В Татарстане прокуратура проводит проверку по факту нападения учительницы с ножом на 17-летнего сожителя

В Татарстане прокуратура проводит проверку по факту травмирования 17-летнего подростка, которого молодая учительница ударила ножом. Надзорное ведомство планирует выяснить причины и условия, которые способствовали инциденту, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокуратура намерена дать правовую оценку работе органов системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних. По итогам надзорных мероприятий будет принято решение о мерах прокурорского реагирования.



Также на особый контроль прокуратура взяла расследование уголовного дела по факту нанесения подростку ножевого ранения.

Напомним, учительница 2001 года рождения напала на своего 17-летнего сожителя с ножом на почве ревности. Инцидент произошел в поселке «Совхоз «Татарстан» Тукаевского района в доме девушки. Учительница приревновала молодого человека, студента одного из набережночелнинских колледжей, и учинила скандал. Она нанесла парню множественные проникающие колото-резаные ранения грудной клетки.

Татьяна Демина