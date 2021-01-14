Недовольным казанцам выставили счет за обогрев коммерсантов

Собственникам квартир выставили суммы в счета-фактуры, вписав в них чужие квадратные метры

Волна возмущения прокатилась по республике: татарстанцы негодуют из-за взлетевшей в декабре платы за отопление. Недовольные суммами в платежках граждане требуют объяснений от чиновников — первыми взбунтовались челнинцы, следом бугульминцы — они грозятся устроить завтра сход у здания местного ПТС и не будут расходиться «пока на все наши вопросы не ответят». В Минстрое РТ выросшие счета за тепло связали с морозами. Впрочем, как выяснил казанец Рустем Хабибуллин, кроме аномальных холодов, неэкономого расходования тепловой энергии и «технических» ошибок в расчетах, бешеные суммы в квитанциях связаны еще и с особым подходом к расчетам в отдельно взятых управляющих компаниях. «Реальное время» разбиралось, почему жильцы платят «за себя и за того парня», а уполномоченные пресекать такой порядок расчетов государственные органы, напротив, находят ему оправдание.

Общедомовая площадь вдвое больше площади квартиры



В случае с огромными счетами за тепло по улице Салиха Батыева, 9 в Казани речь не о разовой «технической ошибке», подобной той, из-за которой жительница Ново-Савиновского района получила счет на 31 тысячу рублей, а о систематических не поддающихся логике и правилам математики начислениях, которые у собственников квартир в жилых домах вызывают сомнения в законности.

В счет-фактуре за декабрь 2020 года управляющая компания «Уют Плюс» выставила Рустему Хабибуллину 2056,58 руб. за отопление квартиры площадью 66 кв. м (по квартирным приборам учета тепла, которые установлены в доме в полном соответствии с требованиями Федерального закона «Об энергосбережении...») и 619,49 руб. за отопление помещений, являющихся общим имуществом дома — лестничных площадок, коридоров и прочего. Путем элементарных арифметических действий легко вычислить, что на долю Хабибуллина приходится чуть больше 15 кв. метров общедомового имущества, и это соответствует цифрам, которые содержатся в техпаспорте дома и в ГИС ЖКХ. Платить эту сумму он согласен.

Но в разные периоды в строке «ОДН отопление» ему выставляли самые разные цифры, например, которые соответствовали плате за отопление 149,31 кв. м общедомовой площади, затем 148,01 кв. м, позднее — 113,6 кв. м, через месяц — 114,43 кв. м. Если учесть, что по техпаспорту общедомовая площадь дома, в котором он живет, составляет 1382,7 кв. м, то Хабибуллину с его 66-метровой квартирой начисляли плату за отопление 10% от всей общедомовой площади, тогда как суммарная площадь жилых помещений в доме вовсе не 660 кв. м, а 5862,5 кв. м! Логично, что у Хабибуллина возник вопрос: за кого его заставляют платить?

Недовольные суммами в платежках граждане требуют объяснений от чиновников. Декабрьский счет за услуги ЖКХ в одном из городов РТ. Источник: соцсети

Дураку Совет не нужен?

Клиент УК «Уют плюс» обратился за разъяснениями в компанию, но там ему дали от ворот поворот, заявив, что начисления за отопление делаются в соответствии с действующими нормами.

Хабибуллин не успокоился и обратился в Госжилинспекцию, однако и там ему ответили, что в расчетах нарушений нет.

Наш герой с калькулятором в руках сделал выкладки, доказывающие, что ему начисляют ОДН за обогрев общедомовых помещений, которых в натуре нет и быть не может, ходил с ними на прием в жилинспекцию, районную прокуратуру — его слушали, даже, по его словам, соглашались на словах, что с расчетами УК что-то не так и... присылали новые отписки, суть которых: плати, сколько велят и не рыпайся.

В сентябре 2020 года отчаявшийся и чувствовавший себя уже полным идиотом (а как себя еще чувствовать, если ты видишь очевидный обсчет, а сотрудники госорганов уверяют тебя в обратном, говорит мужчина), казанец записался на совместный прием, который проводили заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев и прокурор Татарстана Илдус Нафиков. После приема почувствовал себя окрыленным: прокуроры, казалось ему, поняли его доводы и обнадежили, что в деле разберутся. Мало того, Сергей Зайцев оценил усилия Хабибуллина, который радеет не только за себя, а за всех граждан-собственников жилья, чей карман страдает от несправедливых расчетов за тепло — и для улучшения взаимодействия прокуратуры с населением предложил Илдусу Нафикову создать Совет неравнодушных граждан, порекомендовав включить в этот совет и самого Хабибуллина, как человека активного и разбирающегося в ситуации.



В случае с огромными счетами за тепло по улице Салиха Батыева, 9 речь о систематических начислениях, которые у собственников квартир вызывают сомнения в законности. Фото: google.com/maps

Занимательная арифметика

Между тем, в расчетах, которые в обосновании законности действий УК «Уют Плюс» приводятся в ответе Прокуратуры РТ Хабибуллину, просматривается подтверждение его предположения, что к площади общедомового имущества, за отопление которой начисляется плата жильцам, плюсуются лишние квадратные метры.

«Общая площадь жилых помещений составляет <...> 5862,5 кв. м, площадь офисных помещений дома составляет 655,4 кв. м, — говорится в ответе, подписанном и.о. начальника Управления по надзору за исполнением федерального законодательства Прокуратуры РТ, а ныне прокурором Лаишеского района республики Юрием Марасовым. — Общая отапливаемая площадь жилых и нежилых помещений составляет 6517,9 кв. м. из них собственниками офисных помещений, обладающими общей площадью 438 кв. м, заключены прямые договоры на поставку тепловой энергии с поставщиком... Расход тепловой энергии, приходящейся на указанные нежилые помещения, минусуется поставщиком коммунальных услуг из общедомового расхода. Следовательно, площадь, за отопление которой начисляются счета к оплате жильцам, составляет 6079,9 кв. м = 5,862,5 кв. м + 655,4 кв. м — 438 кв. м. Именно указанная площадь (6079,9 кв. м) отражена в расчетах при начислении платежей за коммунальную услугу «отопление» ООО «Уют Плюс».

Если завершить расчет, начатый прокуратурой, мы получим, что 655,4 кв. м — 438 кв. м. = 217,4 кв. м офисных помещений УК приплюсовала к общедомовому имуществу и заставляет жильцов оплачивать обогрев офисов, которые им не принадлежат и которыми собственники квартир не пользуются (в отличие от лестничных площадок, коридоров и лифтов). А если еще вспомнить закон «О защите прав потребителей», согласно которому никто не обязан оплачивать услугу, которую ему не оказывают, возникает вопрос — почему надзорный орган счел законным взимание платы с собственников квартир за отопление чужих офисов? И почему этот орган не выяснил, кто на самом деле должен по закону за это платить?



Чужое бремя

— Методика расчета ОДН за отопление в домах с индивидуальными, то есть квартирными приборами учета тепла на самом деле проста, — пояснил «Реальному времени» Директор УК ДКЖ Московского района, депутат Казанского городской думы Олег Калимов, к которому «Реальное время» обратилось как к эксперту. — Из показаний общедомового прибора учета тепла вычитаются показания приборов учета тепла нежилых помещений, затем показания приборов учета тепла жилых помещений, а оставшееся количество гигакалорий — это и есть ОДН. И судя по расчетам в таких домах, имеющихся в управлении нашей компании, этот расход тепла незначителен.



"«Методика расчета ОДН за отопление в домах с индивидуальными, то есть квартирными приборами учета тепла на самом деле проста», — пояснил Олег Калимов. Фото: tatarstan.er.ru

Иными словами, если бы в доме Хабибуллина установленная методика расчетов соблюдалась, то ему приходил бы счет за отопление тех самых 15 квадратных метров общедомовых площадей, за которые он готов платить.

На вопрос «Реального времени» о законности включения в расчеты площадей офисных помещений, которые собственникам квартир не принадлежат и в качестве общедомового имущества не используются, а имеют хозяев, либо арендаторов однозначно ответил и другой эксперт — глава республиканской Госжилинспекции Сергей Крайнов. Подчеркнув, что конкретно про ситуацию в доме № 9 на Салиха Батыева делать выводы не готов, так как прежде надо изучить документы, он сказал, что офисные помещения общедомовым имуществом не являются, и что у них у всех есть собственники — те, кто их приобрел у застройщика, либо сами застройщики, если помещение еще не продано, и эти собственники, а вовсе не жильцы «обязаны нести бремя расходов по их содержанию».

Двойная оплата и 127 «ничейных» офисов

Из сказанного экспертами «Реального времени», как ни крути, рисуется картина, интересная для сотрудников не только надзорных, но и правоохранительных органов. А еще интереснее ее делают результаты маленького расследования, которое провел Рустем Хабибуллин собственными силами, поскольку отчаялся получить помощь от ведомств, которым сподручно такие расследования проводить.

— Я выяснил, что в нашем доме есть два офисных помещения, суммарная площадь которых составляет те самые 200 метров с хвостиком, которые УК приплюсовала к общедомовой, — рассказал Хабибуллин «Реальному времени».

— Одно арендует гражданка Т. (Ф.И.О. не разглашаются в соответствии с законом о защите персональных данных — прим. ред.), она до января 2021 года оплачивала все коммунальные услуги, включая отопление, чему имеются документальные подтверждения. Арендодателем, согласно договору, выступало ООО «УК «Уют Плюс». А сейчас у нее заключен прямой договор с поставщиком тепла. Второе помещение также сдается в аренду, но я пока не смог связаться с арендатором и выяснить, как он платит за отопление. Не берусь утверждать, но выглядит все так, как будто УК выставляла двойные счета за тепло — арендаторам и нам, жильцам. Я обратился в УБЭП — там заинтересовались и обещали проверить.



На сайте ГИС ЖКХ, куда все управляющие компании обязаны выкладывать информацию о находящемся у них в управлении жилом фонде Рустем Хабибуллин нашел сведения о том, что казанское ООО «Уют Плюс» управляет 14 многоквартирными жилыми домами, в которых имеется 166 офисных помещений общей площадью свыше 16,4 тыс. кв. м. В ГИС ЖКХ указано, что собственников имеют лишь 39 помещений. Что, учитывая методику расчета за тепло в доме №9, порождает вопрос: а не начисляет ли УК «Уют Плюс» плату за отопление всех значащихся бесхозяйными 127 офисов на собственников жилых помещений?

Подтвердить или опровергнуть это Хабибуллину не под силу. А вот сотрудникам правоохранительных и надзорных органов такая задача вполне по зубам. Остается надеяться, что они озаботятся проверкой.

Глава республиканской Госжилинспекции Сергей Крайнов, подчеркнув, что конкретно про ситуацию в доме № 9 на Салиха Батыева делать выводы не готов, сказал, что офисные помещения общедомовым имуществом не являются, и что у них у всех есть собственники. Фото: rt-online.ru

Молчание УК

«Реальное время» связалось с директором ООО «УК «Уют Плюс» Исламом Тимерхановым по телефону. Мы собирались спросить его, как рассчитываются платежи за отопление, на каком основании УК приплюсовала площадь сдаваемых ею в аренду офисных помещений к площади, находящейся в общедомовой площади вместо того, чтобы выставить счет собственникам и сколько еще офисных помещений в управляемых компанией домах отапливается, как общедомовое имущество. Но до этого дело не дошло.

Корреспондент издания начала разговор с выяснения причины, по которой УК отказалась сообщить Рустему Хабибуллину конкретную цифру — долю собственников в общедомовом имуществе (чтобы проверить расчеты УК, ему необходимо было знать, какую площадь использует в этих расчетах УК). Ислам Тимерханов возразил, что эту цифру Хабибуллину сообщили.

— Но передо мной копия подписанного вами ответа Хабибуллину, где говорится: «Определить долю собственников... вы можете самостоятельно путем проведения элементарных математических расчетов». А цифра где? — и тут директор УК «Уют Плюс» отключился и больше в течение дня трубку телефона не снимал.

Проверят по статье

Как сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, прокуратура еще раз внимательно изучит ситуацию с обращениями Рустема Хабибуллина — с учетом новых фактов и обстоятельств, и для этого ему уже не нужно будет обращаться с заявлениями. Основанием для проверки послужит эта статья в «Реальном времени».

— А когда будет создан Совет неравнодушных граждан? — поинтересовалось «Реальное время».

— Как считает прокуратура Казани, оснований для создания общественных объединений такого рода нет. Все эти вопросы (которые предполагалось решать с участием совета — прим. ред.) носят текущий характер и разрешаются в рамках инструкции о порядке рассмотрения обращений граждан. А вопросы, требующие системных, организационных решений рассматриваются в рамках других форм координационной деятельности — таких, как оперативные координационные межведомственные совещания.

А директор-то с опытом!



В заключение остается добавить, что у директора ООО «УК «Уют Плюс» Ислама Тимерханова уже был нелицеприятный опыт перекладывания на собственников жилых помещений расходов, не имевших отношения к содержанию общедомового имущества.

Так, 14 марта 2013 года прокуратура Советского района Казани опубликовала официальное сообщение о том, что проверка выявила нарушение российского законодательства компанией, которой он тогда руководил: «В частности, в доме №37 по ул. Минская г. Казани ООО «Управляющая компания Уют» эксплуатирует помещение для технических целей и хранения хозяйственных инструментов. Выявлено отсутствие счетчика электроснабжения до 21 декабря 2012г. и подключение к внутризоновым электрическим сетям. Тем самым сотрудниками ООО «Управляющей компании Уют» осуществлялось самовольное (безучетное) использование электрической энергии, что явилось причиной завышенного общедомового начисления за потребление электроэнергии...».

Прокуратура направила в мировой суд постановление о возбуждении производства об административном правонарушении. О результатах рассмотрения не сообщается.