Почем койки: в соцсетях предлагают купить дефицитные места в общежитиях КФУ

Посредники просят от 8 до 15 тысяч за договор найма койко-места в казанских общежитиях КФУ сроком на один год

Места в общежитиях КФУ предлагают купить посредники в университетском сообществе в соцсетях. Стоимость «прописки» на один год они обозначают в 8—15 тыс. рублей, а за посредничество просят до 3 тыс. Корреспондент «Реального времени» провел переговоры с посредниками, прикинувшись родственником студента, но по понятным причинам на завершение сделки не явился. Поэтому мы не утверждаем, что купить место в общежитии действительно реально. Однако предпосылки к тому, чтобы такие сделки совершались, налицо: неудовлетворенный спрос всегда рождал криминальное предложение. Подробности эксперимента — в нашем материале.

«Пишите — поможем»



«Я иногородний магистрант-заочник 1 курс юрфак (пунктуация оригинала сохранена, — прим. ред.). С работой в своем городе дело труба, хочу перебраться в Казань. Скажите, кто знает, могу ли я договориться о заселении в любую общагу за дополнительную плату при наличии свободных мест?», — это один из множества постов на одну и ту же тему: «как договориться об общежитии за деньги». Размещен он в одном из сообществ студентов КФУ в социальных сетях.

Напомним, согласно статье 290 УК РФ, получение должностным лицом лично либо через посредника денег, имущества и т. п. за совершение действий в пользу дающего либо представляемого им лица квалифицируется как взятка. Правда, определять плату за помощь в предоставлении места в общежитии как взятку в юридическом смысле слова — как преступление — вправе лишь суд.

Вышеприведенное объявление — из длинных. Большинство желающих заселиться в заветное общежитие не утруждаются стилистическими пуантами и просто пишут: «Куплю место в ДУ (Деревне Универсиады, — прим. ред.) или на Пушкина». Или еще короче: «Куплю место в общежитии».

На такие объявления откликаются с разных аккаунтов желающие помочь. Коротко: «В лс» («в личные сообщения»), «Могу посоветовать человека, пишите», «Знаю», «Помогу». Ну и мы тоже написали нескольким людям, которые предлагают такое посредничество.

Большинство желающих заселиться в заветное общежитие пишут: «Куплю место в ДУ (Деревне Универсиады». Фото: kpfu.ru

От восьми до пятнадцати

— На Пушкина могу помочь вам заселиться, — отреагировала одна из посредниц на вопрос о том, найдется ли место для студентки. За свои услуги она запросила 15 тысяч рублей плюс комиссию 3 тысячи.

Другой посредник место в общежитии в Деревне Универсиады предложил за те же 15 тысяч, но ни о какой комиссии не говорил. А еще один и вовсе устроил злостный демпинг — назначил цену в 8 тыс. рублей. Все попросили предоплату, и со всеми удалось договориться о 50-процентном задатке. Остальную сумму «страждущий» должен был выплатить после заключения договора найма.

Скриншоты переговоров в месенджере есть в редакции — с адресами страничек посредников в соцсети.

Поручиться, что эти странички принадлежат людям, которые действительно могут заселить оставшегося без места студента в общежитие, разумеется, мы не можем. Но номера банковских карт, на которые они просили перевести деньги за заселение, по всей видимости, реальные — иначе какой смысл было затевать переговоры?

На балансе КФУ состоит 31 общежитие в Казани. Это общежития Студенческого городка и кампус Деревни Универсиады. Фото: kpfu.ru

Альтернатива — вдесятеро дороже

«Реальное время» направило в пресс-службу КФУ запрос о том, сколько мест в студенческих общежитиях, сколько из них вакантно, сколько студентов на них претендуют. А заодно — о том, почему в соцсетях пишут, что зачастую старшекурсников просят съехать, чтобы заселить первокурсников — неужели правда? Спросили мы и об объявлениях посредников о продаже мест в общагах — в курсе ли руководство, какие меры принимаются, чтобы пресечь эту то ли торговлю, то ли просто деятельность по опустошению карманов доверчивых студентов.

— На балансе КФУ состоит 31 общежитие в Казани, — лаконично ответили в КФУ. — Это общежития Студенческого городка и кампус Деревни Универсиады. В них проживает порядка 14 тыс. иногородних обучающихся вуза. Студенты могут воспользоваться сервисом по подбору арендного жилья.

На сайте КФУ действительно есть информация о «социально-значимом проекте: в июле 2021 года университет подписал соглашение о создании вышеупомянутого сервиса с частной риелторской компанией и ассоциацией «Гильдия риелторов РТ».

С понедельника по пятницу в УНИКСе и студенческих общежитиях специалисты гильдии принимают желающих снять жилье. Подходящую квартиру студентам подбирают бесплатно — обычную в таком случае комиссию за услугу риелторы не взимают. Но получается все равно гораздо дороже места в общежитии, которое сейчас для бюджетника стоит 610 рублей в месяц, для контрактника — 1150 рублей. А риелторы, как сообщается на сайте КФУ сейчас, предлагают «однокомнатные квартиры за 20—24 тыс. рублей, двухкомнатные — за 25—30 тыс. рублей». И в этом нет ничего удивительного — такова рыночная конъюнктура.

Место в общежитии в 2019—2020 гг. в Казани обходилось в 270—545 рублей в месяц. Фото: kpfu.ru

Сколько мест не хватает в университетских общежитиях?

На встрече с представителями СМИ на уходящей неделе ректор КФУ Ильшат Гафуров сообщил, что на сегодня в общежитиях университета не хватает мест примерно для 2 000 студентов.

— У нас большой дефицит по обеспеченности местами в общежитиях: нуждаются в них порядка 2000 студентов, — говорил ректор. — Обеспеченности нет не только в нашей стране, но и за ее пределами. Допустим, в Германии никого не интересует, имеешь ты возможность платить или нет. Если ты хорошо учишься, просто выделяется грант. Тот же опыт есть сегодня и у нас. Стоимость проживания в общежитии не покрывает и 30 процентов затрат. Мы все разные, поэтому у нас разные потребности, разное видение мира. Молодые люди сейчас очень активны, они активно высказывают свою позицию. Мы в субботу собирались с директорским корпусом нашего университета. Скорее всего, со следующего года общежития будут закреплены за институтами, для того чтобы и директора институтов, и декан Юридического факультета были заинтересованы в нормальном содержании мест жизни студентов в период их обучения. Они лучше знают своих студентов, — сообщил ректор.

В 2020 году СМИ писали, что по завершении приемной кампании в КФУ остались без места в общежитии порядка 4,3 тыс. студентов, в 2019-м — 1 716. Представители вуза опровергали эту информацию, но свои цифры тогда не обнародовали.

Лилия Галимова, глава пресс-службы Рустама Минниханова, буквально на днях тоже комментировала вопрос о дефиците мест в университетских общагах. По ее словам, в связи с тем, что вуз в этом году принял беспрецедентное количество студентов, старшекурсники лишились общежитий.

— На самом деле эта тема не сегодняшнего дня, — говорила Галимова. — Ее уже давно поднимали — необходимость расширять возможности для заселения студентов. Такая тема есть, она в работе у правительства.

Договор не по закону



Тема действительно не новая: осенью 2020 года в соцсетях пылали страсти: студенты университета хором писали о том, как их выселяют из общежития, как сложно получить место и как титанически сложно его сохранить. В Челнах даже на пикеты выходили: иностранные студенты, которые оставались без коек, автоматически теряли регистрацию в стране, а вместе с этим — и легальность своего пребывания здесь.

В 2020 году представители вуза соглашались комментировать ситуацию. К примеру, проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев говорил журналистам, что нигде в мире не обеспечивают местами в кампусах всех студентов, и что в КФУ действуют так же — обеспечивают местами только всех первокурсников. Старшекурсников же фильтруют: в вузе действует положение об учете результатов индивидуальных достижений обу­чающихся. И кому остаться, а кому идти с вещами на выход, зависит от того, как жилец общежития себя в нем вел — участвовал ли в субботниках, акциях, мероприятиях вуза. А договор найма заключается с жильцами общежитий ежегодно заново. Правда, на справедливость этой «фильтрации» тоже были многочисленные нарекания. Например, пользователь с ником Руслан Садыков (орфография и пунктуация источника сохранены) писал в соцсети:

«Для справки, заселение происходит по балльно-рейтинговой системе, но заселение происходит по принципу друг не друг, а вот тебя я помню, а тебя не помню. В этом году это видно прямо как на белой скатерти: молодые ученые, члены сборной универа, участники международных конференций, отличники или просто активные студенты оказались без крыши над головой, при этом какие-то рандомные люди, которые на парах появляются раз в семестр, припеваючи заселились, отсюда делаем вывод, что этот самый БРС никому не нужен, следовательно внутри определенных институтов не следуют уставу кфу».



Осенью 2020 года студенты университета в Челнах даже выходили на пикеты. Фото: kpfu.ru/chelny

Прокуратура РТ усмотрела тогда в этом порядке нарушение ст. 105 ЖК РФ, согласно которой жилые помещения должны предоставляться студентам на все время обучения, а не на один год, и внесла в адрес ректора КФУ соответствующее представление. Только вот, судя по схеме, которую предлагают посредники, практика заключения договоров на один год продолжается. Они пишут сразу: «На один год». А если клиент просит, чтобы заселили сразу на 2 года — удваивают цену.