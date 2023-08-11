В Альметьевске собаки напали на ребенка — главе исполкома прокуратура направила представление

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Альметьевске во дворе дома №39 по ул. Джалиля бездомные собаки напали на ребенка. Факт ненадлежащей организации работы по отлову безнадзорных животных подтвердился прокуратурой города при проверке, организованной после публикации в соцсетях сообщения о пострадавшем мальчике.

— Прокуратура в адрес руководителя исполнительного комитета Альметьевска направила представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, — сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев



Акт прокурорского реагирования на данный момент находится на рассмотрении. Должность главы исполкома Альметьевска с июня 2021 года занимает Айнур Исхаков.

скриншот realnoevremya.ru с сайта almetyevsk.tatarstan.ru

Напомним, за первое полугодие 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 225 укусов собаками человека. Это на 235 инцидентов меньше, чем за январь — июнь прошлого года



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Татьяна Демина