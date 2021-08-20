Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по делу в отношении 30 участников ОПС «Тукаевские»

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30 участников организованного преступного сообщество «Тукаевские». В ближайшее время его направят в Вахитовский райсуд Казани для рассмотрения по существу, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в 2009 году трое жителей Казани создали преступную группировку, в которую в разное время вошли остальные обвиняемые. На протяжении нескольких лет они и неустановленные лица совершали различные преступления.

Кроме того, следствие считает, что ОПС обманным путем похитило у восьми человек и одной фирмы более 50 млн рублей и организовало незаконное нахождение в России 7685 иностранцев.

В зависимости от роли и степени участия граждане в возрасте от 26 лет до 61 года обвиняются в:

создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ);

умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ);

вымогательстве (п. «а» ч. 3 ст. 163);

в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), мошенничестве в сфере страхования (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ) и покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ);

в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и покушении на это же преступление (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ);

хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и разбое (пп. «а, в» ч. 4 ст. 162 УК РФ);

организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ);

неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ч. 3 ст. 166 УК РФ);

принуждении к совершению сделки или к отказу от ее совершения (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ).

Двое соучастников полностью согласились с предъявленным обвинением, шестеро признали свою вину частично, остальные отрицали причастность к преступлениям. Во время следствия большинство из них находились под стражей, четверо — под домашним арестом, еще четверо — под подпиской о невыезде. Остальным избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В ноябре 2019 года сообщалось, что полиция нашла предполагаемого лидера группировки «Тукаевские», которому заочно уже предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и четырех эпизодах вымогательства в особо крупном размере.



Татьяна Демина