Прокурором Тетюшского района Татарстана назначена Оксана Шуста

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Тетюшского района Татарстана стала старший советник юстиции Оксана Шуста. На эту должность она назначена приказом генерального прокурора России.

До этого Оксана Шуста с 2017 года работала прокурором Агрызского района Татарстана. Сегодня ее коллективу надзорного ведомства представил прокурор республики Илдус Нафиков.

Оксана Шуста родилась во Львове. В 1996 году окончила юридический факультет КГУ имени В.И. Ульянова-Ленина, сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Работать в органах прокуратуры Оксана Шуста начала в 1996 году в должности следователя прокуратуры Приволжского района Казани. С 1996-го по 2002-й занимала должность старшего следователя в этом же ведомстве.

Затем с 2002-го по 2016-й она работала заместителем прокурора Приволжского района Казани. С 2016 по 2017-й была зампрокурора Советского района города.

Фото: прокуратура Татарстана

Награждена ценным подарком генерального прокурора России (2010) и медалью «290 лет прокуратуре России» (2013).

Напомним, занимавший до этого должность прокурора Тетюшского района Татарстана старший советник юстиции Ильдар Гайнуллин возглавил в июне прокуратуру Балтасинского района.

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Татьяна Демина