«Зарплата остается самым дешевым кредитным ресурсом для нерадивых руководителей»

Татарстанский омбудсмен Сария Сабурская насчитала 69 млн рублей невыплаченных жителям республики зарплат, а прокуратура — в четыре раза больше

Фото: Ринат Назметдинов

По данным прокуратуры РТ, порядка 285 млн рублей задолжали предприятия республики своим работникам, не выдавая им заработную плату. Основная часть этого долга сегодня висит мертвым грузом на компаниях-банкротах: так, самая крупная задолженность перед коллективом у КЗСК — 70 млн рублей. Ситуация с выплатой зарплат в Татарстане с каждым годом усугубляется, такой неутешительный вывод сделала сегодня уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская, подводя итоги своей работы за год. Какие районы чаще других грешат нарушениями трудового законодательства, почему работа татарстанских клиник вызывает у омбудсмена вопросы и чем Минобраз мог бы помочь частным детсадам — в материале «Реального времени».

«Когда для должника запахнет жареным, он изыщет возможность погасить задолженность»

В прошлом году в Татарстане резко возросло число обращений к омбудсмену в связи с нарушением трудовых прав. Если в 2018-м было принято всего порядка 150 таких обращений, то в минувшем, 2019 году их количество составило уже 227. Проблемы в трудовой сфере в республике сохраняются, констатировала уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская, фиксируются случаи задержки выплат сотрудникам компаний, нарушений со стороны работодателей при увольнении специалистов и недостаточные меры по охране труда.

— Отражением картины по обеспечению трудовых прав граждан в значительной степени является ситуация с заработной платой, ее уровнем и своевременной выплатой. В 2019 году имелись проблемы с задолженностями по заработной плате, — заявила Сабурская, отметив, что, по данным ФНС, сумма этой задолженности «скачет» от месяца к месяцу. Например, в марте она составляла 36 млн рублей, в апреле — порядка 5 млн рублей, а к маю снова поднялась до 64,7 млн рублей. Сейчас она составляет порядка 69 млн рублей.

Уполномоченный обратилась к Госинспекции труда РТ, призвав специалистов надзорного органа проявить большую принципиальность по отношению к нечестным работодателям, меняющим свой фактический адрес без предупреждения ФНС. «Мы не раз отмечали, что когда для должника запахнет жареным, он изыщет возможность погасить задолженность», — подчеркнула Сабурская.

Долгов пояснил, что долг по заработной плате в 69 млн рублей, зафиксированный на слайде во время доклада Сабурской, это не полные цифры, а лишь долги компаний, находящихся «под статистическим наблюдением»

В ряде районов республики в минувшем году наблюдалась отрицательная динамика производственного травматизма. Увеличилось число травм на производствах в Нурлатском районе — в три раза по сравнению с прошлым годом, Заинском — в два раза, Елабужском — в два раза, и Тукаевском муниципалитете — более чем в 1,5 раза. В то же время, по информации уполномоченного, несколько улучшилась ситуация в Азнакаево, Алексеевском, Зеленодольском, Кайбицком и Менделеевском районах.

— Считаю, что исполнительным органам государственной власти и органам местного самоуправления целесообразно рассмотреть вопрос о включении в план проверок подведомственных организаций, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве в рабочие часы либо на территории работодателя, для принятия мер, — вынесла рекомендацию Сабурская.

Тему поддержал и заместитель прокурора Татарстана Марат Долгов, подчеркнув, что ситуация с невыплатами заработной платы на предприятиях республики обостряется. Долгов пояснил, что долг по заработной плате в 69 млн рублей, зафиксированный на слайде во время доклада Сабурской, это не полные цифры, а лишь долги компаний, находящихся «под статистическим наблюдением». Фактически же установленная задолженность в этом году составила, по информации прокуратуры, порядка 285 млн рублей. 113 организаций-должников Татарстана не рассчитались с 4,5 тыс. работников.

— К сожалению, у нас значительная задолженность, самая большая задолженность на КЗСК — более 70 млн рублей. Крупная задолженность в Вахитовском и Советском районах Казани, это более 30 млн рублей, в Набережных Челнах. <…> Более 600 млн рублей нам удалось вернуть, но ситуация на данный момент не самая простая, — резюмировал Долгов.

«Прошу еще раз руководителей всех отраслевых министерств в текущем году уделить этой проблеме особое внимание», — завершил обсуждение первый заместитель премьер-министра

— Болевой точкой остается вопрос своевременной выплаты заработной платы. Несмотря на то, что, по статистике на 1 января 2020 года, задолженность снизилась на 33%, проверки как органов прокуратуры, так и комиссий показывают, что объем долгов по заработной плате фактически гораздо выше. Основная загруженность приходится на предприятия-банкроты, — еще раз обратил внимание первый заместитель премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин.

Он подчеркнул, что Республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения продолжает держать вопрос на постоянном контроле, а отраслевым министерствам и главам районов не раз поручалась «проработка» проблемных предприятий, но пока ситуация «меняется слабо».

— Зарплата работников в Татарстане продолжает оставаться самым дешевым и доступным кредитным ресурсом для нерадивых руководителей, поэтому прошу еще раз руководителей всех отраслевых министерств в текущем году уделить этой проблеме особое внимание, — завершил обсуждение первый заместитель премьер-министра.

Нарушения в Альметьевской поликлинике №3, медсанчасти КФУ и Нижнекамской ЦРБ

В ходе экспертного совета отдельно Сабурская остановилась и на проблемах в области медицины. Существенно выросло и число жалоб уполномоченному на медицинскую помощь — со 168 в 2018 году до 378 в 2019-м. В основном они вызваны недостаточной кадровой укомплектованностью медицинских учреждений и попросту некачественным оказанием медицинской помощи.

В Альметьевской поликлинике №3, медсанчасти КФУ и Нижнекамской ЦРБ уполномоченным выявлены факты несоблюдения предельных сроков ожидания консультаций врачей-специалистов в сегменте первичной помощи. А в медучреждениях Елабужского, Азнакаевского, Лаишевского и Спасского районов республики вскрылись случаи взимания денежных средств за оказание бесплатной медпомощи, предусмотренной программой ОМС.

Уполномоченный обратилась к руководству Минздрава РТ с просьбой принять дополнительные меры для решения подобных проблем, а также предложила ведомству Марата Садыкова проанализировать случаи «продажи» пациентам бесплатных лекарств, предусмотренных ОМС

— Например, в Альметьевской поликлинике №3 гражданин более четырех месяцев не мог получить талон на прием к неврологу, или в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице гражданин при обращении был направлен в ГАУЗ «РКБ» в связи с нахождением врача-невролога в отпуске. Такие примеры можно привести по многим муниципальным образованиям. Разумеется, врачи тоже могут болеть и уходить в отпуск — это их право, но учреждения здравоохранения должны иметь план «Б», — заявила Сабурская.

Уполномоченный обратилась к руководству Минздрава РТ с просьбой принять дополнительные меры для решения подобных проблем, а также предложила ведомству Марата Садыкова проанализировать случаи «продажи» пациентам бесплатных лекарств, предусмотренных ОМС.

Сабурская просит республиканский Минобр поддержать частные детские сады

В Татарстане сегодня работают 2020 дошкольных учреждений образования и 28 частных детских садов, однако этого мало, подчеркнула Сабурская. По данным Минобразования за ноябрь 2019 года, количество детей, зарегистрированных в очереди на место в детском саду, превысило 4,5 тысячи.

— Несмотря на строительство и открытие новых детских садов, очередность в республике среди малышей, которые не могут быть приняты из-за нехватки мест, к сожалению, растет. Особенно это отмечается в районах с высокими темпами застройки жилья. К нам обращались родители новых жилых комплексов Казани («Салават купере»), Пестречинского района, Набережных Челнов, — сообщила омбудсмен.

Одним из временных решений проблемы с устройством ребенка при длительном ожидании могут быть частные детские сады, однако проверки таких учреждений, проведенные совместно с уполномоченным, показали, что зачастую оставлять в них ребенка просто небезопасно. И в этом случае запретить работу таких центров для дошкольников — самое простое решение. Что может создать дополнительные трудности для родителей, дожидающихся места в детсадах.

Упомянула Сабурская и о ситуации, связанной с правами на посещение дошкольных учреждений детей, страдающих сахарным диабетом

— Нужно исходить из интересов детей и их родителей, которые вынуждены отдавать детей в эти учреждения. В нынешних условиях, когда в республике сохраняется очередность, органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в качестве работы данных учреждений, которые, по сути, для людей порой являются альтернативой дошкольным образовательным учреждениям, — пояснила она.

Сария Сабурская попросила Минобразования РТ совместно с муниципалитетами найти возможность и варианты оказания частным детским садам методической помощи.

Упомянула Сабурская и о ситуации, связанной с правами на посещение дошкольных учреждений детей, страдающих сахарным диабетом. Она назвала случаи исключения детей с подобными диагнозами из детсадов «вопиющими фактами», напомнив о прошлогодней истории жителя Верхнеуслонского района Татарстана Сергея Заворохина.

В январе 2019 года мужчина направил жалобы на руководство детского сада за исключение его дочери, поводом для которого послужила инвалидность ребенка — диагноз «диабет». Руководство образовательного учреждения настаивало, что у них нет возможности постоянно отслеживать уровень сахара в крови ребенка, поэтому девочку следует перевести в специальную группу.

— С другой стороны, администрация детского сада должна быть обеспечена и кадрами, и методичками, чтобы помочь адаптироваться такому ребенку. После нашего запроса в ноябре прошлого года в Министерство здравоохранения республики Министерством образования и науки были направлены соответствующие методические материалы. Прошу данные министерства этим не ограничиваться и в нынешнем году совместно с органами местного самоуправления проанализировать готовность образовательных учреждений к оказанию медпомощи детям с сахарным диабетом первого типа, — закрывая тему, обратилась Сабурская.

1 / 25 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов