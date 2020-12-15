Пожар в доме престарелых в Башкирии: 11 погибших, 5 выживших и реакция в Татарстане

Глава республики призвал воздержаться от комментариев, кто виноват в трагедии в Абзелиловском районе

Этой ночью в селе Ишбулдино в Башкирии сгорел дом престарелых. 11 пожилых человек погибли, пять выжили благодаря действиям сотрудницы пансионата. В районе введен режим ЧС, туда уже выехал глава республики Радий Хабиров. В причинах случившегося разбираются правоохранительные органы, возбуждено уголовное дело. А в Татарстане на трагедию уже отреагировал прокурор республики Илдус Нафиков. Подробнее о пожаре в башкирском зауральском селе — в материале «Реального времени».

Спасались через окно

Вновь юго-восток Башкирии (Зауралье) поставляет страшные новости. Этой ночью произошел пожар в доме престарелых в селе Ишбулдино Абзелиловского района республики. Есть жертвы. На место выехали глава Башкортостана Радий Хабиров и начальник Главного управления МЧС России по РБ Марат Латыпов. Там же руководитель республики провел заседание оперативного штаба по расследованию причин трагедии.

Сообщение о возгорании поступило в 02.53. По данным МЧС, на момент прибытия подразделений горело одноэтажное деревянное строение 9х8 метров по всей площади. Здание построено в 1960-х годах. Это был частный Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)».

Сотрудница учреждения, услышав сигнал пожарной сигнализации, вывела троих постояльцев через окно. Всего выжили пять человек — трое постояльцев, сиделка Альбина Давлетшина и ее 15-летняя дочь Ангелина. Остальные были маломобильными людьми, и женщина не смогла спасти их в одиночку. В ожидании помощи спасшиеся получили обморожение. По словам главы Абзелиловского района Ильдара Нафикова, сейчас трое подопечных пансионата находятся в больнице, еще двое — в пункте временного размещения.

Огонь был потушен в 04.31, полная ликвидация пожара объявлена в 6 утра. На месте пожара обнаружены тела 11 погибших, информация по ним уточняется. Организовано оповещение родственников, оказывается психологическая помощь. В районе введен режим чрезвычайной ситуации.

По иронии судьбы, буквально накануне в эфире местного телеканала «Вся Уфа» сотрудники МЧС рассказывали, как избежать пожара.

Огонь был потушен в 04.31, полная ликвидация пожара объявлена в 6 утра. Фото 02.mchs.gov.ru

Без лицензии на проживание

Согласно строительным правилам, организации соцзащиты должны оснащаться установками дымоудаления, системами тушения огня, противопожарным водопроводом и другими системами пожаротушения. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, дом престарелых, несмотря на наличие пожарных извещателей, не был оборудован системами пожаротушения. И в районной администрации отметили, что извещатели сработали.

В администрации Абзелиловского района также заявили, что учреждение могло быть перегружено. Максимальное число постояльцев дома престарелых не должно было превышать 10 человек.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» по факту смерти 11 человек во время пожара.

— В настоящее время проводится осмотр места происшествия, по результатам которого будет назначен комплекс судебных экспертиз с целью установления точных причин смерти погибших и причины возгорания здания, допрашиваются очевидцы, истребуются документы, на основании которых пожилым людям оказывались услуги, устанавливаются родственники и законные представители потерпевших, а также все причины и условия, способствующие произошедшему, — говорится в сообщении ведомства.

Здание было построено в 1960-х годах. Это был частный Центр социального обслуживания населения «Дом престарелых (Дом милосердия)». Фото: vk.com/surbskr

Следователи проверят полноту мер, принимаемых руководством и работниками организации по обеспечению противопожарной безопасности в доме престарелых, и дадут правовую оценку действиям (бездействию) работников контролирующих органов, отвечающих за проверку соответствия правил безопасности.

Уже выяснилось, что пансионат не имел лицензии на круглосуточную работу. Региональное МЧС и вовсе заявляет, что учреждение было зарегистрировано как частный дом. Учредителями АНО «Дом престарелых (Дом милосердия)» состоят три человека: Рустам Фаттахов, Залия Мухамедьярова и Расима Махиянова. Последняя числится директором. Telegram-канал Mash сообщает, что руководитель учреждения задержан.

Первые шаги Хабирова

Хабиров на заседании оперштаба распорядился организовать похороны погибших и найти их родственников, оказав им материальную поддержку. Он обратился к республиканскому Минздраву с требованием максимально помочь выжившим, а при необходимости эвакуировать их в Уфу. Кроме того, он поручил оценить ущерб и оказать помощь жителям соседнего дома, который также немного пострадал от произошедшего пожара.

Хабиров распорядился организовать похороны погибших и найти их родственников, оказав им материальную поддержку. Фото: glavarb.ru

— И самое важное — это профилактические мероприятия, чтобы такой трагедии у нас не повторилось. Необходимо разобраться, сколько у нас подобных учреждений, по каждому из них организовать межведомственную комиссию с участием МЧС, Госкомитета по ЧС, Минздрава, правоохранительных структур, провести проверки и консультации, — отметил глава региона.

Он поблагодарил добровольную пожарную дружину, которая первой прибыла на место пожара и не позволила огню перекинуться на соседние дома.

— Давайте пока воздержимся от комментариев, кто виноват. Да, эта деятельность не лицензируемая. Но мне не нравится, что в одном маленьком доме разместили столько людей. Вопросы эвакуации всегда должны быть проработаны, — добавил Радий Хабиров.

Реакция в Татарстане

Напомним, в этом году в России произошло несколько пожаров в домах престарелых. В апреле в учреждении «Третий возраст», располагавшемся в четырехэтажном здании в Москве, погибли четверо, пожарные смогли спасти 50 человек. Пострадали 16. В ноябре в пансионате «Наш дом» в Красном Селе (около Санкт-Петербурга) в огне погибли трое стариков.

После случившегося в башкирском Зауралье прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях для проживания пенсионеров, ветеранов, малоимущих и инвалидов. Фото: Максим Платонов

Сегодня после случившегося в башкирском Зауралье прокурор Татарстана Илдус Нафиков дал поручение проверить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности в специализированных учреждениях для проживания пенсионеров, ветеранов, малоимущих и инвалидов.

Особое внимание он обратил на своевременность и полноту бюджетного финансирования учреждений. Также он призвал уполномоченные органы к четкому исполнению своих обязанностей по предупреждению пожаров и других тяжких последствий. При наличии оснований он пригрозил принять меры прокурорского реагирования.