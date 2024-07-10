«За инфраструктуру!»: в Богородском готовятся к новому «бою» против уплотнения застройки

После вмешательства прокуратуры в Пестречинском районе «тормознули» изменения в генплане

Фото: Максим Платонов

Прокуратура Пестречинского района «дожала» местных чиновников, пытающихся перекроить генплан Богородского сельского поселения в пользу застройщиков. Получив заключение о несоответствии законодательству РФ проекта решения Совета района о внесении изменений в генплан из-за нарушения процедуры проведения публичных слушаний, депутаты сняли этот вопрос с повестки дня очередной сессии, но оставили на перспективу. О том, как жители готовятся к схватке за инфраструктуру поселения на новых слушаниях, судебных тяжбах прокуратуры против жилой застройки без соблюдения принципов обеспеченности населения образовательными и медицинскими учреждениями, а также о дороге в Куюках, которую по решению суда придется обустроить и осветить собственникам построенного жилья, — в материале «Реального времени».

Объяснять надо!



Прокуратура Пестречинского района провела проверку по жалобе жительницы Богородского сельского поселения Алины Петровой (имя и фамилия изменены по просьбе заявительницы) на нарушения при проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генплан Богородского сельского поселения. Женщина пожаловалась на плохую организацию экспозиции материалов проекта изменений, которые выставлялись для ознакомления жителей поселения в здании исполкома с 31 мая по 5 июня 2024 года строго по часам — с 13.00 до 16.00.

— Вначале я направила в прокуратуру обращение с перечислением нарушений, но получила в ответ стандартную отписку, — рассказала она «Реальному времени». — Пришлось обратиться снова, приложив видеозапись, сделанную в здании исполкома, и тогда процесс пошел. Проверка подтвердила, что я права — нельзя так «знакомить» жителей с материалами для изменения генплана!

По результатам слушаний проект внесения изменений в генплан Богородского сельского поселения был направлен в прокуратуру района для дачи заключения, но выяснилось, что при его принятии была нарушена процедура проведения публичных слушаний. Реальное время / realnoevremya.ru

— В соответствии с постановлением главы Богородского сельского поселения в период с 31 мая по 5 июня 2024 года были проведены публичные слушания проекта о внесении изменений в генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан, — сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ. — По результатам слушаний проект внесения изменений в генеральный план Богородского сельского поселения Пестречинского муниципального района Республики Татарстан был направлен в прокуратуру района для дачи заключения. Однако было установлено, что при его принятии была нарушена процедура проведения публичных слушаний.

В прокуратуре разъяснили: по закону посетителей экспозиции проекта должен консультировать уполномоченный специалист, но их никто не консультировал. Это и послужило причиной выданного прокуратурой заключения о несоответствии проекта муниципального нормативного правового акта законодательству Российской Федерации. На основании отрицательного заключения проект постановления о внесении изменений в генплан Богородского сельского поселения 19 июня был снят с рассмотрения на заседании сессии Совета Пестречинского муниципального района.

Управляющий компании-собственника земельных участков — высокогорского ООО «Луговой» Марат Зарипов на признанных прокуратурой незаконными публичных слушаниях привел последний отчаянный и весьма похожий на попытку шантажа аргумент страдающим от нехватки воды сельчанам. Реальное время / realnoevremya.ru

Однако, как предполагают жители Богородского сельского поселения, чиновники постараются продавить непопулярное решение о строительстве в Гильдеево 700 индивидуальных жилых домов на 68,4 га сельскохозяйственных земель. Они запомнили (и даже записали на диктофон), как управляющий компании-собственника земельных участков — высокогорского ООО «Луговой» Марат Зарипов на признанных прокуратурой незаконными публичных слушаниях привел последний отчаянный и весьма похожий на попытку шантажа аргумент страдающим от нехватки воды сельчанам:

— Сейчас речь о том, будет или не будет их перевод под ИЖС. Но не будет перевода — не будет вам водозабора, не будет дорог, другого не будет…

Когда СНиП не доказательство

«Отмена» изменений в генплане Богородского победой может считаться пока лишь условно, не только потому, что проект, вероятно, вновь выставят на публичное обсуждение, но и потому, что надзорный орган проигрывает в судебных битвах за право жителей пригорода Казани жить в комфортных условиях. Так случилось в Куюках, где исполком Пестречинского района в июне 2018 года разрешил построить АО «Девелоперская корпорация «Антей» в границах 22-го квартала 14 трехэтажных жилых домов.

Прокурор Пестречинского района обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением к исполкому о признании незаконными действий по выдаче разрешения на строительство 14 трехэтажных домов в Куюках. Реальное время / realnoevremya.ru

Прокурор Пестречинского района обратился в Арбитражный суд РТ с заявлением к исполкому о признании незаконными действий по выдаче разрешения на строительство, признании незаконным разрешения на строительство и прекращении его действия. В обоснование иска было указано, что представленные АО «ДК «Антей» документы не соответствовали требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, в частности, не был соблюден принцип обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения, также не было учтено, что постройка многоквартирного дома и увеличение числа проживающих в конкретном микрорайоне неизбежно приведут к увеличению нагрузки на дошкольные и медицинские учреждения. Также прокурором было указано, что расчетные показатели, примененные в проекте планировки территории, в границы которой входят земельные участки общей площадью 275,8 га, на которых разрешено строить многоквартирные дома, были занижены по сравнению с нормативными.

Арбитражный суд РТ эти доводы отклонил, указав, что «представленные Обществом с заявлением о выдаче разрешения на строительство документы соответствовали документам территориального планирования, доказательств признания их недействительными в установленном порядке в материалы дела не представлено, равно как не представлены заявителем и доказательства несоответствия оспариваемого разрешения на строительство документам территориального планирования». А ссылку прокуратуры на требования Строительных норм и правил (СП 42.013330 «СНиП 2.07.01-89 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») суд отмел, сочтя, что «данный свод правил (в 9 А65-32240/2023 редакции, действовавшей на дату выдачи оспариваемого разрешения на строительство) составлен в целях повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», выполнения требований федеральных законов от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

— Доказательств того, что положения данного свода правил подлежали применению при разработке документов территориального планирования в целях обеспеченности населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения, заявителем не приведено, из данного свода правил данное обстоятельство не усматривается, — постановил суд и в удовлетворении требований прокуратуры отказал.

Ссылку прокуратуры на требования Строительных норм и правил суд отмел. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Приказано осветить

Между тем АО «ДК «Антей» засветилось в другом процессе, обстоятельства которого демонстрируют последствия активной застройки населенных пунктов Богородского сельского поселения. 13 ноября 2023 года Пестречинский райсуд частично удовлетворил иск прокурора РТ к АО «ДК «Антей» и ТСЖ «Светлый» о возложении обязанности по изменению вида разрешенного использования земельного участка и обустройству проезжей части дороги в квартале №27.

Проверкой, проведенной прокуратурой района по обращению жителей Куюков, были установлены нарушения требований федерального законодательства, в частности тот факт, что на этой дороге надлежащим образом не организовано обеспечение уличного освещения и содержание автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта.

Учитывая, что обязанность по осуществлению дорожной деятельности в отношении дорог по улице 27-й квартал д. Куюки Богородского сельского поселения и обеспечению безопасности движения в силу приведенных норм закона возложена на ТСН «Светлый», как на собственника земельного участка, суд удовлетворил исковые требования надзорного органа в этой части. И возложил на ТСН «Светлый» обязанность обустроить проезжую часть дороги в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе оборудовать стационарным электрическим освещением в течение 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. В остальной части иска было отказано.

Это решение прокуратура обжаловала, однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Республики Татарстан оставила решение Пестречинского райсуда без изменений. Отсчет срока, в течение которого оно должно быть исполнено, пошел с 15 апреля 2024 года.

«Генплан должен быть понятным»

Эксперт «Реального времени» — известный казанский архитектор Тимур Нугаев убежден в необходимости комплексного подхода к документам, которые определяют будущее строительство.

— Генплан населенного пункта должен быть полноценным, понятным людям и основываться на реальных расчетах, — говорит он. — Жители, глядя на него, должны четко представлять, что получится в итоге. Неправильно «сажать» несколько сотен домов на существующие инженерные сети, нельзя строить, не зная точно, где будут стоять школа, детсад, поликлиника, на сколько мест они будут рассчитаны и в какие сроки построены и сданы. Нельзя допускать повторения ошибок Куюков и Царево!

По мнению архитектора, такое планирование можно обеспечить, обязав чиновников и застройщиков не только представлять на утверждение такие конкретные проекты генеральных планов, но и обеспечить гарантии того, что нарисованное будет в полном объеме выполнено.



«Неправильно «сажать» несколько сотен домов на существующие сети, нельзя строить, не зная точно, где будут стоять школа, детсад, поликлиника». Реальное время / realnoevremya.ru

На вопрос «Реального времени», как этого добиться, если закон не обязывает к этому ни чиновников, ни застройщиков, Нугаев ответил, что необходим регулятор, который будет работать на уровне республики, и его требования должны стать обязательными к исполнению. Он отметил, что первый шаг в этом направлении сделан — в Татарстане успешно работает Институт пространственного планирования, осталось навести жесткий порядок на местах и прекратить практику защиты исключительно коммерческих интересов застройщиков.

— Перевод земель сельхозназначения и их застройка в пригородах — общемировой тренд, — отметил Тимур Нугаев. — Но во всем мире пригородная застройка ассоциируется с малоэтажным, и только у нас они растут в высоту, делая бессмысленным стремление людей жить на периферии, где нет «человейников». Нужны понятные правила, которые обеспечат комфорт, за которым горожане стремятся за город.