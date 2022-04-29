На должность Татарского природоохранного межрайонного прокурора назначен Айрат Низамиев

Фото: прокуратура Татарстана

На должность Татарского природоохранного межрайонного прокурора Татарстана приказом Генерального прокурора России назначен старший советник юстиции Айрат Низамиев, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил вновь назначенного руководителя коллективу прокуратуры. Ранее занимавший эту должность Ильсур Гильмутдинов вышел в отставку по выслуге лет.

Айрат Низамиев родился в Казани 14 июня 1976 года. В 2007 году окончил Институт экономики, управления и права по специальности «юриспруденция». В том же году он начал службу в должности заместителя прокурора Атнинского района Татарстана.

С 2008 по 2013 год он занимал должность помощника прокурора Казани, с 2013 по 2017 годы был заместителем прокурора Авиастроительного района города. С 2017 до этого года был в должности прокурора Балтасинского района республики.

Низамиев награжден грамотой Генерального прокурора РФ (2011) и подарком Генерального прокурора РФ (2013).

Фото: прокуратура Татарстана

В апреле стало известно о назначении прокурором Высокогорского района Татарстана советника юстиции Алмаза Валиахметова.

Маргарита Головатенко