Организаторы казанского «концлагеря» для трудных подростков требуют отменить приговор «как незаконный»

Фото: Инна Серова

«Шикарная женщина» считает происходящее «цирком»



Сегодня апелляционная инстанция Верховного суда РТ приступила к рассмотрению жалоб на приговор по делу о казанском «детском концлагере» — частном «исправительном учреждении» для трудных подростков «Символ жизни». Жалобы подали все: осужденные Елизавета Платонова и Дмитрий Чернышев, их адвокаты и представитель потерпевшего — Даниила Платонова. Гособвинение также попросило изменить приговор — в частности, исправить попавшие в него недостоверные сведения об обстоятельствах, смягчающих вину осужденных.

Перед началом судебного заседания у Елизаветы Платоновой и ее родственников с адвокатами была возможность пообщаться: видеоконференцсвязь с СИЗО при исправительной колонии в Мордовии, где она находится, была установлена заранее. Елизавета Платонова пребывала в хорошем настроении, расспросила близких о здоровье, сообщила, что сама неплохо себя чувствует. Женщине передали, что за нее молится настоятельница некой обители: «Матушка говорит, правда за нами». Потом беседующие обсудили следствие и суд по делу об издевательствах над трудными подростками: «Это же цирк!» — «Сочинительство». И перешли к разговору о шикарных кудрях, которые осужденная отрастила за время пребывания под стражей: «Шикарная женщина!».

Перед началом судебного заседания у Елизаветы Платоновой и ее родственников с адвокатами была возможность пообщаться. Фото: Инна Серова

Вскоре после того, как Платонова сказала, что не будет стричь локоны «если что», включили ВКС с СИЗО колонии в Марий Эл, где находится Дмитрий Чернышев. Он успел коротко пообщаться с адвокатом, спросить о здоровье Платонову, — и процесс начался.

Поскольку первое судебное заседание 3 недели назад было отложено в связи с тем, что осужденные и защитники настаивали на появлении в суде для дачи показаний потерпевшего — уже достигшего совершеннолетия Даниила Фадеева, нынешнее началось с разрешения вопроса о том, будет ли он присутствовать в зале. Представитель потерпевшего передала суду заверенный Фадеевым документ, подтверждающий ее полномочия, а также его согласие на рассмотрение дела в его отсутствие. Защита Платоновой возражала против рассмотрения дела при таких обстоятельствах, упомянув, однако, что «такое, возможно, предусмотрено законом». Суд решил начать заседание в отсутствие потерпевшего «и вернуться к этому вопросу по итогам».

Суд просят пересчитать детей и посмотреть «кино»

Представитель гособвинения просила изменить приговор Платоновой и Чернышеву, получивших по 8 лет и 1 месяцу лишения свободы по приговору Кировского районного суда, постановленному 2 июня 2022 года. Но не в части сроков — прокуратура просила уточнить вводную часть приговора указаниями о наличии у Чернышева двоих малолетних детей и убрать у Платоновой из списка смягчающих обстоятельств наличие детей (их у осужденной нет). Кроме того, в резолютивной части приговора, где говорится о наказании, предусмотренном ст. 156 УК РФ, — в виде исправительных работ, гособвинение просило указать на удержание из заработной платы осужденных 15% в доход государства, а также назначить Платоновой и Чернышеву дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с социально-психологической, педагогической и воспитательной деятельностью с несовершеннолетними на срок 4 года.

Адвокаты Платоновой и Чернышева и сами подсудимые просили приговор отменить «как незаконный». Они указали на то, что в ходе судебного процесса, по их мнению, был допущен ряд процессуальных нарушений, не допрошены некоторые свидетели и не оглашена часть показаний, подтверждающая невиновность их подзащитных. Кроме того, защитники осужденных вновь заявили о том, что потерпевший не предпринимал, по их мнению, попытки покончить с жизнью, а «поцарапал руки» из-за несчастной любви, и его действия «были направлены на имитацию самоубийства».

Адвокаты Платоновой и Чернышева и сами подсудимые просили приговор отменить «как незаконный». Фото: Инна Серова

Также защитники высказали сомнения в его дееспособности, поскольку «он обращался за психологической помощью платно». Они настоятельно ходатайствовали, чтобы суду была представлена на обозрение видеозапись визита матери потерпевшего Натальи Фадеевой в «Символ жизни» — якобы, она может раскрыть истинные мотивы ее обращения в правоохранительные органы. Высказали защитники и мнение, что имел место «оговор со стороны потерпевшего Фадеева и его законного представителя». А когда слово дали Елизавете Платоновой, она заявила, что имеет место «просто коррупционерное общество Фадеевой»

Представитель Даниила Фадеева, напротив, назвала приговор «чрезмерно мягким» и попросила его ужесточить до 13 лет и 5 месяцев лишения свободы, а также дополнить решением о возмещении ими 445 тысяч рублей, потраченных на адвокатов матерью потерпевшего. Она высказалась против демонстрации видеозаписи визита Натальи Фадеевой в «Символ жизни», заметив, что «данная видеозапись не имеет отношения к рассматриваемому делу, на ней ситуация конфликта, когда Фадеева узнала [об издевательствах над сыном] и приехала [за ним]», однако суд ходатайство удовлетворил. И прервал заседание для того, чтобы «создать техническую возможность просмотра видеозаписи».

Дело о «частной школе с правильным режимом»

Напомним, уголовное дело об издевательствах над трудными подростками в частном исправительном учреждении в Кировском районе Казани Следком возбудил в июле 2018 года по обращению москвички Натальи Фадеевой. Она поместила 14-летнего сына в казанский коммерческий детский реабилитационный центр для трудных подростков «Символ жизни». Как она пояснила «Реальному времени» это было сделано с его согласия, полагая, что это «частная школа с правильным режимом и питанием, без телефонов, компьютеров и телевизоров, в которой Даниилу помогут окончить школьный курс и подготовиться к ОГЭ после девятого класса». Однако спустя несколько месяцев, когда подростку разрешили встретиться с матерью, она обнаружила у него на руках порезы, а сам он рассказал ей, что дети в «Символе жизни» страдали от голода и методов воспитания, в число которых входили экскурсии в частный «реабилитационный» центр для взрослых наркоманов, обливание холодной водой, лишение сна и многочасовые физические упражнения, о которых им запрещали рассказать родителям.

Уголовное дело об издевательствах над трудными подростками в частном исправительном учреждении в Кировском районе Казани Следком возбудил в июле 2018 года по обращению москвички Натальи Фадеевой. Фото: Инна Серова

Елизавета Платонова, фигурировавшая на сайте «Символа жизни» как «руководитель» центра для трудных подростков, а в реальности занимавшая должность пониже, и Дмитрий Чернышев, который в этом учреждении числился завхозом, а выступал в качестве «консультанта», стали фигурантами уголовного дела, возбужденного в июле 2018 года по заявлению Натальи Фадеевой. Впоследствии из поля зрения следователей по неизвестным причинам выпали другие воспитанники «Символа жизни».

Не была дана оценка действиям сотрудников «исправительного учреждения» в отношении других воспитанников, родители которых заявили «Реальному времени», что готовы предоставить следствию документы — записки и записи детей. Фото: предоставлено Ольгой Титовой

В суде, соответственно, не была дана оценка действиям сотрудников «исправительного учреждения» в отношении других воспитанников, родители которых заявили «Реальному времени», что готовы предоставить следствию документы — записки и записи детей, которые, по их утверждению, подвергались травмирующему психику воздействию и физическим наказаниям.

Инна Серова