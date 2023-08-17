«Прошу создать в лицее «Иннополис» общеобразовательный класс для моего сына»

Мать татарстанского ученика взбунтовалась против отчисления сына из престижного общеобразовательного учреждения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Нарушением прав своего сына сочла жительница Казани Марина Сергеева (фамилия изменена в интересах ребенка) предложение заново поступить в лицей «Иннополис», после того как мальчик отучился в нем три года. Проблема отчисления учеников из профильных средних учебных заведений после окончания 9-го класса в связи с недостаточно высокими достижениями в учебе остро стоит по всей России, а житель Омска Игорь Пикулин даже дошел с ней до Конституционного суда РФ. В конфликте представительницы ученика и престижного лицея, тонкостях договора, заключенного учебным учреждением с родителями, и особенностях законодательства, регулирующего отношения в сфере среднего образования, разбиралось «Реальное время».

«Считаю, что отчислили незаконно»



— Сын поступил в лицей «Иннополис» в 2020 году, — рассказала «Реальному времени» Марина Сергеева. — Он сам выбрал это учебное заведение, очень хотел в нем учиться и успешно сдал вступительные испытания. И учиться в нем ему нравилось, пусть он и не отличник, но вполне успешно сдал ОГЭ. Однако по окончании 9-го класса его отчислили, и выяснилось: чтобы продолжить там обучение, недостаточно сданных экзаменов — надо еще вновь пройти вступительные испытания. Я считаю это условие незаконным…

Женщина ссылается на договор, который был заключен лицеем с законным представителем ученика при поступлении, и говорит, что отчисление ребенка по окончании 9-го класса стало для семьи полной неожиданностью:

— В пункте 1.1. говорится, что договор определяет права и обязанности сторон по обеспечению реализации обучающимся права на получение бесплатного основного общего и среднего общего образования, то есть речь идет об обучении не только в 7—9-х, но и в 10—11-х классах. Поэтому я убеждена, что отчисление после 9-го класса и требование пройти вступительные испытания нарушает права моего ребенка.

Марина Сергеева говорит, что с жалобами на нарушение права ребенка продолжить образование в лицее «Иннополис» она обращалась и в прокуратуру, и в республиканское Министерство образования, и к уполномоченному по защите прав ребенка в РТ, однако желаемого результата это не принесло. Именно поэтому она решила предать эту историю огласке в СМИ.

«Договор не имеет значения»

— Договор, о котором говорит мама ученика, мы могли бы вовсе не заключать, при приеме в общеобразовательное учреждение закон этого не требует, — пояснила «Реальному времени» директор лицея «Иннополис» Надежда Сулимова. — Это договор о сотрудничестве образовательной организации с родителями, и заключается он лишь потому, что дети у нас в основном иногородние, они здесь не только учатся, но и проживают, и питаются, причем все это бесплатно, такие условия, в отличие от общеобразовательных школ по месту жительства, созданы в нашем лицее Республикой Татарстан для наиболее одаренных ребят. Соответственно, предусмотрен и отбор учащихся, а порядок отбора четко прописан в положении о порядке приема в лицей. Этот документ имеется в открытом доступе на нашем сайте, и при подаче документов родители учеников расписываются в том, что со всеми регламентирующими деятельность учреждения документами ознакомились.

Что же касается отчисления учеников по окончании 9-го класса, то это не прихоть руководства лицея, а единый для всех российских общеобразовательных учреждений порядок, подчеркнула она:

— В соответствии с законом детям, получившим у нас основное общее образование, выдается аттестат, и они отчисляются — все без исключения! И в договоре о сотрудничестве с родителями говорится, что он считается расторгнутым, если учащийся перестает быть учащимся лицея. А зачисление в 10-й класс происходит в соответствии с Положением о порядке приема, то есть согласно результатам экзаменов и вступительных испытаний. В этом году мы поощрили 20 наиболее успешных учеников — зачислили их по результатам экзаменов. Положением это допускается, если ученики сдали на 4,5 и выше ОГЭ и при этом были рекомендованы педсоветом к продолжению обучения. Они участвовали в олимпиадах, много занимались в течение каждого учебного года, достигли высоких результатов и заслужили это.

Надежда Сулимова подчеркнула: лицей «Иннополис» — профильный, с углубленным изучением физико-математических и информационно-технологических дисциплин, он не имеет прикрепленной территории и не обязан обучать в профильных классах всех желающих, даже если они проживают поблизости, тем более если они, как сын Марины Сергеевой, зарегистрированы в Казани. И добавила, что хотя ученику, о котором идет речь, учиться в лицее было трудно, шансы продолжить образование предоставляются и таким ребятам — при условии, что они прилагают дополнительные усилия:

— По факту таким детям в обучении лицеем не отказано. У нас уже был случай, когда трое ребят были так же отчислены, но они потратили лето на подготовку к испытаниям, успешно их прошли, а сейчас уже выпустились из лицея и поступили в вузы.

Позицию поддержало и Минобрнауки РТ. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Образовательная организация в своем праве»

Эту позицию поддержало и Минобрнауки РТ. На запрос «Реального времени» там ответили:

— Образовательная организация при приеме на обучение по программам среднего общего образования с профильным обучением вправе проводить отбор обучающихся, учитывая при этом их индивидуальные достижения и результаты обучения. Ученику предложено пройти вступительные испытания в профильные классы лицея, которые будут проходить с 21 по 22 августа 2023 года. Следовательно, ребенку не отказано в поступлении в лицей.

Ранее ответ аналогичного содержания, только более подробный и со ссылками на действующее законодательство, получила из министерства и Марина Сергеева.

Прокуратура Верхнеуслонского района также в ответ на ее обращения разъяснила, что «общеобразовательная организация при приеме на обучение по программам среднего общего образования с профильным обучением вправе проводить отбор обучающихся, учитывая при этом их индивидуальные достижения и результаты обучения».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ/rais.tatarstan.ru

«Отчислить можно, лишить права на образование нельзя»

Марина Сергеева говорит, что намерена оспаривать эти ответы в вышестоящих инстанциях как незаконные. Она ссылается на постановление Конституционного суда РФ, вынесенное в 2020 году по жалобе жителя Омска Игоря Пикулина, дочери которого было отказано в зачислении в 10-й класс общеобразовательного учреждения, в котором она ранее обучалась.

Нижестоящие суды отказали Пикулину, сославшись на то, что в этой образовательной организации имелись десятые классы только для профильного обучения и организация индивидуального отбора для приема на профильное обучение была правомерной, а индивидуальный отбор, в ходе которого «отсеяли» ученицу, был проведен в соответствии с требованиями нормативных правовых актов. Суды также указали, что дочь заявителя зарегистрирована по адресу, который не относится к территории, закрепленной за образовательной организацией.

Конституционный суд признал не противоречащими Конституции России действующие нормы, которые предполагают «обязанность органов государственной власти субъектов Российской Федерации по обеспечению нормативно-правовых гарантий продолжения обучения по общеобразовательным программам среднего общего образования для лиц, освоивших программу основного общего образования, но не прошедших индивидуальный отбор для обучения по образовательным программам среднего общего образования, предполагающим углубленное изучение отдельных учебных предметов, в том числе в других территориально доступных общеобразовательных организациях», также указал на «необходимость заблаговременного информирования обучающихся и их родителей (законных представителей) о предстоящем индивидуальном отборе». Говоря проще, суд подтвердил право школ отчислять учеников, не прошедших отбор в профильные классы, но обязал работников органов образования обеспечить таких детей местами в других школах.

— У дочери Пикулина, судя по тексту постановления Конституционного суда, не было возможности продолжить обучение по месту жительства в другой школе, — говорит директор лицея «Иннополис» Надежда Сулимова. — В нашем случае у ученика возможность продолжить обучение в 10-м классе по месту жительства — в Казани — есть.

Но Марина Сергеева полагает, что есть и другой выход: лицей, по ее мнению, может открыть общеобразовательный класс, где сын может продолжить обучение без конкурсного отбора. Она уже обратилась в лицей с соответствующим заявлением.

Суд подтвердил право школ отчислять учеников, не прошедших отбор в профильные классы, но обязал работников органов образования обеспечить таких детей местами в других школах. realnoevremya.ru

Бюрократическая логика или здравый подход?

А вот мнения родителей в соцсетях, куда уже просочилась эта история, разделились.

— Поступил ребенок в лицей «Иннополис» в седьмой профильный класс, пройдя вступительные испытания, — говорится на страничке «РОСТа — Родительского сообщества Татарстана». — Проучился 7, 8 и 9-й класс, успешно сдал ОГЭ, но... В 10-й класс ребенка не принимают. Не получил рекомендацию педагогического совета. Средний балл аттестата — чуть больше четырех баллов — оказался слишком мал для того, чтобы ребенка рекомендовали к зачислению в 10-й класс. Поэтому, дорогие детки-хорошисты, идите из родного лицея на все четыре стороны. Нечего топовому учебному заведению рейтинг портить своими четверками, там только отличники нужны. Зачем возиться с теми, кто до отличных отметок не дотягивает? Зачем их учить, взращивать и тратить на них силы? Проще набрать уже готовых умничек-отличников из других школ... Логика сугубо бюрократическая (дети для школы, а не школа для детей), но, к сожалению, именно ею руководствуется не только администрация лицея «Иннополис», но и местная прокуратура, и чиновники из министерства. В приоритете не ребенок — в приоритете рейтинг школы.

— Стоит понимать разницу между СОШ и профильным техническим лицеем, — возразил на это Эмиль Залялов. — Поступая туда, дети и родители должны понимать, что учиться там и находиться не легко, что место нужно заслужить. Поэтому были введены вступительные экзамены в 7-й класс. Но некоторые дети и родители думают, что раз они поступили, то успешная жизнь обеспечена, и они просто перестают стараться и учиться. Чтобы это предотвратить, есть дополнительные вступительные экзамены в 10-й класс, опять-таки чтобы заслужить свое место. Если педагогический состав решил выделить некоторых детей и отправить их на дополнительные экзамены, значит, на то есть причины. Ведь остальные же 20 человек спокойно идут в 10-й класс. Может, потому что они это заслужили? Может, потому что они усердно занимались? К тому же этих 10 ребят никто на улицу не выбросил, им дали возможность доказать, что они способны обучаться в данном учебном заведении... Для детей это будет отличным жизненным опытом, который поможет в будущем. А родители должны помочь ребенку в подготовке.