес решения о взыскании задолженностей за стретч-пленку с ООО «СибМаркет» (2,33 млн), ООО «Орион» (1,81 млн), ООО «Химпласт-Н» (151,75 тысяч рублей).

Шестой кассационный суд пришел к заключению, что «выводы судов обеих инстанций о наличии в действиях Хазова С.Н. состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.4 УК РФ, являются ошибочными, так как они основаны на неправильном применении уголовного закона», и приговор Нижнекамского городского суда РТ отменил.



ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» поставило ООО «ПТК «ЭРА-ПАК» стретч-пленку на сумму 53,16 млн рублей. Фото: kamapark.ru

Оправданный «подельник»

Ранее Шестой кассационный суд отменил апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ, фактически «затвердившего» обвинительный приговор Сергею Кутилину. Признав вескими доводы кассационной жалобы о том, что «из приговора непонятно, каким способом было совершено преступление; Хазов С.Н. не предлагал Кутилину С.П. оказывать помощь в хищении продукции <...> и не предлагал за это материальной помощи; Кутилин С.П. не мог один разрешить отгрузку продукции контрагентам, имеющим задолженность; на транспортных накладных стоит подпись директора <…>; на отгрузку продукции прямого запрета не было, решение принималось по данному вопросу коллегиально».

Кассационная инстанция указала на то, что «суд апелляционной инстанции не дал оценку доказательствам, положенным в основу приговора, не привел фактические данные, опровергающие позицию стороны защиты о незаконности осуждения Кутилина С.П. по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159.4 УК РФ», и сделала вывод: «Оставление без рассмотрения и оценки доводов какой-либо стороны не согласуется с конституционным принципом состязательности правосудия, поскольку требования справедливого правосудия и эффективного восстановления в правах применительно к решениям вышестоящих судебных инстанций предполагают обязанность фактического и правового обоснования принимаемых ими решений, что невозможно без последовательного рассмотрения и оценки доводов соответствующих жалоб». Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РТ в отношении Кутилина было отменено, а дело было направлено на новое апелляционное рассмотрение в Верховный суд республики в ином составе суда.

А иной состав суда приговор Сергею Кутилину отменил. В частности, потому, что «никаких достоверных доказательств того, что Кутилин С.П. получал какие-либо денежные средства от Хазова С.Н. за действия в его интересах, по делу не имеется и в ходе судебного следствия не установлено. Положенные в основу приговора показания свидетелей — работников ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» <…> и представителей потерпевшего ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» о том, что указания об отгрузке продукции исходили от Кутилина С.П., не могут быть приняты в качестве доказательства виновности Кутилина С.П. в инкриминируемом ему преступлении, поскольку эти действия в силу занимаемой должности коммерческого директора, а затем начальника отдела сбыта и снабжения ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» входили в его служебные обязанности. При этом <...> решение об отгрузке продукции принималось коллегиально, Кутилин С.П. не мог самостоятельно принимать такие решения и давать разрешение на отгрузку — это технически невозможно, разрешение давал только директор».

Кассационная инстанция указала на то, что «суд апелляционной инстанции не дал оценку доказательствам, положенным в основу приговора». Фото: sgpress.ru

«Прошу содействовать в реабилитации»

— Будучи арестованным после возбуждения уголовного дела по поводу хищений продукции УК «Индустриальный парк «Камские Поляны», я провел в следственном изоляторе в общей сложности два года и два месяца, — рассказал Хазов «Реальному времени». — Я потерял здоровье. Здоровье потеряли мои близкие, уничтожен бизнес, который был вполне жизнеспособным, подорвана моя репутация, я не могу найти сейчас достойную работу… Практически жизнь разрушена!

Предприниматель уже обратился за защитой в новосибирский Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции». Он попросил оказать ему содействие в реализации права на реабилитацию «не символически, а фактически, с возмещением в полной мере морального и материального ущерба за все годы».

В этом обращении он указывает, что следствие оказывало на него давление, вынуждая признаться в том, чего бизнесмен не совершал. В частности, утверждает, что на первом допросе 25 ноября 2017 года следователь предложил ему дать «нужные» показания: что «с каждой поставки товара, с каждого килограмма Кутилину выплачивали откат, 3—5 рублей», на что Хазов ответил: «Этого не было, и предлагать не надо».

Также Хазов утверждает, что 3 ноября 2017 года с него взяли подписку о невыезде «без личного вручения, какого-либо уведомления» и в тот же день он был объявлен в розыск за нарушение подписки, притом что фактов, подтверждающих нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении следствием представлено не было, а факт вручения подписки без реального ее вручения он подтвердил — подписка без подписи имеется в материалах дела.

Сергей Хазов сообщил изданию, что направил на имя руководителя СУ СКР России по РТ Валерия Липского заявление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя, который после дела об упаковке пошел на повышение, и намерен добиваться «процессуальной оценки действиям руководства Нижнекамской городской прокуратуры и заместителя начальника ГСУ МВД РТ Фроловой вплоть до уголовной ответственности».

Нижнекамское ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» прекратило деятельность в декабре 2019 г. Фото: kamapark.ru

«Камские Поляны» теперь в Подмосковье, а их партнер — банкрот

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрированное в 2008 году нижнекамское ООО «УК «Индустриальный парк «Камские Поляны» прекратило деятельность в декабре 2019-го в результате присоединения к ООО «Нова Ролл-Стрейч», зарегистрированному в городе Пушкино Московской области.

До реорганизации, в 2017 году, убыток общества составил почти 149 млн рублей, но к ее началу ситуация выправилась: 2018-й компания закончила с выручкой в 4,75 млрд и чистой прибылью в 75 млн рублей. Гендиректором и бенефициаром компании, в которую «влилась» УК «Индустриальный парк «Камские Поляны», стал ее последний директор — Вячеслав Асташин. Выручка ООО «Нова Ролл-Стрейч» за 2021 год составила 20,7 млрд рублей, чистая прибыль — 1,2 млрд.

Что же касается компании Хазова — новосибирского ООО «ПТК «ЭРА-ПАК», согласно открытым данным, 2014 год она завершила с выручкой в 96,6 млн рублей и чистой прибылью в 0,6 млн, а в 2015-м при выручке 93,7 млн рублей вышла в убыток на 7,6 млн. В июне 2016-го учредителем было принято решение о ликвидации фирмы, в сентябре того же года ее признали банкротом.