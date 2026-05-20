Привлечь нельзя: расследования в защиту прав многодетных татарстанцев разбились о формальные процедуры

Татарстанский Следком не может привлечь чиновников к ответственности за отсутствие инфраструктуры на «семейных» землях

Уголовное дело возбудили по следам публикаций в «Реальном времени», соцсетях и других татарстанских СМИ об отсутствии транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры на землях, выделенных многодетным семьям в Тукаевском районе республики, — и тут же приостановили по инициативе прокуратуры, как выяснилось, в СК не провели никаких следственных мероприятий. Практика показывает, что ни уголовные расследования, ни даже особое внимание к ним со стороны председателя СК России Александра Бастрыкина, ни вмешательство прокуратуры не гарантируют многодетным защиту их права на полноценную инфраструктуру. О «перетягивании» уголовной статьи следственными и надзорными органами, затянувшемся расследовании аналогичного дела и строительстве дорог к землям многодетных в Татарстане читайте в материале «Реального времени».

Прокуратура vs Бастрыкин

Как сообщили «Реальному времени» в Следкоме, 6 мая 2025 года было возбуждено уголовное дело по факту предоставления многодетным земельных участков в селе Калмаш Тукаевского района без необходимой инфраструктуры — подъездных путей, уличного освещения и системы водоснабжения. Дело было возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность».

При этом в официальном аккаунте информационного центра СК России была размещена информация о том, что Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по РТ Валерия Липского доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также в целом о проводимой работе по восстановлению нарушенных прав многодетных семей, и исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Но не прошло и нескольких дней, как прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

— Сейчас постановление прокуратуры обжалуется вышестоящему прокурору, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Какие меры планирует принять руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов, чтобы решить проблему отсутствия инфраструктуры в поселке многодетных в Калмаше, остается неизвестным — ответ на запрос «Реальное время» не получило.

«Не проведено ни одного проверочного мероприятия»

В прокуратуре Республики Татарстан «Реальному времени разъяснили причины, по которым «тормознули» уголовное дело, возбужденное в защиту прав многодетных:

— Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа обязаны в том числе проверить сообщение о преступлении. Органами следствия не проведено ни одного проверочного мероприятия, надлежащая процессуальная проверка на момент вынесения постановления о возбуждении уголовного дела не проведена.

Но при этом в прокуратуре РТ дали понять, что крест на уголовном расследовании надзорный орган не поставил.

В связи с отсутствием достаточных данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ отменено прокуратурой Тукаевского района, материал возвращен в орган предварительного расследования для проведения дополнительной процессуальной проверки, сообщили изданию в пресс-службе надзорного ведомства.

«Идите в суд»

Впрочем, как показывает опыт, вымостить дороги к татарстанским поселкам многодетных уголовные расследования не помогают. Аналогичная ситуация уже была в ноябре 2023 года.

«В следственном управлении трижды возбуждались уголовные дела по ст. 293 УК РФ в отношении неустановленных должностных лиц исполнительного комитета муниципального образования г. Набережные Челны», — написал в комментариях в соцсети на страничке СКР в ответ на жалобу челнинки Ирины Кожевниковой Андрей Шептицкий.

— Все постановления отменены заместителями прокурора г. Набережные Челны. Обжалование решений вплоть до и. о. республиканского прокурора Заики Алексея Михайловича и прокурора республики Суяргулова Альберта Закиевича результатов не принесло. По результатам дополнительной проверки в июне в возбуждении уголовного дела отказано. Обращаю Ваше внимание на предусмотренное главой шестнадцатой УПК РФ право потерпевших обжаловать действия (бездействие) и решения прокурора, а также обратиться в суд.



Письмо как альтернатива дорогам

Зато в соцсети многодетные опубликовали ответ прокуратуры на одну из таких жалоб об отсутствии на предоставляемых им участках элементарной инфраструктуры:

«Прокуратурой города в связи с отсутствием на территории Набережных Челнов земельных участков для предоставления многодетным семьям, а также в связи с тем, что органом местного самоуправления работа по изысканию таких участков должным образом не ведется, в адрес руководителя исполнительного комитета города было внесено представление об устранении нарушений закона».

В документе, полученном из прокуратуры, описаны и меры, которые были приняты исполкомом города во исполнение представления: «Направлено письмо председателю ассоциации «Совет муниципальных образований РТ», министру земельных и имущественных отношений РТ и письмо на имя раиса Республики Татарстан» о принятии альтернативных мер социальной поддержки многодетных семей Набережных Челнов.

Альтернативные меры, для понимания, — это компенсационные выплаты в 200 тысяч рублей.

— Это абсолютно нереальная сумма компенсации, учитывая, что в Калмаше, в той части, где есть инфраструктура, участок в 6 соток стоит 1,5 млн рублей, — говорит Ирина Кожевникова.

Суд да дело

Что касается рекомендации обратиться в суд, то несколько судебных процессов по искам в защиту прав многодетных на инфраструктуру на выдаваемых им землях, действительно, привели хотя бы к формальным результатам.

Так, в апреле 2026 года прокуратура Дрожжановского района отчиталась о том, что суд удовлетворил иск и обязал исполком Шланговского сельского поселения обеспечить подъездными и внутриквартальными дорогами 12 земельных участков, выделенных многодетным семьям на улице Зеленой в селе Шланга, где полностью отсутствовало дорожное покрытие и подъездные пути. На исполнение решения суд отвел исполкому поселения 1,5 года со дня вступления решения в законную силу, а оно в законную силу еще не вступило.

— И исполком будет до последнего оспаривать это решение суда, — отметила в разговоре с «Реальным временем» казанский юрист Евгения Хасанова. — Потому что в бюджете сельского поселения вряд ли есть средства на строительство дорог к землям многодетных.

Ранее, в феврале 2025 года, прокуратура Пестречинского района по итогам проверки обращений многодетных обратилась в суд с требованием признать незаконным бездействие исполнительного комитета Пестречинского сельского поселения Республики Татарстан, выраженное в непринятии мер по надлежащему содержанию автомобильных дорог, а также обязать орган местного самоуправления привести их в соответствие с требованиями и нормами действующего законодательства. Решением суда исковое заявление прокурора района было полностью удовлетворено, и после его вступления в законную силу прокуратура планировала взять на контроль его исполнение. Речь шла об участках более чем 100 семей, но были ли в итоге построены для них дороги, не сообщалось.

Полмиллиарда на 760 км

Кое-где в Татарстане дороги к землям многодетных все-таки строятся, но в более чем скромном объеме и не на деньги муниципалитетов.

В 2022 году министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов сообщил журналистам, что в татарстанских поселках многодетных, получивших землю от государства, планируется строить низкомаржинальные дороги из щебня. На тот момент, по его словам, на землях многодетных требовалось построить 639 км дорожно-уличной сети, а также 120 км подъездных путей к поселкам.

В июне 2025 года на портале госзакупок появилась информация о тендере на строительство дорог к участкам многодетных общей стоимостью 500 млн рублей. Эти работы финансировались за счет республиканской программы «Обустройство земельных участков для многодетных семей». Из них 345 млн предназначались для строительства дорог с переходным, то есть щебеночным покрытием для участков на территории Зеленодольска и Высокогорского районов (в Дачном и Каймарах), а 155 млн — для дорог в микрорайоне «Подсолнухи» в селе Азьмушкино в Тукаевском районе и в селе Борок Нижнекамского района.

В октябре 2025 года Минстрой РТ сообщал, что в рамках республиканской программы на пяти улицах микрорайона «Подсолнухи» деревни Азьмушкино Тукаевского района, где проживает около 2 300 многодетных семей из Набережных Челнов, было построено 5,2 км дорог из щебеночно-песчаной смеси.

— Всего в 2025 году в республиканскую программу «Обустройство земельных участков для многодетных семей» вошло шесть объектов, — сообщал республиканский Минстрой.