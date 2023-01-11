Зеленодольским городским прокурором назначен Дмитрий Ерпелев

Фото: прокуратура Татарстана

Зеленодольскую городскую прокурору возглавил старший советник юстиции Дмитрий Ерпелев. На эту должность он назначен приказом Генерального прокурора России, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На посту Зеленодольского городского прокурора Дмитрий Ерпелев сменил Сергея Егорова. Он вышел в отставку по выслуге лет.



Дмитрий Ерпелев родился в Казани 4 апреля 1971 года. Образование получил на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «правоведение». В 1993 году начал работать помощником прокурора в/ч 9351 в столице Татарстана.

Фото: prokrt.ru (архив)

До назначения Зеленодольским городским прокурором Дмитрий Ерпелев с 2018 года занимал должность прокурора Набережных Челнов. Награжден благодарностью Генерального прокурора России (1996 год), ценным подарком Генпрокурора РФ (2012 год) и нагрудным знаком «За безупречную службу» (2016 год).



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Татьяна Демина