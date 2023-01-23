За 2022 год прокуратура Татарстана рассмотрела около 100 тысяч обращений

Фото: Прокуратура Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов похвалил республиканскую прокуратуру за доверие населения к ней. Оно остается на высоком уровне, подчеркнул глава региона на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства.

За 2022 год в органы прокуратуры Татарстана поступило около 100 тысяч обращений. При их рассмотрении ведомство выявило более 12 тысяч нарушений и приняло меры прокурорского реагирования.

В свою очередь, прокурор Татарстана Илдус Нафиков заявил, что его ведомство работало «в условиях небывалых социально-экономических и политических вызовов».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— В условиях беспрецедентных санкций особое внимание уделялось защите основных прав и свобод граждан, законных интересов общества и государства. Общество ждет от нас реальной правовой защиты и помощи в решении насущных проблем. Мы обязаны решить все поставленные перед нами государственные задачи, — сказал Илдус Нафиков.

На предыдущей коллегии в начале 2022 года он заявлял, что сотрудники прокуратуры вскрыли больше полутысячи нарушений законодательства в Татарстане. Это произошло в рамках надзора за реализацией национальных проектов в 2021-м.



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Айрат Назипов