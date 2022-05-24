Свалку нефтешлама в Татарстане утилизируют после разрешения следователей

Фото: предоставлено ООО «Меркурий»

«Утилизируем, когда позволят»



Детективное продолжение получила история со сливом неизвестных химических отходов на почву рядом с селом Екатериновка Ютазинского района Татарстана. С «Реальным временем» связались представители ООО «Меркурий», к которым, как выяснилось, обратился за помощью глава Дым-Тамакского поселения Жалил Хуснутдинов. Он попросил предприятие провести рекультивацию двух земельных участков, на которых осуществили слив химических отходов, — 16:43:041701:3, принадлежащего Киневу и Степанову, и 16:43:041701:57, правообладателем которого является Дым-Тамакское сельское поселение.

— В настоящее время выемка грунта произведена, грунт перевезен на площадку ООО «Меркурий» и помещен в гидроизолированную карту для последующей утилизации, — сообщил представитель компании. — Мы утилизируем его после разрешения на это от следствия. Хранить отходы закон позволяет нам в течение 11 месяцев.

Фото: Минэкологии РТ

В компании уточнили, что с места слива химических отходов вывезено около 500 тысяч кубометров испорченного грунта.

Следы ведут в Пермь?



Как сообщили «Реальному времени» местные жители со ссылкой на источник в надзорных органах, сейчас проверяется версия о том, что собственники земельного участка в полукилометре от села могли слить серную кислоту — отходы производства пермского предприятия «Уралоргсинтез»:

— Нам рассказали, что пробы жидкости совпадают с пробами, отобранными на этом заводе. Якобы машина, которая слила у нас отходы, должна была доставить их в Димитровград, где есть специальные склады для таких отходов. Однако водитель решил отвезти куда ближе — сэкономил.

Называют местные жители и сумму, которую «сэкономил» Кирилл Кинев, упомянутый в заявлениях, поданных в полицию и прокуратуру главой Дым-Тамакского поселения Жалилом Хуснутдиновым, — 1,2 млн рублей.

За расследование взялся Следком

«Реальное время» запросило прокуратуру Татарстана о том, соответствует ли действительности версия, изложенная жителями Екатериновки.

— На место выезжали и.о. прокурора Ютазинского района Линар Ибрагимов и Татарский природоохранный прокурор, — сообщили прокуроры. — Выезжали также Роспотребнадзор и экологи. Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 247 УК РФ, расследование ведет Следком. Взяты образцы грунта, воды и воздуха, они направлены на экспертизу. Последствия почти сразу устранили. Все вывезли на переработку в специализированную организацию.

Часть 2 статьи 247 УК РФ — это «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение, отравление или заражение окружающей среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных, а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации», за которое предусмотрена ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

«Реальное время» запросило Следком, на каком этапе находится расследование и какие версии прорабатываются — по получении ответ ведомства будет опубликован.

Инна Серова