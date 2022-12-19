Заинскую городскую прокуратуру возглавил Сергей Урванцев

Фото: прокуратура Татарстана

Советник юстиции Сергей Урванцев возглавил Заинскую городскую прокуратуру. Приказ о назначении подписал генеральный прокурор России, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



На посту прокурора Заинского района Сергей Урванцев сменил Рината Каримова, который возглавил прокуратуру Арского района Татарстана.



Сергей Урванцев родился 3 июня 1976 года в Казани. Образование получил в Московском государственном социальном университете по специальности «юриспруденция». В 1999 году начал работать в инспекции Министерства России по налогам и сборам по Московскому району Казани.

Фото: прокуратура Татарстана

В 2004 году Сергей Урванцев начал службу в органах прокуратуры в должности заместителя зеленодольского городского прокурора. До назначения прокурором Заинского района Татарстана занимал должность заместителя прокурора Казани.



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Татьяна Демина