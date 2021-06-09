Сколько сидел «без вины виноватый» топ-менеджер мультимиллиардера Алексея Семина?

Роберта Хайруллина из ASG признали незаконно осужденным по делу о трагедии в ТЦ «Адмирал»

Фото: Ирина Плотникова

Сенсационное решение по делу о пожаре 2015 года в ТЦ «Адмирал» вынес сегодня Верховный суд РТ. В ходе повторного рассмотрения апелляционных жалоб осужденных он прекратил уголовное преследование получившего 9,5 года колонии гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина — «за отсутствием состава преступления» — и признал его право на реабилитацию за незаконное преследование. Таким образом, все претензии с организации-арендодателя сгоревшего ТЦ «Адмирал» фактически сняты. «Реальное время» выяснило, что в 2015-м у оправданного-осужденного была возможность сбежать от следствия. Он остался.

У Хайруллина в 2015-м была возможность скрыться



Топ-менеджер империи мультимиллиардера Алексея Семина стал единственным из представших перед судом фигурантов «адмиральского» дела, который де-факто получил полное оправдание:

«Приговор в отношении Роберта Хайруллина в части, где он осужден за совершение преступления по части 3 статьи 238, отменить, производство по уголовному делу в части обвинения Хайруллина по статье 238 прекратить за отсутствием в его деяниях состава преступления. Признать за ним право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием», — гласит решение Верховного суда Татарстана.

Заметим, по другим статьям УК этот фигурант виновным не признавался. Само решение апелляционной тройки судей Верховного суда РТ сегодня не было единогласным. В финале прозвучала информация о некоем особом мнении одного из судей. Как утверждают источники «Реального времени», судья Лилия Маликова выразила свое несогласие с коллегами относительно прекращения дела Роберта Хайруллина по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, по предварительному сговору, повлекшее гибель людей). У судьи есть такое право.

Напомним, 11 марта 2015 года в казанском ТЦ «Адмирал» в результате работ на крыше пристроя вспыхнул пожар. Здание выгорело полностью, под рухнувшими плитами перекрытия оказались один сотрудник МЧС, а также торговцы и их родственники. Всего погибло 19 человек.

11 марта 2015 года в казанском ТЦ «Адмирал»вспыхнул пожар. Здание выгорело полностью, погибли 19 человек. Фото: Роман Хасаев

Первые задержания возможных виновников начались уже через несколько часов. Ныне оправданный Хайруллин, гендиректор ЗАО «УК «АС Менеджмент» (компания-арендодатель сгоревшего объекта), пришел к следователям на следующий день после пожара. Решение о его задержании было принято 14 марта.

«Нас заранее предупредили, что этот вопрос решается. И Роберт сразу сказал — никуда бежать не собирается. Поэтому мы ходили вокруг здания СК и ждали, что они решат», — вспоминал ранее адвокат Рамиль Ахметгалиев, который защищал Хайруллина на протяжении шести лет.

Ну а 14 марта 2015-го Следком обратился в суд с ходатайством на заочный арест бенефициара ASG Алексея Семина — жителя Франции обвиняли в нарушении требований пожарной безопасности, злоупотреблении полномочиями, подделке документа и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ровно такие же обвинения получил и Хайруллин, которого суд отправил на время следствия сначала под стражу, а через пять месяцев под домашний арест. Меру пресечения неоднократно продлевали, пока в мае 2019-го не прозвучал приговор Кировского райсуда Казани: признать виновными и заключить под стражу всех 12 подсудимых — за преступную халатность, служебный подлог и превышение полномочий, а также нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, нарушение пожарных норм и оказание небезопасных услуг с тяжкими последствиями.

Заметим, Семин выбыл из числа обвиняемых еще в конце 2015-го за отсутствием состава преступления и с правом на реабилитацию. Не признавшего вину Роберта Хайруллина первоначально наказали сроком в 9,5 года колонии общего режима за преступление по статье 238 УК РФ. При этом по статье 327 о подделке документов суд его оправдал, а по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) прекратил преследование с признанием права на реабилитацию.

Роберт Хайруллин пришел к следователям на следующий день после пожара. Решение о его задержании было принято 14 марта. Фото: Олег Тихонов

В ноябре 2019-го Верховный суд РТ сократил посадку Хайруллина до 6 лет и 2 месяцев, согласившись с доводами защитников Рамиля Ахметгалиева и Рушаны Камаловой — в отсутствие отягчающих обстоятельств и при наличии смягчающих — подсудимому не может быть назначено наказание более двух третей от максимума. Такой максимум по части 3 статьи 238 УК РФ составляет 10 лет.

Другим осужденным и их адвокатам добиться смягчения наказания не удалось. Правда, в день вступления приговора в силу четверо вышли на волю в связи с полным отбытием срока. Осужденный из команды Алексея Семина стал пятым — 6 марта 2020-го его освободили из казанского СИЗО условно-досрочно на 9 месяцев раньше окончания срока. Суды двух инстанций посчитали весомым тот факт, что Хайруллин и возглавляемая им компания добровольно возместили ущерб от пожара на сумму 82 млн рублей.

Кассация напомнила о принципе состязательности сторон

Таким образом, за решеткой бизнесмен провел больше года и около четырех — под домашним арестом. На воле он продолжил оспаривать свой приговор наравне с другими осужденными по этому делу. И 26 февраля 2021-го Шестой кассационный суд общей юрисдикции дал задний ход резонансному делу — отменил и приговор, и апелляционное определение в отношении Хайруллина и трех руководителей ООО «Заря» (фирма-арендатор здания ТК) — Гусейна Гахраманова (приговорен к 13 годам колонии общего режима), Гюльгусейна Наджафова (9,5 года) и Николая Каекина (7 лет колонии строгого режима) по той самой 238-й статье УК РФ.

В ноябре 2019-го Верховный суд РТ сократил посадку Хайруллина до 6 лет и 2 месяцев, согласившись с доводами защитников Рушаны Камаловой и Рамиля Ахметгалиева. Фото: Максим Платонов

Свое решение кассационные судьи мотивировали четко: «Суд апелляционной инстанции уклонился от объективной и справедливой проверки законности и обоснованности постановленного приговора». В частности, Шестой КСОЮ согласился с аргументами жалобы адвоката Ахметгалиева в защиту Хайруллина в части возложения ответственности и контроля за пожарную безопасность в «Адмирале» на арендодателя — УК «АС Менеджмент», хотя договор с арендатором «Зарей» предусматривал иное. Без оценки, по мнению самарских судей, их коллеги в Татарстане оставили отсутствие каких-либо отношений Хайруллина и его компании с субарендаторами.

Отдельно кассационный суд остановился на выводах нижестоящей инстанции о доказанности действий гендиректора УК «АС Менеджмент» и руководителей «Зари» в группе по предварительному сговору. Обоснования этим выводам Шестой КСОЮ не нашел, как не нашел и опровержения позиции защиты в этой части.

Одним их неопровергнутых доводов стало решение Кировского райсуда Казани 2013 года, в котором «Заря» была единственным ответчиком по иску прокуратуры об обязании устранить букет нарушений пожарной безопасности в здании ТЦ «Адмирал». Арендодателя не привлекали даже в качестве третьего лица.

«Оставление без рассмотрения и оценки доводов какой-либо стороны не согласуется с конституционным принципом состязательности правосудия», — решили в КСОЮ и вернули в Казань 400 томов уголовного дела на пересмотр со стадии апелляции.

Для вынесения нового решения по жалобам осужденных, их адвокатов и представлению прокурора Верховному суду РТ понадобилось пять судебных заседаний. Ни в одном из них топ-менеджер империи Алексея Семина участия не принимал. В режиме видео-конференц-связи за процессом в качестве слушателя следила Жанна Алпарова, экс-начальник отдела особых исполнительных производств УФССП по РТ, приговоренная к 7 годам за превышение полномочий. Доводы ее жалобы в кассации отклонили. Из камеры в казанском СИЗО к апелляции подключили Гахраманова, Наджафова и Каекина.

Из камеры в казанском СИЗО к апелляции подключили Гахраманова, Наджафова и Каекина. Фото: Ирина Плотникова

Огненные селфи, право на язык и «агрессивные действия арендаторов»

Из огромного количества потерпевших на суд пришли семеро погоревших предпринимателей. Причем, как выяснилось, пришли они поддержать... осужденных и адвокатов. Были немногословны: «жалобы поддерживаем, представление прокурора нет». До финального заседания в апелляции продержалась лишь Наталья Сорокина и поделилась обвинениями в адрес тех, кого на скамье подсудимых не было:

— Я считаю, что больше вина пожарных, которые приехали без воды и выкладывали селфи вместо того, чтобы тушить там все. И не было нормальной охраны, оцепления. Люди просто забегали [в горящее здание], уже когда обрушение шло, — невозможно было удержать. А ребята специально не поджигали...

Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин заявил, что вина четырех фигурантов дела по статье 238 УК (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее гибель людей) доказана и нашла свое подтверждение в приговоре.

«Уже на момент сдачи в аренду имелись многочисленные нарушения пожарной безопасности. Считаю оправдывать по статье 238 нецелесообразно», — сообщил Пронин.

На заседании выяснилось — во исполнение отмененного приговора Кировского райсуда Гюльгусейн Наджафов успел выплатить в пользу потерпевших более 700 тысяч рублей. Соответствующую справку от приставов представил его защитник Василий Новичков. Заметим, взысканием ущерба в пользу семей погибших и пострадавших на пожаре 2015 года занимается бывший отдел Алпаровой — по особым исполнительным производствам УФССП по РТ. Его сотрудники в свое время так и не смогли добиться устранения всех нарушений пожарной безопасности в здании ТЦ «Адмирал». Куда проще было бы исполнить решение о приостановке деятельности торгового объекта, но от этого требования прокуроры в суде в 2013 году отказались.

Представитель прокуратуры РТ Михаил Пронин заявил, что вина четырех фигурантов дела по статье 238 УК доказана и нашла свое подтверждение в приговоре. Фото: Ирина Плотникова

Наряду с информацией о взыскании суд приобщил медицинские справки Наджафова и заключение судебного эксперта о том, что букет тяжелых диагнозов замдиректора «Зари» требует лечения в профильных стационарах, а не в больнице для осужденных, в противном случае возможны кома, инфаркт и другие тяжкие последствия. Заметим, порядок освобождения от наказания по состоянию здоровья предусматривает получение комиссионного заключения медиков ФСИН. Такого у Наджафова пока нет. Сам фигурант, как и раньше, просил суд лишь о предоставлении ему переводчика с русского на азербайджанский. Ему снова отказали.

Адвокат Гахраманова Марат Хусаинов настоял на оглашении в суде данных МЧС о хронологии пожара, из которой следовало — эвакуация посетителей горящего ТЦ была закончена еще до первого обрушения здания в 13 часов 39 минут 11 марта 2015 года, но ввиду безуспешных попыток охраны объекта «предотвратить проникновение работников внутрь» были «запрошены силы ОМОНа для устранения агрессивных действий арендаторов, препятствующих проведению аварийно-спасательных работ».

«С момента обнаружения пожара до момента третьего обрушения, в результате которого под завалами оказались люди, прошло больше часа», — подчеркнул защитник, отметив, что данный факт мог бы подтвердить отсутствие причинно-следственной связи между бездействием его клиента и гибелью людей либо послужить смягчающим обстоятельством, но суд его проигнорировал.

Адвокат Гахраманова Марат Хусаинов настоял на оглашении в суде данных МЧС о хронологии пожара. Фото: Ирина Плотникова

Адвокат Хайруллина Рамиль Ахметгалиев просил Верховный суд РТ об оправдании. Отмечал — «Зарю» в качестве арендатора нашел не его клиент — агентская компания, и УК «АСМ» никакой прибыли от сдачи помещений частникам и торговли не получала. «В договоре четко сформулировано — в аренду передаются нежилые помещения, требующие восстановительного ремонта, торговый комплекс в аренду не сдавался».



Из озвученной в суде жалобы самого осужденного топ-менеджера следовало: руководителей «Зари» Гахраманова и Наджафова он впервые увидел, когда те уже побывали на объекте и решили его арендовать.

«Никаких документов на здание сам им не показывал, в заблуждение относительно того, что здание представляет готовый торговый комплекс, не вводил». По договору, именно «арендатору предстоял объемный восстановительный ремонт и приведение здания в соответствие с требованиями, в том числе по пожарной безопасности», указывал в жалобе Хайруллин.

По его мнению, «проверка деятельности арендатора на наличие необходимых разрешений и согласований — прерогатива и обязанность надзорных контролирующих органов», со стороны которых в адрес арендодателя «никаких сведений о противоправном поведении арендатора не поступало». О том, что в ТК «Адмирал» был выявлен целый ряд нарушений, Хайруллин, согласно его жалобе, узнал лишь после пожара. Он также подчеркнул — УК «АС Менеджмент» получала от «Зари» лишь оговоренную арендную плату, причем его вознаграждение, как гендиректора УК, «не зависело от размера прибыли от ООО «Заря».

После двойных прений осужденные руководители «Зари» отказались от последнего слова и стали с нетерпением ждать возвращения судей из совещательной комнаты. Однако никакого послабления наказания не дождались — лишь пересчета сроков с учетом отбытого под арестом.

Адвокаты не исключают повторную подачу кассационных жалоб.