Судьбу дома Ушковой решит президент Татарстана

В Минкульте Татарстана обещают оставить памятник архитектуры доступным для народа

После переезда Национальной библиотеки Республики Татарстан в переоборудованный НКЦ одну из главных достопримечательностей Казани — Дом Ушковой на Кремлевской,33 — ожидает серьезная реставрация. «Реальное время» выясняло, кто станет новым хозяином исторического особняка и узнало, куда переедет Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Подарок к 100-летию республики

С начала этой недели работники Национальной библиотеки Республики Татарстан начали паковать книжный фонд для переезда на новое место — в здание бывшего НКЦ.

— С 29 июня библиотека закрыта для подготовки своего фонда к переезду. Информационное и дистанционное обслуживание мы ведем, — заявила корреспонденту «Реального времени» заместитель директора Нацбиблиотеки Галина Пичугина.

Информацией, когда начнется переезд, сотрудники не располагают. Однако уже озвучена дата открытия главного республиканского книгохранилища в обновленном НКЦ — в августе, к празднованию 100-летия ТАССР. Но на самом объекте на берегу Казанки еще ударно трудятся строители и отделочники.

— Огромная работа была проведена по модернизации этого здания под размещение Национальной библиотеки РТ. Срок завершения обозначен 30 августа, надеемся, что к этому времени здание будет готово, и мы постараемся закончить все работы по переезду, — сообщил нашему изданию заместитель министра культуры РТ Ленар Хакимзянов.

Он рассказал, что комплекс дополнен стеклянным пристроем, где разместится публичная библиотека с читальным залом, а функции Национальной библиотеки с новой пропиской существенно расширятся.

Памятнику требуется капитальный ремонт

Как рассказали «Реальному времени» в Минкульте Татарстана, после переезда Национальной библиотеки Дом Ушковой, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, тщательно обследуют и оценят его состояние для дальнейшего восстановления и реставрации.

— Здание требует проведения ремонтных работ, фасадных решений. В прошлом году в отношении него были приняты различные меры прокурорского реагирования. Сегодня выделены денежные средства на проектирование, то есть, предполагается, что будет подготовлен соответствующий проект реставрации здания с позиции его дальнейшего приспособления. Там есть проблемные технические вопросы, связанные с системой водоотведения, дренажа, усиления фундамента и т. д., плюс фасад тоже нужно привести в соответствие, сегодня он загорожен. Мы держим этот вопрос на контроле, — рассказал «Реальному времени» председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Сколько продлится реставрация памятника истории и сколько на это потребуется средств — сказать сегодня не берется никто. Во-первых, деньги выделены пока только на создание проекта, но не на само проведение реставрационно-восстановительных работ. Во-вторых, это будет зависеть и от объема выявленных дефектов. Учитывать придется и возраст здания, и уникальные интерьеры, и применявшиеся сложные конструктивные решения.

Напомним, в конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала иск к Минкульту Татарстана, обвиняя его в незаконном бездействии в отношении объекта культурного наследия федерального значения — как раз Дома Ушковой. Надзорное ведомство просило суд обязать провести в особняке ремонтно-реставрационные работы. Министерство тогда посчитало обвинения необоснованными, так как сделало все, что могло в рамках своей компетенции. В-частности, согласовало эскизный проект реставрации фасадов, рассчитало стоимость выполнения проектно-изыскательских работ на сумму 12,9 млн рублей и затянуло аварийный эркер, который расположен над пешеходным тротуаром, защитной строительной сеткой.

В конце апреля 2019 года Кировская прокуратура Казани подала иск к Минкульту РТ, обвиняя его в незаконном бездействии в отношении объекта культурного наследия — как раз Дома Ушковой. Фото yandex.ru

В июне 2019 года суд частично удовлетворил требования прокуратуры и обязал правительство Татарстана выделить средства на проведение ремонтно-реставрационных работ. Оспаривать решение никто не стал.

Здание «для государственных нужд»

Самый интригующий вопрос — кто въедет в один из красивейших архитектурных объектов Казани после того, как его приведут в порядок? Сегодня собственником здания является Минземимущества РТ, а находится оно в пользовании республиканского Министерства культуры.

— В любом случае это здание останется с назначением «для государственных нужд». Что конкретно там будет — это к Минкульту. У нас на контроле стоит вопрос реставрации и сохранения объекта, — заявил председатель Комитета ОКН.

Ленар Хакимзянов заверил, что решение будет принимать руководство республики. «Учитывая, что это объект культурного наследия, там есть свои ограничения по использованию, с их учетом и будет приниматься решение», — подчеркнул он.

А на вопрос, не перекроют ли новые хозяева особняка доступ вовнутрь, ответил:

— Опасений, что интерьеры будут скрыты от общественности, быть не должно. Мы понимаем, что дом Ушковой — это уникальный памятник. Первейшая задача — не причиняя ущерба зданию, перевезти книжный фонд, который там хранится, затем провести комплексную экспертизу здания, в ближайшем приближении понять объем затрат, которые необходимы на реконструкцию, привести здание в порядок и максимально сохранить то, что на сегодняшний день там есть. А потом будут приниматься решения. Но никто это здание не закрывает от общественности. Такой информации у меня нет.

Гущин заверил «Реальное время», что присмотрел для офиса усадьбу Дротоевского — Молоткова на ул. Карла Маркса, 56/11. Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Комитет ОКН подыскал себе резиденцию

Кстати, сам Комитет ОКН не имеет собственной резиденции и с момента создания в 2018 году делит четвертый этаж с Минкультом. В этих помещениях комитету явно тесновато и ему подыскивают новую локацию. Интересно, что во всех городах, где есть такие органы, они располагаются в зданиях, входящих в федеральный охранный реестр. Однако Гущин заверил «Реальное время», что присмотрел для офиса другое здание — усадьбу Дротоевского — Молоткова на ул. Карла Маркса, 56/11:

— На сегодняшний день мы сделали проект противоаварийных работ, провели соответствующие исследования. Мы безусловно нацелены на переезд, это вопрос времени. Это не 10 рублей вложить, это объект федерального значения. Есть соответствующий порядок, мы по нему идем. Да, пока мы на четвертом этаже Минкульта, но в планах — в любом случае переезд, — пояснил глава комитета.

Элеонора Рылова