Гонка за цифрами: татарстанцам на «Госуслуги» приходят сообщения о мнимых обследованиях

Как жительнице Казани в результате «заочной» диспансеризации «вылечили» три хронических заболевания

Фото: Реальное время

Жители Татарстана стали получать в личных кабинетах на «Госуслугах РФ» сообщения о результатах якобы пройденной ими диспансеризации. Такого рода «приписки» ранее имели место и в других регионах России — чиновники, как правило, объясняли их «техническими ошибками». В ситуации с реальными деньгами, которые приносят медучреждениям фиктивные обследования, исчезнувшими без лечения диагнозами и победными отчетами татарстанских медиков разбиралось «Реальное время».

Уведомили о том, чего не было

Пациентка казанской поликлиники №10 Лилия Заречная (имя изменено по этическим соображениям, — прим. ред.) рассказала «Реальному времени», что обнаружила у себя в личном кабинете на «Госуслугах РФ» документ под названием «Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра», датированный 2 июля 2025 года.

— На 2 июля я действительно была записана к терапевту, но пойти не смогла из-за аврала на работе, — рассказала она. — Отменить запись тоже не удалось — ни 1 июля вечером, ни 2 июля утром я не смогла дозвониться в регистратуру, а потом стало не до того. И вот я раскрываю эти сведения — и вижу, что в то самое время, когда меня на рабочем месте наблюдал десяток коллег, я, оказывается, сидела на приеме у доктора, и она непонятно на каких основаниях пришла к выводу, что у меня гипертония «с преимущественным поражением сердца», а группа здоровья — IIIa, к которой относят пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями, которые требуют диспансерного наблюдения или специализированной медицинской помощи, либо с подозрением на эти заболевания, которые требуют дополнительного обследования. При этом никто меня на дополнительное обследование до сих пор не пригласил, хотя правила диспансеризации это предусматривают.

Женщина не сдавала анализы, не проходила обследования, предусмотренные в 2025 году планом диспансеризации для граждан ее года рождения, и анкету, на основании которой ей выставили «недостаток физической активности» и «неприемлемый пищевой рацион», не заполняла. Зато она припомнила, что ей дважды — в начале года и весной, когда она болела ОРВИ, при визитах к врачу предлагали пройти диспансеризацию, но, услышав, что она ее прошла в начале декабря 2024 года, рекомендовали пройти во втором полугодии.

Заречная не сдавала анализы, не проходила обследования, предусмотренные в 2025 году планом диспансеризации для граждан ее года рождения. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, у Заречной уже почти 20 лет имеется диагноз «гипотиреоз», и она в связи с этим принимает препараты тироксина, а в своей «бумажной» карточке, когда ее еще выдавали пациентам на руки, она видела пометку о диспансерном учете. Но по итогам последней диспансеризации заболевание щитовидной железы бесследно «прошло», как и другое хроническое заболевание — остеоартроз. Хотя именно с ним в конце мая она обращалась к хирургу с распухшим коленом, которое болело так, что ходить было невозможно. Нет в итогах диспансеризации сведений и о другой хронической «болячке» — мочекаменной болезни. Несмотря на то, что полтора года назад она прошла операцию по дроблению камней, а в июне 2025 года по направлению врача в этой самой поликлинике делала УЗИ, которое показало, что камни никуда не делись.

— Качество жизни мне сильно снижают три заболевания, которые в поликлинике в ходе этой «заочной» диспансеризации просто не заметили, — говорит Лилия. — Меня никогда не приглашали на дополнительные обследования в связи с этими заболеваниями, а сдавать анализы на гормоны щитовидной железы и посещать эндокринолога мне приходится исключительно платно, потому что в поликлинике к этому врачу записаться — целый квест. Меня никогда не приглашали на профилактический осмотр к эндокринологу или хирургу, хотя записи в карте о хронических заболеваниях должны быть. А вот гипертония мне практически не мешает, поскольку я много лет пью минимальную дозу препарата, подобранного врачом. Впрочем, если на фоне этого у меня, как написано в документе, имеется поражение сердца, то, наверное, терапевту следовало мне об этом сообщить, пригласив на прием, а заодно выдать рекомендации по дальнейшему лечению?

В июне 2025 года женщина в этой самой поликлинике делала УЗИ, которое показало, что камни никуда не делись, но по результатам диспансеризации оказалось, что у нее отсутствуют заболевания почек. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Женщина также рассказала, что пыталась узнать в поликлинике, почему ей пришло уведомление о диспансеризации, которую она не проходила, и куда делись ее хронические заболевания. Она неоднократно звонила в регистратуру и приемную, ее неоднократно заверяли, что ей перезвонит завотделением, но никаких разъяснений пациентка так и не дождалась.

«Единичные случаи ошибок возможны»

Как сообщили «Реальному времени» в республиканском Минздраве, за 6 месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Татарстане прошли 845 506 человек, что на 55 тысяч больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

— Благодаря росту охвата населения в 2024 году впервые выявлено 61 533 случая заболеваний, что на 10 тысяч больше, чем годом ранее, — подчеркнули в министерстве. — 26 856 человек было направлено на второй, углубленный этап диспансеризации. В 2025 году планируется, что диспансеризацию и профосмотры пройдут уже 1,6 млн человек.

По данным Минздрава РТ, за 6 месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в Татарстане прошли 845 506 человек. скриншот с сайта Яндекс.карты

Также в Минздраве сообщили, что в 2024 году при плане диспансеризации и профосмотров в 1,6 млн человек в РТ их прошли «более 1,5 млн». А из открытых источников «Реальное время выяснило, что план по диспансеризации в 2023 и 2024 гг. составлял 1,2 млн человек и был выполнен на 100%, а план по диспансеризации на 2025 год вырос до 1,43 миллиона.

Реальное время / realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени» о причинах, по которым сейчас на «Госуслуги» некоторым гражданам приходят «Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра» с датами и результатами диспансеризации, которой не было в действительности, в Минздраве ответили:

— За 2024 год в Татарстане было сформировано более 70 млн записей в электронных медицинских картах. Это масштабный объем данных. К сожалению, единичные случаи ошибок возможны. Они могут быть связаны с техническими сбоями или человеческим фактором. При подобных обращениях проводится проверка подведомственных медицинских организаций с привлечением экспертов.

Могут отказать в реальной диспансеризации

Запись в медицинской карте на портале «Госуслуги» о прохождении диспансеризации, которую в реальности пациент не проходил, обывателями воспринимается однозначно — как приписка, сделанная в корыстных целях. Потому что медицинская помощь, оказанная пациенту лишь на бумаге, оплачивается по программе госгарантий в системе ОМС так же, как действительно оказанная.

Однако юристы предостерегают: чтобы говорить о приписках, нужно удостовериться, что запись об обследовании, которого не было, обнаружилась также и в первичной медицинской документации. Тем более что по закону возможен зачет диспансеризации по итогам других обследований — например, при лечении в стационаре, в ходе которого пройдены те же обследования, которые проводятся при диспансеризации.

Чтобы говорить о приписках, нужно удостовериться, что запись об обследовании, которого не было, обнаружилась также и в первичной медицинской документации. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Поэтому обнаружившим в медицинской карте на портале «Госуслуги» запись о прохождении диспансеризации рекомендуют обращаться в страховую компанию, которая выдала полис ОМС.

Оставлять без внимания появление таких сообщений в личном кабинете «Госуслуг» не советуют, потому что в случае, если позднее пациент решит пройти диспансеризацию, он рискует получить отказ. Ведь дважды предъявить к оплате счет в страховую компанию поликлиника не сможет, и необходимые обследования, которые входят в перечень предусмотренных при «бесплатной» диспансеризации, гражданин будет вынужден проходить за свои кровные.

0,03 процента жалоб

«Реальное время» обратилось в работающую в системе ОМС страховую компанию «Ак Барс-Мед» с вопросом, известно ли страховщикам о случаях, когда в личные кабинеты граждан на «Госуслугах» приходили «Сведения о результатах диспансеризации или профилактического медицинского осмотра», притом что граждане таких обследований не проходили.

— Да, такие обращения поступают, — сообщили там. — Однако вопросы по ведению медицинской документации, в том числе в электронном виде, а также достоверности внесенных сведений в медицинские информационные системы с последующей выгрузкой на Единый портал государственных и муниципальных услуг относятся к компетенции руководства медицинской организации. В целом доля обращений по вопросу диспансеризации (включая консультации о порядке ее прохождения) от общего количества поступающих в компанию составляет около 0,3%. Жалобы о неполучении услуг по диспансеризации составляют 0,03%.

В целом доля обращений в СК «Ак Барс-Мед» по вопросу диспансеризации составляет около 0,3% от общего количества обращений в компанию. скриншот сайта Яндекс-карты

Страховщики отметили, что при поступлении подобных обращений они проводят проверки «в рамках компетенции» и, если жалоба признана обоснованной, применяют к медицинской организации финансовые санкции. Также в ответе изданию было указано, что в ряде случаев по результатам проверочных мероприятий выяснилось, что гражданин все же прошел диспансеризацию — но только в рамках проекта «Промышленная диспансеризация».

Тем, кто диспансеризацию не проходил, а медицинский документ о ней получил, в СК «Ак Барс-Мед» рекомендовали обратиться в медицинскую организацию либо в свою страховую компанию.

Слишком много тезок?

Несмотря на скромный процент обращений в страховую компанию по поводу «заочной» диспансеризации, в реальности такие случаи нередки. К примеру, на пост в соцсети жительницы Зеленодольска активно откликнулось множество граждан, оказавшихся в такой же ситуации.

— Лично столкнулась с такой ситуацией. В приложении «Ак барс-Мед» в оказанных услугах каким-то чудом появилась пройденная мной диспансеризация, хотя в поликлинике не была полтора года, — написала Юлия Фролова. — После обращения в страховую позвонила врач с извинениями, [сказала]: «Мы СЛУЧАЙНО провели вам диспансеризацию». После обращения данные аннулированы не были — обратилась повторно, уже с письменным заявлением, в страховую, пришел ответ, что данные внесены ошибочно из-за наличия тезки. Ну-ну, и тезка, и дата рождения та же, и участок, и прописка, всем все понятно. Призываю всех проверить данные в приложении, возможно, и вы «прошли» эту диспансеризацию, сами того не зная!

— У меня так два посещения к стоматологу записано, хотя я в городскую стоматологию ни разу не обращалась, — написала в комментариях Юлия Федорова.

— Через сайт проверил. По документам прошел диспансеризацию, а в реальности ее не проходил. Ну как назвать этих граждан? — возмутился Радик Нигматуллин и привел скрин записи в личном кабинете, в которой указано, что за его диспансеризацию Зеленодольская ЦРБ получила 1 923 рубля.

Участники чата считают, что этими ситуациями должна заниматься прокуратура, и рекомендуют всем проверять факты оплаты «заочной» диспансеризации в приложении или в личном кабинете на сайте страховой компании.

Аналогичная ситуация сложилась в других регионах. В частности, в Пензенской области Минздрав даже был вынужден собрать пресс-конференцию, на которой начальник отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева разъясняла, что ошибки происходят, во-первых, из-за того, что в базах есть идентичные ФИО пациентов — и результаты прохождения диспансеризации одними пациентами в итоге привязываются к их тезкам, и, только во-вторых, «из-за недобросовестности сотрудников медучреждений.

— Забавно будет, если в результате проверки моего обращения в поликлинику заведующая все же перезвонит мне и скажет, что с моей диспансеризацией ошибочка вышла из-за наличия в их базе моей стопроцентной тезки, — говорит пациентка казанской поликлиники №10 Лилия Заречная. — Моя настоящая фамилия — крайне редкая, муж искал по всей России в соцсетях дальних родственников и однофамильцев и нашел только троих — в Москве, Сибири и на Кипре.

2,5 миллиарда за 6 месяцев

«Реальное время» выяснило, какие суммы получают медицинские организации за проведение диспансеризации в Татарстане:

— Оплата медицинской помощи, в том числе диспансеризации, регламентируется Тарифным соглашением об оплате медицинской помощи по Территориальной программе обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2025 год, — сообщили в СК «Ак Барс-Мед». — Размер оплаты за диспансеризацию варьируется в зависимости от пола, возраста и многих других показателей и составляет 985,89 — 6146,81 руб. Согласно установленным правилам обязательного медицинского страхования, оплата оказанных медицинских услуг медицинским организациям производится только после успешного прохождения медико-экономического контроля ТФОМС Республики Татарстан.

Реальное время / realnoevremya.ru

Как сообщили в компании, общая сумма осуществленных ею выплат за диспансеризацию составила в 2023 г. — 2,21 млрд рублей, в 2024 г. — 2,96 млрд, а за 6 месяцев 2025 г. — 2,53 млрд. Были ли какие-то суммы возвращены в связи с тем, что в реальности диспансеризация не проводилась, «Реальному времени» не сообщили.