Прокуратура Татарстана за 2022 год выявила 2,9 тысячи коррупционных нарушений

Фото: прокуратура Татарстана

За 2022 год прокуратура Татарстана выявила 2 903 коррупционных нарушения. Значительная их часть связана с ненадлежащим исполнением обязанности по представлению сведений о доходах — к дисциплинарной ответственности привлекли 567 должностных лиц, сообщает пресс-служба раиса республики.

Также в прошлом году в Татарстане прокуратура установила 31 факт неисполнения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов. Выявлено два случая, когда должностные лица не сообщили о склонении их к коррупционному правонарушению — за это их привлекли к дисциплинарной ответственности.

На незаконные правовые акты прокурорами в Татарстане за прошлый год принесено 458 протестов, направлено 72 заявления в суды, внесено 1 063 представления. К административной ответственности в итоге привлечены 104 лица.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов рассказывал, что в прошлом году доля антикоррупционных проверок, итогом которых стало привлечение того или иного лица к ответственности, составила 98%. Пару лет назад показатель лишь немногим превышал 80%. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Татьяна Демина