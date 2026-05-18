«Неарендуемый» школьный гараж

Прокуратура хочет «выселить» школьного перевозчика из гаража учебного заведения и уже и выиграла иск о признании ничтожным договора аренды

Школа в Верхнеуслонском районе Татарстана едва не лишилась перевозчика из-за неверно составленного чиновниками муниципалитета договора аренды. Прокуратура потребовала выселить арендатора офиса в школьном гараже из-за отсутствия заключения о том, что помещение не используется в учебном процессе. Компания-арендатор является исполнителем госконтракта и привозит в школу учеников из близлежащих сел. Особенности договорных отношений с муниципалитетами при использовании объектов социальной инфраструктуры читайте в «Реальном времени».

Нет заключения — нет договора

Арбитражный суд РТ признал недействительным договор аренды муниципального имущества — помещения площадью 16,4 кв. м в гаражном комплексе Верхнеуслонской гимназии им. героя Советского Союза Н. Зиннурова, который был заключен в 2023 году между МКУ «Палата имущественных и земельных отношений Верхнеуслонского муниципального района Республики Татарстан» и челнинским ООО «Транссервисрегион». Суд обязал стороны применить последствия недействительности сделки: возвратить муниципалитету помещение в течение месяца со дня вступления решения в законную силу. Решение в силу не вступило, и арендаторы из школы пока не съехали.

Согласно материалам арбитражного дела, договор аренды помещения в гараже гимназии был заключен на трехлетний срок на основании распоряжения руководителя исполкома района для размещения офиса ООО «Транссервисрегион» — для оказании услуг в сфере перевозок (компания занимается перевозкой школьников). Ежемесячная арендная плата была установлена в размере 2 850 рублей. Согласно договору она в полном объеме должна была перечисляться в бюджет Верхнеуслонского муниципального района.



Но из-за того, что арендованное помещение является частью социальной инфраструктуры для детей, прокуратура потребовала расторгнуть договор, поскольку на него распространяются установленные законом ограничения. В частности, при заключении договора аренды должно составляться заключение экспертной оценки последствий принятия решения об использовании объекта социальной инфраструктуры, подтверждающее, что условия образования и воспитания детей не будут ухудшены.

Обнаружив при проверке отсутствие такого заключения, работники прокуратуры сочли, что «при совершении сделки сторонами был нарушен запрет, установленный законом, в связи с чем указанная сделка является ничтожной как посягающая на публичные интересы». Арбитражный суд РТ согласился с выводами надзорного органа.

«Учебному процессу это не мешало»

В исполкоме Верхнеуслонского района на момент сдачи статьи также не ответили на запрос о планах по исполнению либо оспариванию решения Арбитражного суда. В татарстанском Минобрнауки сообщили, что комментировать имущественные сделки не в компетенции министерства.

А в ООО «Транссервисрегион» сообщили, что они не могут оспаривать решение Арбитражного суда, поскольку иск прокуратуры адресован исполкому Верхнеуслонского района.

Как рассказали «Реальному времени» сотрудники гимназии им. Зиннурова, в настоящее время арендаторы не съехали из помещения в школьном гараже, которое снимают уже длительное время:

— Вначале его арендовало ООО «Регионтранссервис», затем ООО «Транссервисрегион». Но учебному процессу это не мешало и не мешает, поскольку помещение находится не в здании школы, а в отдельно стоящем гаражном комплексе, с детьми его сотрудники не соприкасаются.

Также выяснилось, что арендаторы помещения в гараже — не посторонние гимназии коммерсанты — эта компания оказывает по госконтрактам услуги по перевозке школьников. В том числе она осуществляет перевозки детей из окрестных населенных пунктов в школы Верхнеуслонского района.

На сегодня, как сообщили в гимназии, со школьным перевозчиком заключен новый договор, отвечающий всем требованиям закона, с приложением экспертного заключения, в котором указано, что наличие арендаторов не мешает учебному процессу и не представляет угрозы для здоровья детей.

«Просудят», но вряд ли выселят

— Согласно п. 1 ст. 167 ГК РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью. Главным последствием признания сделки недействительной является реституция — возврат сторонами всего полученного по сделке, — прокомментировал судебную коллизию эксперт «Реального времени», юрист Раят Зайнуллин. — Если арендатор пользовался имуществом, но не оплачивал аренду, с него подлежала бы взысканию сумма, соответствующая арендной плате за период фактического использования. Если арендные платежи уже были внесены, арендодатель обязан их вернуть как неосновательное обогащение.

Он отметил, что из решения суда и позиции сторон по делу не усматривается, что арендатор оплатил аренду вперед и не успел воспользоваться оплаченным помещением, нет также упоминаний о том, что арендные платежи им не вносились вовсе. Стало быть, единственным последствием будет возвращение имущества исполкому района, считает Раят Зайнуллин.

Казанский юрист Евгения Хасанова считает, что судебное признание договора аренды помещения в гараже верхнеуслонской гимназии ничтожным вряд ли могло обернуться для школьного перевозчика реальным выселением:

— Иск в Арбитражный суд был подан не потому, что это помещение нельзя было сдавать в аренду, а потому, что при заключении договора не были соблюдены требования закона — не проведена экспертная оценка последствий сдачи помещения в аренду. Договор, скорее всего, «просудят» до конца, признают ничтожным, но исполком вправе заключить новый договор — уже с соблюдением всех требований.

Правила с исключениями

Адвокат, партнер Yalilov & Partners Рустам Губайдуллин перечислил требования, которые необходимо соблюдать при сдаче в аренду имущества, принадлежащего образовательному учреждению, во избежание ситуаций, подобных описанной выше:

должно иметься согласие собственника. Само образовательное учреждение заключать сделку не может, поскольку имущество, которым пользуется образовательное учреждение, например на праве оперативного управления, принадлежит органу государственной или муниципальной власти;

должно соблюдаться требование законодательства о защите конкуренции. В силу федерального закона «О защите конкуренции» такие договоры аренды заключаются по результатам проведения аукционов или конкурсов, но есть исключения, когда проведение конкурсов и аукционов не требуется. Например, если договор аренды заключается с медицинскими организациями для охраны здоровья обучающихся и работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность; с физкультурно-спортивными организациями для создания условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;

целевое использования помещения;

наличие положительного заключения комиссии по оценке последствий: деятельность арендатора не должна препятствовать образовательному процессу, а также нарушать требования пожарной и санитарной безопасности.

— Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» установлены следующие требования, — пояснил Губайдуллин. — Если сдаваемое в аренду помещение входит в систему объектов, необходимых для жизнеобеспечения детей, и составляет социальную инфраструктуру для детей, то перед заключением договора аренды необходимо провести оценку последствий заключения договора для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания. Если в результате проведенной оценки установлена возможность ухудшения данных условий, то договор аренды заключен быть не может.

При этом, отметил он, такую оценку не нужно проводить, если договор аренды заключается для организации питания, занятия спортом, обеспечения охраны и оказания медико-санитарной помощи обучающимся.

Господрядный тандем

По данным сервиса «Спарк-Интерфакс», зарегистрированное в Набережных Челнах ООО «Транссервисрегион» имеет лицензию на перевозки автомобильным транспортом и располагает автопарком из 26 единиц, основу которого составляют микроавтобусы Ford TRANSIT и FIAT DUCATO в возрасте от 7 до 18 лет.

Компания длительное время осуществляет перевозки школьников по госконтрактам, в 2024 году их доля в ее выручке достигла 19,2%. Абсолютный максимум в сотрудничестве с образовательными учреждениями был достигнут в 2023 году, когда ООО «Транссервисрегион» заключило 41 госконтракт с образовательными учреждениями на общую сумму 46,3 млн рублей. Однако уже в 2024 году всего 12 контрактов на 6,7 млн, а данных о более поздних сделках в «Спарк-Интерфакс» нет.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2025 году челнинское ООО «Регионтранссервис» заключило 83 госконтракта с татарстанскими школами на 135,25 млн рублей, а доля госконтрактов в ее выручке превысила 100%. скриншот телеграм-канала раиса Татарстана

Прибыльная вплоть до 2023 года компания в 2024 году сработала с чистым убытком в 1,4 млн, и 2025-й завершила также с убытками. Однако представитель компании заверила «Реальное время», что сотрудничество со школами продолжается:

— Госконтракты заключаются и в текущем году, но на другую организацию — ООО «Регионтрансссервис», и мы по-прежнему осуществляем перевозки школьников, в том числе и в Верхнеуслонском районе.

По данным «Спарк-Интерфакс», в 2025 году челнинское ООО «Регионтранссервис» заключило 83 госконтракта с татарстанскими школами на 135,25 млн рублей, а доля госконтрактов в ее выручке превысила 100%. Эта компания располагает 4 автобусами «Газ» 2021 года выпуска. По итогам 2005 года ее выручка достигла 130 млн рублей, а чистая прибыль — 12 млн.

Руководителем обеих фирм является Фаргать Набиев, он — единственный владелец ООО «Транссервисрегион», а до октября 2025 года — владелец ООО «Регионтранссервис».