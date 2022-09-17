В Татарстане впервые завели уголовное дело о непредоставлении жилья сироте

20-летняя Александра Захарова выполнила все условия получения квартиры по спецнайму, но вопрос не решила

Фото: Гуландам Фатхуллина / realnoevremya.ru

Расследование «Реального времени» о том, как сиротам в Татарстане дают «убитые» квартиры в старом жилом фонде, получило продолжение и широкий резонанс. Пример челнинского выпускника детдома Дениса Харитонова, добившегося предоставления ему полагающейся по закону новой квартиры, оказался заразительным. Ему теперь следуют другие сироты и оставшиеся без попечения родителей ребята — молодые люди отстаивают свои жилищные права. Сегодня мы расскажем об Александре Захаровой, чья история, по нашим сведениям, впервые послужила в Татарстане основанием для возбуждения уголовного дела.

«Говорили — слишком рано, а потом оказалось поздно»



Сирота из Набережных Челнов — 20-летняя Александра Захарова смогла добиться возбуждения уголовного дела в связи с необеспечением ее положенным по закону жилым помещением по достижении 18 лет. Этому предшествовали несколько лет мытарств — вначале за квартиру для внучки боролась ее опекун — Елена Захарова, потом — сама повзрослевшая Саша.

— Отца я не помню, он исчез, когда я была совсем маленькая, а с мамой я жила до пяти лет — тогда у нее появился молодой человек, и они с ним куда-то уехали, — рассказала Александра «Реальному времени». — Своей квартиры у мамы не было. После того, как она уехала, я жила с бабушкой, она стала моим опекуном. Когда мне исполнилось 14 лет, она обращалась в отдел опеки и попечительства с вопросом, когда можно встать на учет, ей ответили, что рано.

— В реестр лиц из числа детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении, меня включили только в 16 лет — в 2018 году, — продолжила она свой рассказ, — Мне говорили, что квартиру дают тем сиротам, которые окончили учебное заведение. В этом году я окончила Набережночелнинский технологический техникум, через 3 месяца мне исполнится 21 год, а квартиру я так и не получила. Мне в отделе опеки сказали, что в 2022 году получают жилье те, кто был включен в реестр в 2016-м.



Бабушка Александры Елена Захарова говорит, что опекуном внучки она была официально назначена в 2010 году. Она подтвердила, что безрезультатно обращалась в отдел опеки и попечительства в 2015 году и только осенью 2017-го на собрании опекунов с изумлением узнала, что заявление о включении в реестр нуждающихся в жилье следовало подать, когда девочке исполнилось 14 лет:



— Пока мы собрали необходимые документы и справки, пока их сдали в отдел опеки, наступил март 2018-го. Потом наши бумаги отправили в Казань, так что в реестр Сашу включили в октябре 2018-го.

В этом году Александра окончила Набережночелнинский технологический техникум, через 3 месяца ей исполнится 21 год. Фото: yandex.ru/maps

Еще Захарова-старшая рассказала, что в качестве одного из обязательных условий получения внучкой квартиры ей в отделе опеки называли завершение ею образования, официальное трудоустройство и, как следствие, платежеспособность:

— Саша получила специальность экономиста, но пошла работать на первое вакантное место — в бывший «Макдоналдс». Решила, что так скорее получит жилье, а уж потом будет искать работу по специальности. Она думала, что все быстро решится, а ничего не решилось.

Как доказать, что бабушка обращалась?

— И тогда я обратилась в Следком, — говорит Александра Захарова. — Указала в нем, что 25 сентября 2018 года была включена в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений на территории Республики Татарстан, но не обеспечена жильем до сих пор. По моему заявлению завели уголовное дело и сейчас разбираются в действиях органов опеки. Но решить вопрос о получении квартиры не удалось.

— Уголовное дело по заявлению Захаровой возбудили незамедлительно — практически с момента получения ее обращения, — подтвердили «Реальному времени» в Следкоме. — А 12 августа она была допрошена в качестве потерпевшей.

«Уголовное дело по заявлению Захаровой возбудили незамедлительно», — подтвердили «Реальному времени» в Следкоме. Фото: realnoevremya.ru

Однако, по словам Александры, теперь будет очень трудно доказать факт первого, своевременного обращения ее бабушки в органы опеки по вопросу о включении в реестр нуждающихся в жилье. Сейчас слово бабушки — Елены Захаровой, оказалось против слова чиновников, и других доказательств в чью-либо пользу нет:

— Обращения и разговоры в отделе опеки никак не записываются и не фиксируются. Мой опекун не имеет юридического образования, на тот момент все ее действия курировались органами опеки. Правонарушение было со стороны органов опеки, которые не отправили в нужный срок — в 2016 году, документы, собранные моим опекуном, в Казань для включения меня в список по обеспечению жильем.

Кроме того, она не доверяет местным органам следствия и обратилась в Следком с просьбой забрать дело из Набережных Челнов. «Викентьев Евгений Игоревич, — говорится в ее жалобе в Следком, — вводит меня в заблуждение, с его слов «администрация отрицает обращение моего опекуна, Захаровой Елены Михайловны, в 2016 году в органы опеки с целью включить меня в список детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями».

«Можете написать заявление на предоставление места в социальной гостинице»

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки РТ, решением межведомственной жилищной комиссии от 25 сентября 2018 года Александра Захарова включена в список детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда:

— Обязанность своевременного обращения с заявлением о включении в список в уполномоченный орган в тот период времени была целиком и полностью возложена на законного представителя — попечителя. Ранее в письменной форме ей были даны разъяснения о том, что в текущем году обеспечиваются жильем лица из числа детей, оставшихся без попечения родителей, включенные в список до середины июня 2016 года. Захарова включена в список позднее, ей было предложено либо написать заявление на предоставление места в социальной гостинице при ГБУ «Центр содействия семейному устройству города Набережные Челны», либо обратиться в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении временного жилья.

Александра Захарова включена в список детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, сообщили в Минобрнауки РТ. Фото: Максим Платонов

В министерстве пояснили, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не являющиеся нанимателями по договорам социального найма, членами семьи нанимателей или собственниками жилых помещений, должны обеспечиваться жильем по договорам найма специализированных жилых помещений, и министерство является уполномоченным по обеспечению их жильем. В Минобразе пояснили, что для постановки на учет необходимо обратиться в МФЦ и направить копии необходимых документов (согласно утвержденному перечню) «для принятия решения о включении либо отказе во включении в список лиц из числа детей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда».

Ждем суда

Закон обязывает органы исполнительной власти обеспечивать жильем таких, как Захарова, сирот сразу по достижении 18 лет. Отстаивая свои права, Александра обратилась в прокуратуру, однако там обращение переслали в Министерство образования. А в Минобразе ей предложили то, что уже предлагали ранее — ждать, когда подойдет черед вставших на учет в 2018 году, либо поселиться в социальной гостинице.

Закон обязывает органы исполнительной власти обеспечивать жильем сирот сразу по достижении 18 лет. Фото: Ринат Назметдинов

Захарова просила прокурорских работников помочь ей составить исковое заявление в суд по поводу отказа дать квартиру в соответствии с законом, однако и в этом ей не помогли, лишь разъяснили право судиться за квартиру самостоятельно. Пришлось искать адвоката, консультироваться и составлять иск самой.

— Иск принят к производству Вахитовским районным судом Казани, судебное заседание назначено на 29 сентября, — сообщила «Реальному времени» Александра.

«Общественники удивлены действиями прокуратуры»

В региональном исполкоме Народного фронта «Реальному времени» рассказали, что уголовное дело по данному факту возбуждено в республике впервые.

— Но ответственные лица должны понимать, что на сегодняшний день, согласно действующему законодательству, органы опеки и попечительства осуществляют контроль за подачей заявлений о включении детей-сирот в список по обеспечению жилым помещением, а в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению этих детей в список, — подчеркнул руководитель исполкома ОНФ в РТ Ринат Фазылов. — Эти изменения в законе вступили в силу в начале 2019 года, и именно по такому принципу должна работать система контроля по вопросу предоставления жилья для детей-сирот.

По его словам, закрытость информации также является одной из причин возникновения недопониманий и разбирательств, поэтому дети-сироты и их законные опекуны должны иметь возможность, например, через цифровую платформу видеть всю информацию, в том числе свой номер в очереди на получение жилья и количество ежегодно полученных сиротами квартир в размере муниципалитетов.

«Реальное время» поинтересовалось, не в курсе ли в ОНФ о причинах, по которым республиканская прокуратура ранее активно подававшая иски в защиту прав сирот, нуждающихся в жилье, сейчас предлагает им бороться в суде за свои права самостоятельно.

— Касательно действий прокуратуры общественники удивлены, — заметил Фазылов. — Она как надзирательный орган всегда поддерживает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ранее прокуратура инициировала судебные иски в защиту жилищных прав сирот. Надеемся, что она и дальше будет поддерживать детей, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

«К нам стали обращаться сироты, с которых требуют долги нерадивых родственников»



Ринат Фазылов рассказал, что сейчас серьезные проблемы возникают не только у тех сирот, которые нуждаются в получении жилья, но и у тех, кто его имеет:

— В Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Республике Татарстан поступили обращения от детей-сирот, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в связи с возложением на них долгов за неуплату жилищно-коммунальных услуг казанской управляющей компанией «Танкодром». После изъятия из семей социальными работниками и перемещения в детские дома, приюты и приемные семьи, они продолжали оставаться на регистрационном учете по предыдущему месту жительства. А недобросовестные бывшие родственники, проживающие по тому же адресу регистрации, накопили долги по оплате жилищно-коммунальных услуг перед управляющими компаниями. По достижении детьми совершеннолетия, когда у них возникло право пользования жилыми помещениями, управляющая компания возложила на них ответственность за долг, возникший в период их фактического отсутствия. И сироты оказались вынуждены оплачивать многолетние долги за услуги, которыми они не воспользовались.

Это обращение, по словам руководителя региональной организации ОНФ, оказалось первым, но не единственным обращением такого рода — выяснилось, что такое практикуется повсеместно:

— После публикации этой истории на нашем сайте в Народный фронт стали обращаться дети-сироты, оказавшиеся в аналогичной ситуации. Мы в связи с этим подготовили предложения в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и в законодательные органы власти для нормативно-правового регулирования этой проблемы.