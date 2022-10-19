Глеб Тимофеев назначен прокурором Лаишевского района Татарстана
Приказом Генерального прокурора России на должность прокурора Лаишевского района Татарстана назначен старший советник юстиции Глеб Тимофеев. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
На посту прокурора Лаишевского района Татарстана Глеб Тимофеев сменил Юрия Марасова. Он возглавил Джанкойскую межрайонную прокуратуру Крыма.
Глеб Тимофеев родился 7 октября 1983 года в Казани. В 2005 году окончил Казанский государственный университет им. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция». Службу начал в 2005-м в должности старшего следователя Зеленодольской прокуратуры.
- С 2005 по 2006 год — старший следователь Зеленодольской городской прокуратуры.
- С 2006 по 2009 год — помощник прокурора Авиастроительного района Казани.
- С 2009 по 2012 год — помощник прокурора Казани.
- С 2012 по 2015 год — заместитель прокурора Высокогорского района Татарстана.
- С 2015 по 2017 год — заместитель прокурора Советского района Казани.
- С 2017 по 2019 год — заместитель прокурора Верхнеуслонского района Татарстана.
- С 2019 по 2022 год — прокурор Спасского района.
Награжден ведомственными знаками отличия «За верность закону» II и III степеней.
Напомним, в сентябре младшего советника юстиции Евгения Почкина назначили прокурором Мамадышского района Татарстана. Прокурором Ютазинского района стал старший советник юстиции Александр Микеркин.
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