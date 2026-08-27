Дорожная трагедия в Татарстане за отсутствием информации обрастает слухами

Жители Камско-Устьинского района опасаются, что истинный виновник гибели их земляков может остаться безнаказанным

Фото: Реальное время

Резонансное ДТП, унесшее жизни четырех человек вечером 12 августа 2026 года под Набережными Морквашами в Верхнеуслонском районе Татарстана, обрастает слухами из-за отсутствия подробных деталей происшествия и его расследования от следственных органов. Известно только то, что, по версии следствия, водитель Volkswagen Tiguan в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двумя автомобилями. О последствиях тройного столкновения, «молчаливом» расследовании и ситуации на дорогах республики — в материале «Реального времени».



Алкоголь «утяжелил» статью

Неизвестность провоцирует слухи о расследовании ДТП, случившегося 12 августа в 17.25 в 4 километрах от Набережных Моркваш на 10-м километре автодороги Казань — Буинск — Ульяновск, в результате которого на месте погибли жители Камского Устья — женщина и двое детей 4 и 9 лет, а еще одна пострадавшая спустя двое суток скончалась в больнице. Четверо пострадавших, включая предполагаемого виновника, были доставлены в медучреждения.

Как следует из информации, распространенной по официальным каналам Управлением ГИБДД по РТ и республиканской Прокуратурой, следствие выдвинуло версию о том, что 54-летний водитель Volkswagen Tiguan в состоянии опьянения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, за рулем которой находился 56-летний мужчина, а затем — с Lada Iskra под управлением 46-летнего водителя. Изначально в пресс-релизе Управления ГАИ по РТ было указано содержание алкоголя в выдыхаемом водителем иномарки воздухе — 1,077 мг/л, позднее эта цифра уже не озвучивалась. Столкновение оказалось фатальным для пассажиров Lada Iskra — женщина и двое ее детей погибли на месте, отец оказался в больнице в коме, еще одна родственница семьи впоследствии скончалась от травм в больнице.

Женщина и двое ее детей погибли на месте, еще одна родственница семьи впоследствии скончалась от травм в больнице. скриншот видео с канала ТНВ

На следующий день после трагедии Прокуратура Татарстана сообщила, что по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ — она устанавливает ответственность за нарушение правил дорожного движения, которое по неосторожности повлекло смерть двух или более лиц. Максимальное наказание для виновных — лишение свободы на срок до 7 лет.

На срочно созванной пресс-конференции заместитель начальника Управления ГАИ по РТ Айрат Самигуллин официально сообщил, что водитель немецкого кроссовера управлял им в состоянии алкогольного опьянения. А уголовное дело переквалифицировали: ч. 6 той же статьи с учетом отягчающих обстоятельств, к числу которых относится управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, предусматривает для виновника ДТП лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Слухи и реальность

За две недели, минувшие со дня трагедии, следствие ничего не сообщало о ходе расследования ДТП. Отсутствие информации породило среди жителей Камско-Устьинского района, где проживали погибшие, негативные слухи, что находившийся в немецком внедорожнике водитель якобы сразу после столкновения избавился от видеорегистратора и бутылки водки, забросив их на обочину, и о том, что реального виновника смертельного ДТП могут попытаться избавить от ответственности.

За две недели, минувшие со дня трагедии, следствие ничего не сообщало о ходе расследования ДТП. скриншот видео канала ТНВ

Для того чтобы внести ясность и исключить кривотолки, «Реальное время» обратилось с запросом в Следком — узнать о первых результатах расследования, но ответа пока не получило. Молчание следственных органов выглядит особенно странным на фоне того, что Айрат Самигуллин ранее сообщил журналистам об усилении в Татарстане мер борьбы с нарушениями Правил дорожного движения, которые ведут к трагическим последствиям. В частности, сказал он, Управлением ГАИ по согласованию с Верховным судом республики принято решение, что все административные правонарушения, связанные с выездом на полосу встречного движения, будут направляться в суды «для принятия более жестких мер административного воздействия на водителей, которые пренебрегают правилами дорожного движения».

— С начала текущего года судом были лишены [права управления транспортными средствами] более 350 водителей за выезд на полосу встречного движения, — уточнил он.

Издание также запросило информацию в Минздраве РТ о состоянии потерпевших в аварии, комментарий будет опубликован по получении.

«Уйти от ответственности невозможно»

Известный казанский автоюрист Владлен Копвиллем полагает, что виновный в таком резонансном ДТП ответственности не избежит в любом случае:

— Выяснить, кто и при каких обстоятельствах выехал на встречную полосу и совершил ДТП, можно и без записей видеорегистратора, — говорит он. — Ясность могут внести расположение автомобилей на проезжей части или обочине после столкновения, показания свидетелей, к числу которых относятся и выжившие водители автомобилей. А содержание алкоголя у водителя иномарки, в несколько раз превышающее допустимое и соответствующее средней степени опьянения, если будет доказано, что именно он выехал на полосу встречного движения, может стать отягчающим обстоятельством.

При этом, отметил юрист, все автомобили, участвовавшие в ДТП, будут проверены на предмет технического состояния — чтобы выяснить, были ли они исправны в момент столкновения и перед ним, и, если исправны, вывод возможен только один — водитель не справился с управлением.

На вопрос, возможно ли при подобном ДТП прекращение уголовного дела за примирением сторон и были ли такие примеры на его памяти, юрист ответил: примеров не было и это в принципе невозможно, поскольку погибли люди.

Печальный «рекорд» республики

— На 24 августа 2026 года на территории Республики Татарстан зафиксировано 1918 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 204 человека и пострадали 2329, — сообщили «Реальному времени» в республиканском управлении ГАИ. — По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уменьшилось на 62, количество погибших увеличилось на 16, количество пострадавших уменьшилось на 101 человека.

На пресс-конференции по следам резонансного ДТП в Верхнеуслонском районе замначальника Управления ГАИ по РТ Айрат Самигуллин сообщил, что на тот момент в республике был пресечен 5 831 факт управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.

По данным сайта stat.gibdd.ru, Татарстан в июле 2026 года попал в число 25 регионов России, где количество ДТП и количество погибших и раненых в автоавариях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах рост этих показателей был особенно заметным в Казани (139 ДТП, погибло 7 человек, ранено 165), Мамадышском (9/6/15) и Зеленодольском (9/6/9) районах.

По данным сайта stat.gibdd.ru, Татарстан в июле 2026 года попал в число 25 регионов России, где количество ДТП и количество погибших и раненых в автоавариях выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальное время / realnoevremya.ru

По росту количества ДТП из-за нарушения водителями правил дорожного движения впереди оказались Казань (123/6/150), Мамадышский (8/6/14) и Бугульминский (6/1/6) районы.

По части роста ДТП из-за выезда на полосу встречного движения «отличились» Казань (3/1/2), Высокогорский (1/1/0), Тюлячинский (1/1/0), Апастовский (1/1/0), Новошешминский (1/2/2) и Бавлинский (1/1/0) районы. Рост ДТП с участием водителей в состоянии опьянения показали Казань (3/1/2), Новошешминский (1/2/2), Высокогорский (1/1/0), Тюлячинский (1/1/0), Апастовский (1/1/0) и Бавлинский (1/1/0) районы.

Реальное время / realnoevremya.ru

В целом по Татарстану количество ДТП, погибших и пострадавших в июле 2026 года по сравнению с июлем 2025-го тоже выросло и составило соответственно 323, 43 и 403.

Реальное время / realnoevremya.ru

Количество «пьяных» ДТП в республике в июле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось, однако итоги августа могут сильно испортить статистику.

26 августа 2026 года в официальном канале ГАИ по РТ в мессенджере MAX появилось сообщение об очередном смертельном «пьяном» ДТП: «В Набережных Челнах водитель автомобиля Geely, по предварительным данным, управляя автомобилем в состоянии опьянения совершил наезд на дорожное ограждение, с последующим наездом на пешехода, который двигался по тротуару. В результате пешеход скончался».