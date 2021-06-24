В поисках миллионов: казанское ТСЖ уличили в краже средств капремонта

Прокуратура требует возбудить уголовное дело о хищении в доме, которому патологически не везет с управляющими

Фото: Илья Репин

В Казани прокуратура Приволжского района обнаружила признаки хищения денег жильцов дома по ул. Фучика, 72. Кражу в ТСЖ выявили, разбираясь в жалобе собственников жилья, и направили материалы в следственные органы «для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 4 ст. 159 УК РФ». Прокурор Приволжского района поручил главе администрации Вахитовского и Приволжского районов инициировать проведение общего собрания собственников дома, решением которого товарищество было бы ликвидировано, а собственники выбрали иной способ управления домом. Казалось бы — событие знаковое, ведь победили активисты, желавшие добиться прозрачности и честности в расчетах за ЖКУ. Но все оказалось не так однозначно. «Реальное время» — о проблемном доме, недовольных жильцах и причинах, по которым от смены управляющих сумма баснословных долгов, висящих на доме, не меняется.

«Свидетельствует о явных признаках хищения»



Казанец Радик Рахматуллин получил из прокуратуры Приволжского района ответ на очередное обращение жильцов своего дома по поводу действий ТСЖ «Фучика-72». В нем, в частности, говорится, что созданное в августе 2017 года товарищество собственников жилья не размещает в ГИС ЖКХ информацию по дому, которую обязано размещать по закону. А также «не предоставляет никаких сведений и документов по неоднократным запросам органов государственного жилищного надзора и не исполняет решения, принятого собственниками на общем собрании о смене способа управления домом — с ТСЖ на управляющую компанию «Правильный дом».

Кроме того, прокурор Приволжского района Артур Шарипов сообщает, что с момента образования ТСЖ в доме на Фучика, 72 на спецсчет в банке для сбора средств на капремонт, от ТСЖ поступило в 2018 году 322 тыс. рублей, в 2019-м — всего 610 рублей, а в 2020-м — 100 тыс. рублей, что, заметим, ничтожно мало для 300-квартирного 10-подъездного девятиэтажного дома. С января этого года товарищество спецсчет не пополняло, но в прошлом марте на расчетный счет ТСЖ с расчетного счета НО «Фонд ЖКХ РТ» были переведены взносы на капремонт, накопленные с 2014 по 2016 годы, — более 4,88 млн рублей.

— Учитывая площадь МКД, установленный законодательством минимальный тариф сбора денежных средств на капитальный ремонт МКД, на специальном счете должны были аккумулироваться значительные финансовые средства. При этом до настоящего времени ТСЖ «Фучика-72» имеет значительные задолженности перед поставщиками ЖКУ — МУП «Водоканал», АО «Татэнерго» и другими. Указанное свидетельствует о явных признаках хищения денежных средств жильцов и требует возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ, — пишет прокурор в ответе жильцам.

Также Артур Шарипов поручил главе Вахитовского и Приволжского районов инициировать собрание собственников дома, на котором следует «поставить на рассмотрение вопросы ликвидации ТСЖ «Фучика-72» и избрания иного способа управления МКД».

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу Казгорисполкома относительно мер, которые планируется принять в связи с поручением прокуратуры, ответ будет опубликован по получении.

Ошибки не в пользу жильцов

— У меня в этом доме зарегистрированы муж и несовершеннолетний сын, причем собственником является сын, — пояснила «Реальному времени» активистка — сторонница смены управления домом №72 Римма Зарипова. — Мы изначально, с 2017 года не платим по счетам, которые выставляет ТСЖ, поскольку в их расчетах нет прозрачности, а начисления делаются с ошибками, которые всегда случаются не в пользу жильцов. Другие жители прекратили платежи позднее — в 2019—2020 годах. Всего отказываются платить ТСЖ, которое управляет домом незаконно, по нашим данным, около 30 квартир.

На вопрос, почему, по ее мнению, домом управляют незаконно, Зарипова пояснила, что представители ТСЖ не показывают ни собственникам, ни проверяющим документы о создании товарищества, в частности, бюллетени голосования, в наличии которых собственники вообще сомневаются. Кроме того, она предоставила «Реальному времени» счета-фактуры с начислениями за отопление — весьма странными: суммы для квартир одинаковой площади в один и тот же отопительный период в них отличаются на 200—500 рублей.

— Мы выбрали другую управляющую компанию, но Госжилинспекция отказалась вносить наш дом в реестр выбранной нами УК «Правильный дом», — говорит Зарипова. — И поэтому выбранная нами компания не может приступить к управлению.

Зарипова пояснила, что представители ТСЖ не показывают ни собственникам, ни проверяющим документы о создании товарищества

«Реальное время» обратилось к главе Госжилинспекции Татарстана Сергею Крайнову с запросом о причинах отказа в отношении УК «Правильный дом». Ответ пока не поступил.

ТСЖ: «Они врут и воруют у дома»

Председатель ТСЖ «Фучика-72» Фарида Шакирова заявила «Реальному времени», что в прокуратуру, Госжилинспекцию, правоохранительные и надзорные органы жаловались «злостные неплательщики»:

— Долг одной из квартир составляет 250 тысяч рублей! Они врут и воруют у дома!

— Но я держу в руках копию письма из прокуратуры Приволжского района, где говорится о том, что на спецсчет для сбора средств на капитальный ремонт поступили очень маленькие суммы. Почему деньги не перечисляете?

— А потому что они не платят. У нас других доходов нет, мы не коммерческая организация. «Водоканал», теплосети выставляют нам счета за коммунальные услуги, мы переводим им суммы, которые получаем [от жильцов], а эти люди пользуются этим бесплатно и еще что-то хотят!

— А вы иски в суд на них подавали, взыскивали деньги?

— Подавали, мы ходим по судам и получается, что битый небитого везет. А у нас на два миллиона долгов за май было.

— Говорят, у вас непрозрачная бухгалтерия…

— А я перед ними не должна отчитываться, сколько у нас лежит в банке денег, так как они — неплательщики и даже не собственники.

— Неужели у одной Зариповой долгов почти на пять миллионов?

— У нас не платит сейчас около 30 процентов жильцов, около ста квартир, — включился в телефонный разговор инженер Тимур Шакиров. — Их задача — перейти в другую управляющую компанию, чтобы списать свои долги!

— А почему прокуратура пишет, что есть признаки хищения? Куда делись средства капремонта и почему так мало было отчислений после 2016 года?

— Нас много раз уже подозревали, но в итоге не находили ничего. Средства капремонта, накопленные до 2016-го, никуда не делись, они лежат на спецсчете, мы не можем их просто так потратить. А мало отчислений, потому что у нас долги перед «Водоканалом», «Татэнерго». Мы не успеваем на спецсчет перечислить: поступают деньги жильцов на наш счет — и их сразу списывают за долги…

«Ликвидировать нельзя, надо банкротить»

— Сейчас жителей дома пытаются заставить ликвидировать ТСЖ, — пояснил «Реальному времени» юрист Юрий Публиков, который защищает интересы активистов дома. — Тогда как у жителей есть претензии, которые могут разрешиться только после того, как будет произведена смена управления домом. По закону ТСЖ обязано передать новой управляющей компании документацию на дом, денежные средства, оставшиеся на счетах. Но оно этого не делает — на счетах ТСЖ денег нет, об этом как раз и пишет прокуратура.

Впрочем, по его словам, даже если решение о ликвидации ТСЖ будет принято, осуществить его регистрирующий орган не позволит из-за висящих на нем долгов.

По мнению Юрия Публикова, в документации ТСЖ «Фучика-72» есть признаки, позволяющие предположить факт вывода средств, например, путем оплаты дорогостоящих юридических и прочих услуг.

— Банкротство и привлечение к субсидиарной ответственности должностных лиц, которые участвовали в управлении домом — иного способа ликвидации ТСЖ на сегодня я не вижу, — говорит Публиков. — Только так можно заставить их вернуть незаконно потраченные средства жильцов.

Принципиальная позиция

Римма Зарипова не смутилась вопросом, который корреспондент «Реального времени» задала без церемоний — насколько этичным кажется ей годами не платить за потребляемые тепло, электроэнергию и прочие услуги, тогда как порядка 70 процентов жильцов оплачивают счета и, по факту, платит и за нее тоже. Она сказала, что не хочет отдавать деньги, не зная, куда они пойдут.

А на вопрос, откуда уверенность, что избранная сейчас, но не допущенная ГЖИ компания «Правильный дом» будет более эффективно распоряжаться средствами собственников дома, Зарипова ответила, что, в отличие от ТСЖ, эта УК вносит в ГИС ЖКХ информацию о домах, находящихся у нее в управлении.

Проблема утекающих в непонятном направлении платежей преследует собственников дома на Фучика,72 со времени, когда им управляла УК «Райдэн». Фото: Илья Репин

Проблема утекающих в непонятном направлении платежей преследует собственников дома на Фучика,72 со времени, когда им управляла УК «Райдэн», которой этот дом достался после того, как в нем хозяйничала печально известная УК ЖКХ Приволжского района. В итоге жильцы избавились от услуг «Райдэна» — со скандалом, до деталей напоминающих скандал с ТСЖ «Фучика-72».



26 мая 2021 года, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «УК «Райдэн» было исключено из ЕГРЮЛ, как недействующее. Признаки жизни компания в последний раз подавала в 2017 году, и если 2016 год она завершила с выручкой в 549 тыс. рублей и чистой прибылью в 50 тыс., то в 2017-м при выручке в 724 тыс. имела чистого убытка на 82 тыс. рублей.

Да и УК, за которую бьются сейчас активисты дома на Фучика, вызывает вопросы. В «СПАРК-Интерфакс» есть сведения, что зарегистрированное в июне 2018 года ООО «УК «Правильный дом» завершило 2020 год с выручкой в 14,96 млн и убытком в 2 млн рублей. 2019-й, к слову, был также убыточным (минус 1,3 млн). Руководителем этого микропредприятия с уставным капиталом в стандартные 10 тыс. рублей является Руслан Гиниатуллин, а бенефициаром Ольга Королева.

Последняя также является владелицей двух компаний с одинаковым названием ООО «Комфортный город», но с разными адресами регистрации — на Фучика,90а и на Карбышева,13. Обе эти фирмы сейчас пребывают в стадии ликвидации, но не по причине убыточности — «СПАРК-Интерфакс» свидетельствует о положительном сальдо по итогам 2020 года. Еще одна компания Королевой, которая принадлежит ей на паях с Татьяной Трофимовой, — ООО «Электрические сети» — остается стабильно прибыльной, она оказывает услуги по производству, передаче и продаже электроэнергии. Как и ООО «Энерго» того же профиля, принадлежащее в равных долях Королевой и Эдуарду Каримову.