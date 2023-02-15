В Татарстане проверяют автосервис, предлагающий удалить «лишние» детали

Рекламу «неэкологичных» услуг, которые добавляют громкости автомобилю, проверяют на законность

Удалить катализатор, очищающий выхлопные газы автомобиля перед выбросом их в атмосферу, а также превратить автомобиль в рычащего зверя, проведя тюнинг глушителя, предлагает клиентам сеть сервисов, работающая в Казани и Набережных Челнах. Услуги такого рода могут оказаться особенно актуальны на фоне дефицита и дороговизны автодеталей. Как стало известно «Реальному времени», пока реклама такого рода выходила в интернете, проблем у сервиса не возникало, но после того, как предложение удалить катализатор прозвучало по радио, им заинтересовалась прокуратура. Подробнее о юридических и «физических» последствиях изменения конструкции автомобилей, «официальной» гарантии от неофициальных автомастеров и возбужденном в их отношении деле — в нашем материале.

Услуга не по регламенту



Рекламу, предлагавшую автовладельцам решить в автосервисе «Кат Сервис» проблемы с вышедшим из строя катализатором автомобиля путем его удаления, услышал по радио житель Набережных Челнов. Мужчина рассудил, что предложение услуг по демонтажу устройства, очищающего выхлопные газы от вредных примесей, вряд ли может быть законным, и обратился в местную прокуратуру.

Челнинец попросил надзорный орган проверить рекламный аудиоролик на предмет наличия нарушений, и, в случае если его предположения подтвердятся, привлечь к ответственности за незаконную рекламу как рекламодателя, так и радиостанцию, где крутили ролик, а также выявить и привлечь к ответственности всех клиентов этого автосервиса за незаконное внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Фото: yandex.ru

Прокуратура направила обращение по подведомственности — в Татарстанское УФАС, а там уже запросили набережночелнинский отдел ГИБДД относительно законности демонтажа катализатора. В ГИБДД разложили все по полочкам:

«Катализатор предназначен для очистки вредных выхлопов. В процессе его работы происходят химические реакции: опасные вещества переходят в безопасные формы. Пройдя этот путь, выхлопные газы становятся чище и автомобиль наносит меньший вред окружающей среде. Демонтаж катализатора является внесением изменений в конструкцию транспортного средства».

В ГИБДД также сослались на Технический регламент Таможенного союза, который запрещает эксплуатацию транспортных средств, если в их конструкцию внесены изменения без разрешения ГИБДД «или иных органов, определяемых Правительством Российской Федерации».



А вот от требования выявить и привлечь к ответственности всех клиентов сервиса, осуществивших переделку автомобилей, в ГИБДД отбились — сообщили челнинцу, что это «не представляется возможным». Правда, заверили, что личный состав госавтоинспекции «ориентирован на выявление данного вида нарушений».

«Реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий»

Получив подтверждение признаков незаконности рекламируемой услуги от ГИБДД, в УФАС по РТ исследовали еще и сайт «Кат Сервиса» в Набережных Челнах и убедились, что услуга по удалению катализатора рекламируется и там. После этого управлением было возбуждено дело по признакам нарушения закона «О рекламе». Кроме заявителя к участию в деле привлекли Тимура Ахметова, который в октябре 2022 года заключил договор с представителем радиостанции на размещение рекламы.

Катализатор, вышедший из строя. Фото: chelny.kat-service.com

В своем определении о возбуждении дела УФАС по РТ указывает, что, несмотря на отмену обязательного ТО для легковых автомобилей, принадлежащих физлицам, он обязателен, в частности, при внесении изменений в конструкцию автомобиля, а также при смене владельца. И тут нового собственника автомобиля с удаленным катализатором может ждать сюрприз — его не зарегистрируют.



Кроме того, сказано в определении УФАС, «в информационных сетях, в частности, в поисковых системах распространена реклама, пропагандирующая отказ от каталитических нейтрализаторов в автомобилях. Представители мастерских зазывают водителей на сервисные акции и предлагают им удалить «ненужную» деталь… бесплатно, либо предлагают свои сервисные услуги за счет удаления катализатора, кроме этого, некоторые автосервисы готовы даже доплатить за удаление катализатора… Согласно пункту 1 части 4 Федерального закона «О рекламе», реклама не должна побуждать к совершению противоправных действий».

«Улучшения» для сильного впечатления

«Реальное время» обнаружило в интернете два сайта компании «Кат Сервис» — на одном рекламируются услуги фирмы в автосервисе, расположенном в Набережных Челнах, на втором — в Казани. Оба сайта предлагают клиентам услуги, которые пользуются спросом по большей части среди молодых автовладельцев, желающих выглядеть на дороге крутыми гонщиками благодаря громкому реву «мотора» (который на самом деле звучит из выхлопной трубы нестандартной конструкции). Несмотря на то, что спрос на «ревущие» и «рычащие» выхлопные трубы в последние годы заметно упал из-за претензий к их владельцам со стороны ГИБДД, желающие произвести такого рода переделки еще находятся.

«Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя», — утверждают рекламодатели. Фото: скрин chelny.kat-service.com

«После 100 тыс. км почти любой катализатор начинает прогарать (орфография оригинала сохранена, — прим. ред.) и постепенно разрушаться, — расписывают владельцы сервиса преимущества услуги по удалению катализатора на своем сайте. — При такой неисправности увеличивается расход топлива, падает мощность, снижается ресурс турбины и самого двигателя. У моделей Kia-Hyundai разрушение катализатора начинается на минимальных пробегах (с 10 тыс. км). Это может привести к попаданию осколков катализатора в двигатель и к его последующему дорогостоящему ремонту. Профессиональное удаление катализатора с заменой его на пламегаситель улучшает работу двигателя».

Реклама услуг по тюнингу выхлопной системы. Фото: скрин chelny.kat-service.com

А в разделе «Ремонт выхлопной системы» сервис предлагает еще и «Аудио-тюнинг глушителя — это такой вид тюнинга, при котором в систему устанавливаются видоизмененные элементы, создающие рыкающие и бурчащие звуки. Он заключается в замене нейтрализатора на пламегаситель и установкой прямотока. Конечно, тихой такую машину назвать будет очень сложно, потому как при нажатии педали газа будет создавать громкий звук». Можно здесь заказать и «Видео-тюнинг выхлопной системы — это процесс существенного видоизменения выхлопной системы. Он заключается в установке двойных или даже 4-ных патрубков и множества дочек. Такой тандем будет создавать огромное впечатление на окружающих, не говоря уже о значительном изменении звука работы мотора».

Гарантия есть, информации о владельце нет

«Реальное время» попыталось связаться с Тимуром Ахметовым, разместившим на радио рекламу услуг по удалению катализаторов, чтобы дать ему возможность привести в статье свою точку зрения на ситуацию. Однако в открытом доступе его контактов обнаружить не удалось, а по телефону на сайте челнинского автосервиса откликнулся сотрудник, который заявил, что все вопросы следует задавать по телефону казанского сервиса.

Автосервис обещает гарантию, но не указывает, какая компания ее даст после выполнения работ. Фото: скрин chelny.kat-service.com

Отвечая на вопрос, какая именно организация или ИП предоставит по завершении работ обещанную заказчикам на сайте гарантию, этот сотрудник ответил, что сервис работает неофициально. «Реальному времени» представляется, что эту информацию надзорным и правоохранительным органам было бы целесообразно проверить и выяснить, насколько она соответствует действительности. А если в итоге будет выявлен факт незаконного предпринимательства — принять меры в соответствии с действующим законодательством.

По казанскому телефону откликнулся представитель компании, который сообщил, что сервис в столице Татарстана работает самостоятельно, принадлежит индивидуальному предпринимателю Руслану Радиковичу Галимзянову и не имеет отношения к набережночелнинскому «Кат Сервису», несмотря на полное сходство сайтов. По словам этого собеседника, казанский сервис тоже давал рекламу услуги по удалению катализаторов на радио, «и никаких проблем с этим не было». В открытых источниках «Реальному времени» удалось обнаружить информацию только об одном индивидуальном предпринимателе с такими именем, отчеством и фамилией — он зарегистрирован в Балтасях, и среди видов деятельности, которыми он занимается, есть ремонт и обслуживание автомобилей, а также торговля автодеталями. А основной вид деятельности у него — торговля оптовая отходами и ломом. Средний чек в январе 2023 года у этого ИП Галимзянова, по данным «СПАРК-Интерфакс», составил 1,7 тысячи рублей.

По указанным на сайте адресам электронной почты автосервисов в Казани и Набережных Челнах «Реальное время» направило вопросы собственникам бизнеса о том, какое именно юридическое лицо предлагает услуги по удалению катализатора, изменению конструкции глушителя автомобиля, а также кто предоставляет гарантию клиентам по получении услуги, и считают ли собственники бизнеса обоснованными и законными претензии УФАС по РТ. По получении ответы будут опубликованы.

Ответственность для автосервисов Кодексом не предусмотрена

— Согласно пункту 6.5 Перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена Правилами дорожного движения, запрещается эксплуатация транспортных средств, у которых допустимый уровень шума превышает величины, установленные ГОСТом Р52231-2004, — напомнил в ответ на вопрос «Реального времени» о законности предлагаемых автосервисами услуг по «тюнингу» выхлопной системы автомобиля врио замначальника — начальника отделения ТН ОТН и РАС Госавтоинспекции УМВД России по г. Казани Ильдус Гарипов. — Ответственность за это нарушение предусмотрена ст. 8.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Он также напомнил, что согласно пункту 7.18 Перечня неисправностей и условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена ПДД РФ, запрещено любое внесение изменений в конструкцию транспортных средств, в том числе и выхлопную систему, без разрешения Госавтоинспекции МВД РФ или иных органов, определяемых Правительством РФ.

Но, как выяснилось, наказание за несанкционированную переделку предусмотрено исключительно для автовладельцев:

— За данное правонарушение Кодексом РФ об административых правонарушениях предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.5. санкция предусматривает административный штраф в размере 500 рублей. В соответствии с «Административным регламентом МВД Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации транспортных средств», утвержденным приказом МВД России от 21.12.2019 №950, государственный учет таких транспортных средств прекращается. Для восстановления учета нарушителям необходимо все внесенные изменения устранить. А вот для исполнителей таких переделок Кодексом РФ об административных правонарушениях ответственность не предусмотрена.

Ради самоутверждения и в целях экономии

— Водители, которые убирают катализатор, меняют конструкцию глушителя на прямоток — это чаще всего молодые люди, не сумевшие самоутвердиться какими-то другими способами, — рассуждает председатель ТРО «Всероссийское общество автомобилистов», директор ЧОУ ДПО «Детская юношеская автомобильная школа» Юрий Кулагин. — У многих потом это проходит, да и делают это сегодня немногие. Мне кажется уже 90 процентов автовладельцев не меняют конструкцию автомобиля. И это правильно: с конвейера выходит продуманная разработчиками, проверенная модель, а ее улучшения могут обернуться серьезными неприятностями, и не только в плане конфликта с законом. А уж шум от переделанной выхлопной системы… Большинство водителей на дороге он очень раздражает!

«Катализатор — это то изделие, которое применяется исключительно в экологических целях. Однако без катализатора техосмотр вы легально не пройдете». Фото: скрин yandex.ru

— На самом деле удаление катализатора при последующей «перепрошивке» — перепрограммировании никакого вреда автомобилю не наносит, напротив, машина начинает лучше «дышать», — говорит директор компании «Твой автоэксперт» Павел Кузнецов. — Катализатор — это то изделие, которое применяется исключительно в экологических целях. Однако без катализатора техосмотр вы легально не пройдете. Если по паспорту экологический класс автомобиля — Евро 4, а после удаления катализатора он стал Евро 1 или Евро 2, то при покупке новым владельцем такой автомобиль на учет не поставят.

А еще эксперт заметил, что в автомобилях некоторых производителей катализатор выходит из строя довольно быстро, а его удаление быстро решает проблему, потому что новый катализатор стоит дорого, а работы по переделке авто — намного дешевле. Отсюда и спрос на услугу.

Напоследок: если забить в поисковой строке браузера «удаление катализатора в Казани», то выяснится: эту услугу предлагает и рекламирует не один десяток автосервисов. И это — только в столице РТ.