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«Зарплата остается самым дешевым кредитным ресурсом для нерадивых руководителей»

16:00, 22.01.2020

Татарстанский омбудсмен Сария Сабурская насчитала 69 млн рублей невыплаченных жителям республики зарплат, а прокуратура — в четыре раза больше

«Зарплата остается самым дешевым кредитным ресурсом для нерадивых руководителей»
Фото: Ринат Назметдинов

По данным прокуратуры РТ, порядка 285 млн рублей задолжали предприятия республики своим работникам, не выдавая им заработную плату. Основная часть этого долга сегодня висит мертвым грузом на компаниях-банкротах: так, самая крупная задолженность перед коллективом у КЗСК — 70 млн рублей. Ситуация с выплатой зарплат в Татарстане с каждым годом усугубляется, такой неутешительный вывод сделала сегодня уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, подводя итоги своей работы за год. Какие районы чаще других грешат нарушениями трудового законодательства, почему работа татарстанских клиник вызывает у омбудсмена вопросы и чем Минобраз мог бы помочь частным детсадам — в материале «Реального времени».

«Когда для должника запахнет жареным, он изыщет возможность погасить задолженность»

В прошлом году в Татарстане резко возросло число обращений к омбудсмену в связи с нарушением трудовых прав. Если в 2018-м было принято всего порядка 150 таких обращений, то в минувшем, 2019 году их количество составило уже 227. Проблемы в трудовой сфере в республике сохраняются, констатировала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, фиксируются случаи задержки выплат сотрудникам компаний, нарушений со стороны работодателей при увольнении специалистов и недостаточные меры по охране труда.

— Отражением картины по обеспечению трудовых прав граждан в значительной степени является ситуация с заработной платой, ее уровнем и своевременной выплатой. В 2019 году имелись проблемы с задолженностями по заработной плате, — заявила Сабурская, отметив, что, по данным ФНС, сумма этой задолженности «скачет» от месяца к месяцу. Например, в марте она составляла 36 млн рублей, в апреле — порядка 5 млн рублей, а к маю снова поднялась до 64,7 млн рублей. Сейчас она составляет порядка 69 млн рублей.

Уполномоченный обратилась к Госинспекции труда РТ, призвав специалистов надзорного органа проявить большую принципиальность по отношению к нечестным работодателям, меняющим свой фактический адрес без предупреждения ФНС. «Мы не раз отмечали, что когда для должника запахнет жареным, он изыщет возможность погасить задолженность», — подчеркнула Сабурская.

Долгов пояснил, что долг по заработной плате в 69 млн рублей, зафиксированный на слайде во время доклада Сабурской, это не полные цифры, а лишь долги компаний, находящихся «под статистическим наблюдением»

В ряде районов республики в минувшем году наблюдалась отрицательная динамика производственного травматизма. Увеличилось число травм на производствах в Нурлатском районе — в три раза по сравнению с прошлым годом, Заинском — в два раза, Елабужском — в два раза, и Тукаевском муниципалитете — более чем в 1,5 раза. В то же время, по информации уполномоченного, несколько улучшилась ситуация в Азнакаево, Алексеевском, Зеленодольском, Кайбицком и Менделеевском районах.

— Считаю, что исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления целесообразно рассмотреть вопрос о включении в план проверок подведомственных организаций, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве в рабочие часы либо на территории работодателя, для принятия мер, — вынесла рекомендацию Сабурская.

Тему поддержал и заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов, подчеркнув, что ситуация с невыплатами заработной платы на предприятиях республики обостряется. Долгов пояснил, что долг по заработной плате в 69 млн рублей, зафиксированный на слайде во время доклада Сабурской, это не полные цифры, а лишь долги компаний, находящихся «под статистическим наблюдением». Фактически же установленная задолженность в этом году составила, по информации прокуратуры, порядка 285 млн рублей. 113 организаций-должников Татарстана не рассчитались с 4,5 тыс. работников.

— К сожалению, у нас значительная задолженность, самая большая задолженность на КЗСК — более 70 млн рублей. Крупная задолженность в Вахитовском и Советском районах Казани, это более 30 млн рублей, в Набережных Челнах. <…> Более 600 млн рублей нам удалось вернуть, но ситуация на данный момент не самая простая, — резюмировал Долгов.

«Прошу еще раз руководителей всех отраслевых министерств в текущем году уделить этой проблеме особое внимание», — завершил обсуждение первый заместитель премьер-министра

— Болевой точкой остается вопрос своевременной выплаты заработной платы. Несмотря на то, что, по статистике на 1 января 2020 года, задолженность снизилась на 33%, проверки как органов прокуратуры, так и комиссий показывают, что объем долгов по заработной плате фактически гораздо выше. Основная загруженность приходится на предприятия-банкроты, — еще раз обратил внимание первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что Республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения продолжает держать вопрос на постоянном контроле, а отраслевым министерствам и главам районов не раз поручалась «проработка» проблемных предприятий, но пока ситуация «меняется слабо».

— Зарплата работников в Татарстане продолжает оставаться самым дешевым и доступным кредитным ресурсом для нерадивых руководителей, поэтому прошу еще раз руководителей всех отраслевых министерств в текущем году уделить этой проблеме особое внимание, — завершил обсуждение первый заместитель премьер-министра.

Нарушения в Альметьевской поликлинике №3, медсанчасти КФУ и Нижнекамской ЦРБ

В ходе экспертного совета отдельно Сабурская остановилась и на проблемах в области медицины. Существенно выросло и число жалоб уполномоченному на медицинскую помощь — со 168 в 2018 году до 378 в 2019-м. В основном они вызваны недостаточной кадровой укомплектованностью медицинских учреждений и попросту некачественным оказанием медицинской помощи.

В Альметьевской поликлинике №3, медсанчасти КФУ и Нижнекамской ЦРБ уполномоченным выявлены факты несоблюдения предельных сроков ожидания консультаций врачей-специалистов в сегменте первичной помощи. А в медучреждениях Елабужского, Азнакаевского, Лаишевского и Спасского районов республики вскрылись случаи взимания денежных средств за оказание бесплатной медпомощи, предусмотренной программой ОМС.

Уполномоченный обратилась к руководству Минздрава РТ с просьбой принять дополнительные меры для решения подобных проблем, а также предложила ведомству Марата Садыкова проанализировать случаи «продажи» пациентам бесплатных лекарств, предусмотренных ОМС

— Например, в Альметьевской поликлинике №3 гражданин более четырех месяцев не мог получить талон на прием к неврологу, или в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице гражданин при обращении был направлен в ГАУЗ «РКБ» в связи с нахождением врача-невролога в отпуске. Такие примеры можно привести по многим муниципальным образованиям. Разумеется, врачи тоже могут болеть и уходить в отпуск — это их право, но учреждения здравоохранения должны иметь план «Б», — заявила Сабурская.

Уполномоченный обратилась к руководству Минздрава РТ с просьбой принять дополнительные меры для решения подобных проблем, а также предложила ведомству Марата Садыкова проанализировать случаи «продажи» пациентам бесплатных лекарств, предусмотренных ОМС.

Сабурская просит республиканский Минобр поддержать частные детские сады

В Татарстане сегодня работают 2020 дошкольных учреждений образования и 28 частных детских садов, однако этого мало, подчеркнула Сабурская. По данным Минобразования за ноябрь 2019 года, количество детей, зарегистрированных в очереди на место в детском саду, превысило 4,5 тысячи.

— Несмотря на строительство и открытие новых детских садов, очередность в республике среди малышей, которые не могут быть приняты из-за нехватки мест, к сожалению, растет. Особенно это отмечается в районах с высокими темпами застройки жилья. К нам обращались родители новых жилых комплексов Казани («Салават купере»), Пестречинского района, Набережных Челнов, — сообщила омбудсмен.

Одним из временных решений проблемы с устройством ребенка при длительном ожидании могут быть частные детские сады, однако проверки таких учреждений, проведенные совместно с уполномоченным, показали, что зачастую оставлять в них ребенка просто небезопасно. И в этом случае запретить работу таких центров для дошкольников — самое простое решение. Что может создать дополнительные трудности для родителей, дожидающихся места в детсадах.

Упомянула Сабурская и о ситуации, связанной с правами на посещение дошкольных учреждений детей, страдающих сахарным диабетом

— Нужно исходить из интересов детей и их родителей, которые вынуждены отдавать детей в эти учреждения. В нынешних условиях, когда в республике сохраняется очередность, органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в качестве работы данных учреждений, которые, по сути, для людей порой являются альтернативой дошкольным образовательным учреждениям, — пояснила она.

Сария Сабурская попросила Минобразования РТ совместно с муниципалитетами найти возможность и варианты оказания частным детским садам методической помощи.

Упомянула Сабурская и о ситуации, связанной с правами на посещение дошкольных учреждений детей, страдающих сахарным диабетом. Она назвала случаи исключения детей с подобными диагнозами из детсадов «вопиющими фактами», напомнив о прошлогодней истории жителя Верхнеуслонского района Татарстана Сергея Заворохина.

В январе 2019 года мужчина направил жалобы на руководство детского сада за исключение его дочери, поводом для которого послужила инвалидность ребенка — диагноз «диабет». Руководство образовательного учреждения настаивало, что у них нет возможности постоянно отслеживать уровень сахара в крови ребенка, поэтому девочку следует перевести в специальную группу.

— С другой стороны, администрация детского сада должна быть обеспечена и кадрами, и методичками, чтобы помочь адаптироваться такому ребенку. После нашего запроса в ноябре прошлого года в Министерство здравоохранения республики Министерством образования и науки были направлены соответствующие методические материалы. Прошу данные министерства этим не ограничиваться и в нынешнем году совместно с органами местного самоуправления проанализировать готовность образовательных учреждений к оказанию медпомощи детям с сахарным диабетом первого типа, — закрывая тему, обратилась Сабурская.

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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
Ольга Голыжбина
ОбществоПромышленностьБизнес Татарстан
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