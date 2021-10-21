«Все разговоры, что лагерь «Ласточка» закрывают — неправда!»
После публикации «Реального времени» открытый по инициативе Рустама Минниханова лагерь для глухих детей решено «реанимировать», тем временем поползли слухи об отказе школы имени Ласточкиной от дошкольного отделения
Оздоровительный лагерь для глухих детей «Ласточка», открытый в селе Урюм Тетюшского района по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова, будет работать, а проблемы, которые не позволили ему функционировать в последние 2 года и из-за которых его чуть было не закрыли, будут решены, сообщила «Реальному времени вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. О том, к каким выводам пришли участники выездного совещания Минобрнауки республики в ДООЛ «Ласточка» и какая угроза нависла над другим учреждением для глухих детей — в материале «Реального времени».
Вопросы есть, но лагерь будет работать
Начальник ДООЛ «Ласточка» Дмитрий Пирогов сообщил недавно на страничке учреждения в соцсети:
— Сегодня наш лагерь с визитом посетили представители учредителя, заместители министра образования и науки Республики Татарстан Асадуллина Алсу Мунибовна и Закирова Минзалия Загриевна. В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного развития лагеря, создания дорожной карты по направлениям его деятельности, решению текущих проблем с водоснабжением. Будем надеяться, что наш лагерь в ближайшее время возобновит свою основную работу по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, и уже в этом году будет открыта очередная долгожданная смена.
Ранее Пирогов сообщал, что специалисты Тетюшских тепловых сетей подключили газовую котельную по теплоснабжению основного корпуса лагеря.
— Я понял так, что в министерстве хотят реализовать идею круглогодичного лагеря, как это ранее и задумывалось, и запустить лагерь уже в осенние каникулы. Но удастся ли это сделать, пока неясно, — сообщил «Реальному времени» Пирогов.
Потому что без воды…
На запрос «Реального времени» о том, что именно предпринимают Министерство образования и науки РТ и руководство Казанской школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья для выполнения поручений, данных вице-премьером на совещании, из ведомства пришел следующий ответ — с 2019 года смены в лагере не проводятся в связи с заключением Центра гигиены и эпидемиологии по РТ в Буинском, Дрожжановском и Апастовском районах из-за отсутствия лицензирования водонапорной башни.
Лагерь является круглогодичным, но оздоровление детей происходило только в каникулы, а наполняемость смены составляла не более 18—20 человек, так как глухие дети требуют большего внимания, и это учитывается, когда формируются школьные классы, детсадовские группы — в них по нормативам детей должно быть меньше, чем в обычных классах и группах.
— В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 04.05.2021 №12/11577 вопрос о выдаче разрешения на открытие круглогодичного ДООЛ «Ласточка» в порядке исключения при условии установки системы фильтрации и очистки воды в пищеблоке лагеря будет рассмотрен после предоставления следующих документов: результатов исследования воды, отобранной как на пищеблоке, так и в спальных корпусах ДООЛ «Ласточка»; технической документации на систему фильтрации и очистки воды, которая планируется к установке на пищеблоке ДООЛ «Ласточка» специализированной организацией «Аквадом».
Во исполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан от 15.06.2021 №12/15345 и в дополнение к письму от 09.06.2021 №32612 Руководителем Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района (А.Б. Семенычев) была установлена система фильтрации и очистки воды в пищеблоке лагеря ДООЛ «Ласточка», а также проведена проверка результатов контроля качества воды, подаваемой в ДООЛ «Ласточка» (пищеблок, спальные корпуса) согласно приложению.
В настоящее время и. о. директора школы М.И. Нарбековой ведется работа по получению положительного решения от Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан на открытие Детского образовательного-оздоровительного лагеря «Ласточка» на 2021/22 учебный год, — говорится в ответе Минобрнауки.
Однако, по данным «Реального времени», и. о. директора Мария Нарбекова не занимается решением вопроса о подготовке лагеря к открытию — эта задача отложена до момента, когда к своим обязанностям вернется директор школы. Нарбекова пояснила изданию по телефону, что директор находится на больничном, она выполняет лишь текущую работу, а дать какие-либо комментарии относительно ДООЛ «Ласточка» отказалась.
Ни зарплаты, ни замка
Тем временем, как сообщили «Реальному времени» осведомленные источники, в школе имени Ласточкиной осуществляются попытки перевести дошкольное отделение для глухих детей из отдельного обустроенного специально под эти цели здания по адресу: улица Космонавтов, 19 в здание школы.
Сейчас в дошкольном отделении обучаются 38 детей, в прошлом году было 35. Наполняемость групп — шесть—восемь детей. Отделение имеет интернатный тип, семь детей из них иногородние, они здесь проживают в течение всего учебного года.
По информации источника «Реального времени», в 2020 году в дошкольном отделении прошло сокращение штатов, была уменьшена зарплата сурдопедагогам — с них сняли дополнительные 0,2 ставки воспитателей. Эти небольшие деньги педагогам платили за то, что они сами изготовляли пособия для глухих детей — адаптированных пособий для занятий просто нет. Зарплата сурдопедагогов, составлявшая до сокращения 20—40 тысяч рублей (максимум был у специалистов с 40-летним стажем и огромным опытом, — прим. ред.) рухнула. Максимальная теперь, как сообщил источник, не превышает 27 тыс. рублей в месяц. Результат — опытные кадры начали увольняться.
Всего из дошкольного отделения школы имени Ласточкиной уволились более 10 сотрудников, ушла медсестра. Сейчас свободно семь вакансий. До сих пор в отделении нет вахтера, хотя здание школы им. Ласточкиной охраняется сотрудниками ЧОП.
— Там нет даже замка на воротах! — поделилась беспокойством мать одного из воспитанников. — Случись что, как в 175-й гимназии — наших детей кто хочешь достанет беспрепятственно!
В декабре 2020 года прокуратура провела проверку по обращению экс-сотрудницы дошкольного отделения Разиды Калимулиной. Ей, как и другим сотрудникам, урезали 0,2 ставки воспитателя. Сам факт сокращения прокуратура сочла законным — делившиеся между специалистами 3,95 ставки воспитателя и 0,5 ставки учителя-дефектолога в целом по школе сократили на основании письма замминистра образования и науки РТ.
А вот доводы Калимулиной относительно несоблюдения приказов российского Минпросвещения в части обеспечения дошкольников с нарушениями слуха коррекционной работой педагога-психолога, а также о несоблюдении требований трудового законодательства при заключении руководством школы дополнительного соглашения к трудовому договору прокуратура признала обоснованными. И подготовила представление об устранении нарушений.
Проверка слуха показала
Родители дошкольников и сотрудники на анонимных условиях передали «Реальному времени» распространившиеся после сокращений слухи о том, что руководство школы якобы намерено избавиться от здания дошкольного отделения, передать его муниципалитету вместе с предоставленными школе в бессрочное пользование 0,5 га земли. Само отделение хотят перевести в два класса, которые отремонтировали в основном здании.
— С целью определения возможности открытия дошкольных групп для глухих детей в здании школы с 10 по 16 августа 2021 года сотрудником отдела гигиены питания и гигиены детей и подростков федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» О.В. Тумаковой проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности в сфере основного дошкольного образования, — прокомментировали эти слухи в Минобрнауки РТ. — На основании проведенной федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здание, строение, помещение, оборудование и иное имущество школы не соответствует п. 1.3, п. 1.8, п. 2.2.4, п. 2.4.3, п. 2.4.8, п. 2.6.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
Какое именно «здание, строение, помещение» не соответствует требованиям СанПиН, ни в Минобразе, ни в самой школе не уточнили, однако из контекста комментария возникает ощущение, что речь идет о здании, в котором работает именно школа имени Ласточкиной. Если это не ошибка, то ответ, мягко говоря, выглядит странно — ведь дети продолжают там учиться и проживать в интернате. Попытка уточнить смысл ответа непосредственно у и. о. директора школы успеха не принесла: Мария Нарбекова отказалась говорить на эту тему.
В министерстве заверили «Реальное время»:
— На сегодняшний день дошкольное отделение школы работает в штатном режиме. В здании школы завершен косметический ремонт отдельных помещений. Директором школы М.Н. Гафаровой закуплена детская сантехника, водонагреватели, ведется работа по ее установке. Проведенные ремонтные работы направлены на создание условий для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья для получения качественного образования.
Мясо с костями и молчание детей
В 2020 году Счетная палата Татарстана провела аудит эффективности использования средств республиканского бюджета , выделенных за 2017—2019 годы на обеспечение деятельности школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно отчету, на дату проверки на продуктовом складе ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» хранилось мясо на сумму 6,2 тыс. рублей, поставленное в Учреждение ООО ТД «Ягодная слобода», которое не соответствовало требованиям договора на поставку, предусматривавшему «более высокие требования к качеству продукции по сравнению с фактически поставленной».
В отчете указано, что и в течение 2018—2019 годов, в указанное учреждение также поставлялось мясо, не соответствовавшее требованиям ГОСТа, в документах этого пункта не было.
— Всего за проверяемый период для питания воспитанников ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» с указанными замечаниями к поставке товара было закуплено мясо на общую сумму 261,7 тыс. рублей, — подбила итоги Счетная палата РТ.
Также аудиторы обнаружили в школе им. Ласточкиной нарушения «в части исполнения рекомендаций по обеспеченности кабинетов специализированным оборудованием, предназначенным для коррекции нарушений развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха)». А именно, в кабинетах на партах учеников проверяющие не оказалось обязательных в таких случаях специальных конструкций — планшетных досок, используемых «в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса». А полагающихся по нормативам «дополнительных технических средств, обеспечивающих оптимальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне шума» на дату проверки не было в семи из 10 функционировавших школьных кабинетах.
На вопрос «Реального времени», почему столько проблем, сложностей и нарушений свалилось всего лишь на одну школу для детей-инвалидов, родительница одного из учеников ответила:
— Глухие дети не могут рассказать о том, что видят, что с ними происходит. Поэтому за качество их обучения никто и не спросит.
При этом, добавила женщина, число глухих детей растет, и не только за счет того, что в семьях глухих из-за наследственности рождаются глухие дети:
— Люди стали больше употреблять антибиотиков, медицина сегодня способна выхаживать новорожденных, которые раньше не выживали, но в кювезах (приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорожденного, — прим. ред.) органы слуха формируются плохо, дети теряют слух под воздействием лекарств. Так что мест в школах и дошкольных отделениях для таких ребятишек будет требоваться все больше.
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