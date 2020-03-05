«Взятку под Фемиду» в 3 миллиона татарстанский суд взыскал с аферисток

Осужденные за аферу с «откупом» почтовых воров не хотят сидеть и возвращать деньги

Фото: Ирина Плотникова

9 лет колонии на двоих получили от Сабинского райсуда Татарстана экс-адвокат Светлана Динмухаметова и экс-сотрудница Госалкогольинспекции РТ Чечэк Абдуллина. Их подозревали в посредничестве взяткам на 5,1 млн рублей за мягкий приговор ворам посылок «Почты России», окончательное обвинение предъявили в аферах, причем бывшая взяткодатель получила статус потерпевшей. Теперь осужденные дамы сами просят Верховный суд РТ смягчить свой приговор, при этом одна еще и винит судей в смерти своей тяжелобольной дочери.

Воров поймали на Казанском вокзале, «взяточников» — на Шеморданском



Эта история началась в ноябре 2018-го у железнодорожного вокзала в Казани. На сортировочном центре «Почты России» взяли семерых подозреваемых в краже посылок — из числа сортировщиков и грузчиков почты. В их числе были Ильдар Зарифов и его дядя Расиль. Оба угодили под домашний арест, причем именно Ильдару на старте процесса оперативники приписывали роль «бригадира» воровской бригады.

А 23 мая 2019-го уже на другом вокзале, в селе Шемордан Сабинского района, оперативники ФСБ задержали предполагаемых посредников, что обещали за взятку обеспечить Зарифовым мягкий приговор. Местом преступления стала припаркованная у вокзала «Мазда» без водителя и пассажиров: двери дистанционно открылись и Александра Зарифова, мать обвиняемого, положила внутрь пакет с 1 млн 750 тыс. рублей.

Ранее, согласно приговору, с середины ноября 2018-го по январь 2019-го мать передала еще 3 млн 350 тыс. рублей, причем в тот момент верила — средства передадут неким представителям судебной власти и с заявлениями в правоохранительные органы не обращалась. «Дело сложное, находится на контроле у руководства МВД, надо наладить контакты с родственниками других фигурантов дела, чтобы «решать вопрос» вместе», — вспоминала на следствии Александра слова «Гули», с которой ее свели как с человеком, что может помочь.

На сортировочном центре «Почты России» взяли семерых подозреваемых в краже посылок — из числа сортировщиков и грузчиков почты. Фото Максима Платонова

Под именем «Гуля» скрывалась Чечэк Абдуллина, в прошлом — сотрудница Госалкогольинспекции Татарстана и аферистка с давно погашенной судимостью за «продажу» места на бюджетном отделении Казанского медуниверситета. По приговору Арского райсуда 2016-го года она получила всего лишь год условно с таким же испытательным сроком. И выводы, похоже, не сделала — при попытке получить от Зарифовой 1 млн 750 тыс. рублей Абдуллину задержали вместе с братом Русланом Габделгатиным.

Брат в качестве водителя ранее забирал одну из частей первого транша в 3,35 млн рублей — на немецком кладбище в Арске. Ну как забирал? Приехал, дождался пока какую-то коробку положат на сиденье, уехал. В ходе следствия из подозреваемых его перевели в свидетели. Сама Абдуллина сразу начала сотрудничать со следствием и объявила организатором преступления свою знакомую Светлану Динмухаметову, ранее работавшую адвокатом.

Защита о «потерпевшей-преступнице» и иске на 3 миллиона

Под суд женщины пошли вдвоем — по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на таковое. Потому что в Следкоме пришли к выводу, что полученные на взятку средства никто и никуда передавать не собирался, цель была просто заработать на чужих надеждах. В результате Александра Зарифова получила статус потерпевшей от мошенничества.

С 16 декабря 2019 года обе дамы находятся за решеткой, сейчас в казанском СИЗО-2. По приговору Сабинского райсуда, Абдуллина получила за два эпизода 5 лет колонии общего режима, Динмухаметова — на год меньше. Кроме того, суд постановил: взыскать с них в солидарном порядке в пользу Зарифовой 3 млн 185 тыс. рублей (первый транш «взятки» за минусом добровольно погашенных 165 тысяч).

Вину в суде дамы признавали лишь частично, но приговор обе оспорили. Их аргументы прозвучали на днях на заседании апелляционной инстанции Верховного суда Татарстана. Защитники обеих дам настаивали, что они заслуживают условного наказания, а статус потерпевшей весьма сомнителен.

В Следкоме пришли к выводу, что полученные на взятку средства никто и никуда передавать не собирался, цель была просто заработать на чужих надеждах. Фото Ирины Плотниковой

— Она передала средства для последующей передачи взятки за прекращение уголовного дела ее сына. В данной ситуации она сама является преступницей, — поделился мнением адвокат Чечэк Абдуллиной Ильнур Рашитов. — Но в связи с тем, что у нас имеются «льготы» для заявителей — она освобождена от уголовной ответственности. Но она не имела права становиться потерпевшей и требовать возмещения по первому эпизоду.

Адвокат и давняя знакомая Динмухаметовой Людмила Гаврилова назвала приговор необоснованным, незаконным и несправедливым. Она считает, что в части вины ее клиентки суд опирался на показания другой обвиняемой и неверно квалифицировал ее действия. По эпизоду в 3 млн 350 тыс. рублей Динмухаметова получила лишь 300 тыс. рублей — по первоначальной договоренности с Абдуллиной разделить 600 тысяч на двоих, отмечает Гаврилова, настаивая, что сумму сверх этих 600 тысяч получала и тратила на свои нужды сама Абдуллина.

«Так почему же ущерб в 3 млн дамы должны выплачивать солидарно?» — недоумевает адвокат. И предлагает понизить солидарную выплату до тех самых 600 тысяч, а остальное взыскать с «Гули»-Чечэк. Еще один защитник Динмухаметовой направил в суд жалобу с предложением квалифицировать действия клиентки по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Причастность к покушению на мошенническое хищение второго транша «взятки» в 1,75 млн бывшая адвокат Светлана Динмухаметова признала полностью.

Осужденная: «Если правосудию достаточно смерти двух людей...»

Речь самой Светланы Динмухаметовой в Верховном суде РТ сопровождалась слезами. В какой-то момент женщина пошатнулась и ее подхватила находившаяся в той же «клетке» СИЗО-2 Жанна Алпарова, экс-начальник отдела УФССП по РТ, осужденная к 7 годам за трагедию в ТЦ «Адмирал» и оправданная по делу об аресте контрафактной техники.

— Я потеряла самое дорогое в жизни, что у меня было — это моя дочь. И считаю, что ни один приговор не может лишать жизни другого человека. А я — следующий человек, который будет в этой цепочке, — заявила бывшая адвокат. — Я говорила об этом в Сабинском суде, знала, что дочь больная и без моей помощи не справится. К сожалению, она умерла...

Из оглашенных в суде документов следовало — речь не о ребенке. Дочери Динмухаметовой было за 30, и она страдала тяжелыми заболеваниями. А умерла 10 января 2020 года, не прожив и месяца после приговора матери. У последней — тоже есть серьезные проблемы со здоровьем. «Если правосудию будет достаточно смерти двух людей при вынесении такого сурового наказания, то думаю, это будет крайне неправильно», — рассуждала осужденная, выражая при этом понимание — наказание она понести должна.



Чечэк Абдлуллина в Верховном суде РТ заявила — не согласна с суровостью наказания в 5 лет колонии. Фото Ирины Плотниковой

Адвокат Динмухаметовой рассказала, что знает свою клиентку со школьных лет — жили в одном подъезде, и всегда считала ее справедливым человеком. Защитник предполагает, что закон «раздавленная судьбой женщина» могла преступить именно из желания получить деньги, чтобы облегчить страдания и продлить жизнь дочери. «Активных действий она не предпринимала, с потерпевшими по телефону не общалась, никому не врала»,- настаивала защитник. Из чего следовало — Динмухаметова лишь свела Зарифову с Абдуллиной.

Осужденная Чечэк Абдлуллина в Верховном суде РТ заявила — не согласна с суровостью наказания в 5 лет колонии. Она просила «войти в ее положение»:

— Я со дня задержания понимала, что натворила, помогала следствию, пошла на исправление, попросила прощения у потерпевшей. Полученные от нее деньги я тратила на личные нужды — у меня были огромные долги...

Представитель прокуратуры РТ и потерпевшая считают — дамы наказаны за дело. «Это уже профессионалки! Даже по прослушке было понятно, что они уже обманывали других», — выступила Александра Зарифова в апелляции, попросив не менять приговор. Верховный суд РТ объявил перерыв в рассмотрении дела до 10 марта.

Примечательно, что дело о воровской бригаде сотрудников «Почты России» до суда пока не дошло. Но окончательное обвинение фигурантам следователи ГСУ МВД Татарстана планируют предъявить уже в этом месяце.