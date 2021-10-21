«Все разговоры, что лагерь «Ласточка» закрывают — неправда!»

После публикации «Реального времени» открытый по инициативе Рустама Минниханова лагерь для глухих детей решено «реанимировать», тем временем поползли слухи об отказе школы имени Ласточкиной от дошкольного отделения

Фото: Дмитрий Пирогов

Оздоровительный лагерь для глухих детей «Ласточка», открытый в селе Урюм Тетюшского района по инициативе президента Татарстана Рустама Минниханова, будет работать, а проблемы, которые не позволили ему функционировать в последние 2 года и из-за которых его чуть было не закрыли, будут решены, сообщила «Реальному времени вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. О том, к каким выводам пришли участники выездного совещания Минобрнауки республики в ДООЛ «Ласточка» и какая угроза нависла над другим учреждением для глухих детей — в материале «Реального времени».

Вопросы есть, но лагерь будет работать



— Мы ни в коем случае не закроем лагерь «Ласточка», — сообщила «Реальному времени» вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. — Я провела совещание, в ходе которого мы определили, как будем работать с этим лагерем. У меня есть некоторые вопросы к организаторам лагеря со стороны руководителя школы имени Ласточкиной, я их обозначила. По итогам этого совещания представители министерства выезжали в лагерь, чтобы оценить, какие работы необходимы для его открытия. Все разговоры, что лагерь закрывают, что лагерь кому-то отдают, что министерство от него отказывается — это неправда!

Начальник ДООЛ «Ласточка» Дмитрий Пирогов сообщил недавно на страничке учреждения в соцсети:

— Сегодня наш лагерь с визитом посетили представители учредителя, заместители министра образования и науки Республики Татарстан Асадуллина Алсу Мунибовна и Закирова Минзалия Загриевна. В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного развития лагеря, создания дорожной карты по направлениям его деятельности, решению текущих проблем с водоснабжением. Будем надеяться, что наш лагерь в ближайшее время возобновит свою основную работу по организации круглогодичного отдыха и оздоровления детей, и уже в этом году будет открыта очередная долгожданная смена.

Ранее Пирогов сообщал, что специалисты Тетюшских тепловых сетей подключили газовую котельную по теплоснабжению основного корпуса лагеря.



— Я понял так, что в министерстве хотят реализовать идею круглогодичного лагеря, как это ранее и задумывалось, и запустить лагерь уже в осенние каникулы. Но удастся ли это сделать, пока неясно, — сообщил «Реальному времени» Пирогов.

Ранее Пирогов сообщал, что специалисты Тетюшских тепловых сетей подключили газовую котельную по теплоснабжению основного корпуса лагеря

Потому что без воды…

На запрос «Реального времени» о том, что именно предпринимают Министерство образования и науки РТ и руководство Казанской школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья для выполнения поручений, данных вице-премьером на совещании, из ведомства пришел следующий ответ — с 2019 года смены в лагере не проводятся в связи с заключением Центра гигиены и эпидемиологии по РТ в Буинском, Дрожжановском и Апастовском районах из-за отсутствия лицензирования водонапорной башни.

Лагерь является круглогодичным, но оздоровление детей происходило только в каникулы, а наполняемость смены составляла не более 18—20 человек, так как глухие дети требуют большего внимания, и это учитывается, когда формируются школьные классы, детсадовские группы — в них по нормативам детей должно быть меньше, чем в обычных классах и группах.

— В соответствии с письмом Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан от 04.05.2021 №12/11577 вопрос о выдаче разрешения на открытие круглогодичного ДООЛ «Ласточка» в порядке исключения при условии установки системы фильтрации и очистки воды в пищеблоке лагеря будет рассмотрен после предоставления следующих документов: результатов исследования воды, отобранной как на пищеблоке, так и в спальных корпусах ДООЛ «Ласточка»; технической документации на систему фильтрации и очистки воды, которая планируется к установке на пищеблоке ДООЛ «Ласточка» специализированной организацией «Аквадом».



Во исполнение рекомендаций Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан от 15.06.2021 №12/15345 и в дополнение к письму от 09.06.2021 №32612 Руководителем Исполнительного комитета Тетюшского муниципального района (А.Б. Семенычев) была установлена система фильтрации и очистки воды в пищеблоке лагеря ДООЛ «Ласточка», а также проведена проверка результатов контроля качества воды, подаваемой в ДООЛ «Ласточка» (пищеблок, спальные корпуса) согласно приложению.



В настоящее время и. о. директора школы М.И. Нарбековой ведется работа по получению положительного решения от Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан на открытие Детского образовательного-оздоровительного лагеря «Ласточка» на 2021/22 учебный год, — говорится в ответе Минобрнауки.

Однако, по данным «Реального времени», и. о. директора Мария Нарбекова не занимается решением вопроса о подготовке лагеря к открытию — эта задача отложена до момента, когда к своим обязанностям вернется директор школы. Нарбекова пояснила изданию по телефону, что директор находится на больничном, она выполняет лишь текущую работу, а дать какие-либо комментарии относительно ДООЛ «Ласточка» отказалась.



В школе имени Ласточкиной пытаются перевести дошкольное отделение для глухих детей из отдельного обустроенного специально под эти цели здания в здание школы

Ни зарплаты, ни замка

Тем временем, как сообщили «Реальному времени» осведомленные источники, в школе имени Ласточкиной осуществляются попытки перевести дошкольное отделение для глухих детей из отдельного обустроенного специально под эти цели здания по адресу: улица Космонавтов, 19 в здание школы.



Сейчас в дошкольном отделении обучаются 38 детей, в прошлом году было 35. Наполняемость групп — шесть—восемь детей. Отделение имеет интернатный тип, семь детей из них иногородние, они здесь проживают в течение всего учебного года.

По информации источника «Реального времени», в 2020 году в дошкольном отделении прошло сокращение штатов, была уменьшена зарплата сурдопедагогам — с них сняли дополнительные 0,2 ставки воспитателей. Эти небольшие деньги педагогам платили за то, что они сами изготовляли пособия для глухих детей — адаптированных пособий для занятий просто нет. Зарплата сурдопедагогов, составлявшая до сокращения 20—40 тысяч рублей (максимум был у специалистов с 40-летним стажем и огромным опытом, — прим. ред.) рухнула. Максимальная теперь, как сообщил источник, не превышает 27 тыс. рублей в месяц. Результат — опытные кадры начали увольняться.

Всего из дошкольного отделения школы имени Ласточкиной уволились более 10 сотрудников, ушла медсестра. Сейчас свободно семь вакансий. До сих пор в отделении нет вахтера, хотя здание школы им. Ласточкиной охраняется сотрудниками ЧОП.

— Там нет даже замка на воротах! — поделилась беспокойством мать одного из воспитанников. — Случись что, как в 175-й гимназии — наших детей кто хочешь достанет беспрепятственно!

По информации источника «Реального времени», в 2020 году в дошкольном отделении прошло сокращение штатов, была уменьшена зарплата сурдопедагогам

В декабре 2020 года прокуратура провела проверку по обращению экс-сотрудницы дошкольного отделения Разиды Калимулиной. Ей, как и другим сотрудникам, урезали 0,2 ставки воспитателя. Сам факт сокращения прокуратура сочла законным — делившиеся между специалистами 3,95 ставки воспитателя и 0,5 ставки учителя-дефектолога в целом по школе сократили на основании письма замминистра образования и науки РТ.

А вот доводы Калимулиной относительно несоблюдения приказов российского Минпросвещения в части обеспечения дошкольников с нарушениями слуха коррекционной работой педагога-психолога, а также о несоблюдении требований трудового законодательства при заключении руководством школы дополнительного соглашения к трудовому договору прокуратура признала обоснованными. И подготовила представление об устранении нарушений.

Проверка слуха показала

Родители дошкольников и сотрудники на анонимных условиях передали «Реальному времени» распространившиеся после сокращений слухи о том, что руководство школы якобы намерено избавиться от здания дошкольного отделения, передать его муниципалитету вместе с предоставленными школе в бессрочное пользование 0,5 га земли. Само отделение хотят перевести в два класса, которые отремонтировали в основном здании.

— С целью определения возможности открытия дошкольных групп для глухих детей в здании школы с 10 по 16 августа 2021 года сотрудником отдела гигиены питания и гигиены детей и подростков федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» О.В. Тумаковой проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза строения, сооружения, помещений, оборудования и иного имущества, используемого для осуществления образовательной деятельности в сфере основного дошкольного образования, — прокомментировали эти слухи в Минобрнауки РТ. — На основании проведенной федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)» санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено, что здание, строение, помещение, оборудование и иное имущество школы не соответствует п. 1.3, п. 1.8, п. 2.2.4, п. 2.4.3, п. 2.4.8, п. 2.6.1, п. 3.1.2, п. 3.1.3, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В министерстве заверили, что на сегодняшний день дошкольное отделение школы работает в штатном режиме. Фото: kazanreporter.ru

Какое именно «здание, строение, помещение» не соответствует требованиям СанПиН, ни в Минобразе, ни в самой школе не уточнили, однако из контекста комментария возникает ощущение, что речь идет о здании, в котором работает именно школа имени Ласточкиной. Если это не ошибка, то ответ, мягко говоря, выглядит странно — ведь дети продолжают там учиться и проживать в интернате. Попытка уточнить смысл ответа непосредственно у и. о. директора школы успеха не принесла: Мария Нарбекова отказалась говорить на эту тему.

В министерстве заверили «Реальное время»:

— На сегодняшний день дошкольное отделение школы работает в штатном режиме. В здании школы завершен косметический ремонт отдельных помещений. Директором школы М.Н. Гафаровой закуплена детская сантехника, водонагреватели, ведется работа по ее установке. Проведенные ремонтные работы направлены на создание условий для каждого ребенка с ограниченными возможностями здоровья для получения качественного образования.

Мясо с костями и молчание детей

В 2020 году Счетная палата Татарстана провела аудит эффективности использования средств республиканского бюджета , выделенных за 2017—2019 годы на обеспечение деятельности школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно отчету, на дату проверки на продуктовом складе ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» хранилось мясо на сумму 6,2 тыс. рублей, поставленное в Учреждение ООО ТД «Ягодная слобода», которое не соответствовало требованиям договора на поставку, предусматривавшему «более высокие требования к качеству продукции по сравнению с фактически поставленной».

В отчете указано, что и в течение 2018—2019 годов, в указанное учреждение также поставлялось мясо, не соответствовавшее требованиям ГОСТа, в документах этого пункта не было.

— Всего за проверяемый период для питания воспитанников ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Е.Г. Ласточкиной» с указанными замечаниями к поставке товара было закуплено мясо на общую сумму 261,7 тыс. рублей, — подбила итоги Счетная палата РТ.

В отчете указано, что и в течение 2018—2019 годов, в указанное учреждение также поставлялось мясо, не соответствовавшее требованиям ГОСТа. Фото: Максим Платонов

Также аудиторы обнаружили в школе им. Ласточкиной нарушения «в части исполнения рекомендаций по обеспеченности кабинетов специализированным оборудованием, предназначенным для коррекции нарушений развития у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (нарушения слуха)». А именно, в кабинетах на партах учеников проверяющие не оказалось обязательных в таких случаях специальных конструкций — планшетных досок, используемых «в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса». А полагающихся по нормативам «дополнительных технических средств, обеспечивающих оптимальные условия для восприятия устной речи при повышенном уровне шума» на дату проверки не было в семи из 10 функционировавших школьных кабинетах.

На вопрос «Реального времени», почему столько проблем, сложностей и нарушений свалилось всего лишь на одну школу для детей-инвалидов, родительница одного из учеников ответила:

— Глухие дети не могут рассказать о том, что видят, что с ними происходит. Поэтому за качество их обучения никто и не спросит.

При этом, добавила женщина, число глухих детей растет, и не только за счет того, что в семьях глухих из-за наследственности рождаются глухие дети:

— Люди стали больше употреблять антибиотиков, медицина сегодня способна выхаживать новорожденных, которые раньше не выживали, но в кювезах (приспособление с автоматической подачей кислорода и с поддержанием оптимальной температуры, в которое помещают недоношенного или заболевшего новорожденного, — прим. ред.) органы слуха формируются плохо, дети теряют слух под воздействием лекарств. Так что мест в школах и дошкольных отделениях для таких ребятишек будет требоваться все больше.