Казанец специально повредил свой прогулочный катер и потребовал страховку — ему вынесли приговор

В Казани вынесли приговор 42-летнему местному жителю за попытку обмануть страховую компанию почти на 7 млн рублей. Его признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (покушение на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере).

Как рассказал старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, в июле 2020 года казанец застраховал свой прогулочный катер в компании на 6,8 млн рублей, а спустя время попал в ДТП.

— Воспользовавшись произошедшим ДТП при перевозке катера, подсудимый нанес механические повреждения судну, тем самым сфальсифицировав наступление страхового случая. После этого он обратился в компанию за страховым возмещением, но там ему отказали. Эксперты установили, что повреждения на катере не могли возникнуть в результате падения, а имеющиеся пробоины образовались из-за преднамеренных действий, — рассказали в надзорном ведомстве.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фигурант уголовного дела свою вину не признал. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.

В сентябре прошлого года прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих местных жителей в возрасте 38 и 46 лет. По версии следствия, весной 2021 года обвиняемые, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, для незаконного получения страхового возмещения инсценировали несчастные случаи с поджогами не менее пяти домов в Лаишевском районе Татарстана и Казани. Мужчины незаконно получили страховые выплаты на общую сумму более 17 млн рублей.

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Айрат Назипов