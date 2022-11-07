Александр Непомнящий назначен прокурором Агрызского района Татарстана

Фото: прокуратура РТ

В Агрызском районе Татарстана назначили нового прокурора — им стал младший советник юстиции Александр Непомнящий. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь Александра Непомнящего коллективу Агрызской районной прокуратуры и активу муниципалитета.

Александр Непомнящий родился 7 марта 1988 года в Ульяновске. В 2010 году окончил Казанский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». С того же года занимал различные должности в следственных подразделениях МВД по Татарстану.

Службу в органах прокуратуры начал в 2017 году в должности прокурора отдела по надзору за процессуальной деятельностью Следственного Управления СК России по республике.

С 2019 по 2022 год — заместитель прокурора Верхнеуслонского района.

Фото: прокуратура РТ

Старший советник юстиции Оксана Шуста, которая возглавляла прокуратуру Агрызского района Татарстана с 2017 года, в июле этого года перешла на аналогичную должность в Тетюшский район.

В начале ноября новым прокурором Спасского района Татарстана стал младший советник юстиции Андрей Наумов. Кроме того, в конце октября был назначен новый прокурор и в Лаишевском районе — на этом посту Глеб Тимофеев сменил Юрия Марасова.

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Максим Кокунин