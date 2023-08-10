В Татарстане будут судить жителя Самары за двойное убийство 28-летней давности

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

50-летнего уроженца села Шпановка Кошкинского района Самарской области будут судить в Татарстане по делу об убийстве 28-летней давности. Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора республики Алексей Заика, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Самарца обвиняют по пп. «а», «е», «з», «н» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство из корыстных побуждений, с целью облегчить совершение другого преступления, двух лиц, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

По версии следствия, убийство произошло в марте 1995 года. Обвиняемый с приятелем распивали спиртное в одном из ресторанов Нурлата — там они поссорились с компанией посетителей — местным жителем и тремя приезжими из Самары. Выяснить отношения решили в тот же день рядом с сахарным заводом возле дома №46 на ул. Московской.

Обвиняемый с подельником прибыли не с пустыми руками — взяли огнестрельное оружие. Из него они расстреляли компанию, после чего скрылись. Двое из трех оппонентов скончались — один сразу от ранений, второй — в больнице. Третий отделался легкой травмой. Тогда преступников объявили в федеральный розыск.

В августе 2022 года обвиняемого задержали в Северной Осетии. Он обратился в миграционную службу по вопросу восстановления паспорта, представившись чужим именем. Однако его личность идентифицировали по базе данных. После задержания его этапировали в Татарстан, сообщили в пресс-слжубе МВД по республике.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По данным МВД, в 2015 году тело второго соучастника обнаружили в Пензенской области, он скончался в результате утопления. Прокуратура же указывает, что местонахождение второго соучастника не установили до сих пор, поскольку личность «утопленника» не инфицирована, уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Свою вину фигурант не признал, он заключен под стражу. После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело направят в Нурлатский районный суд Татарстана для рассмотрения по существу.

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Маргарита Головатенко