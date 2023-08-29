В Елабужском районе Татарстана не расселили три аварийных дома — главе исполкома внесли представление

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Елабуге прокуратура установила, что местные власти не приняли меры к расселению трех многоквартирных домов, в которых граждане продолжают жить после признания объектов аварийными и подлежащими сносу. В связи с этим в адрес главы исполкома Елабужского района Татарстана внесено представление об устранении нарушений и направлены протесты на незаконные решения.

Речь идет о домах на улицах Тойминской и Московской в Елабуге. Установлено, что в правовых актах местных властей не указаны конкретные сроки решения жилищного вопроса и дальнейшая судьба аварийных домов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений жилищных прав граждан остается на контроле надзорного ведомства.

По последним данным, в Татарстане 1 762 жителя смогли переехать из аварийного жилья с начала действия национального проекта «Жилье и городская среда» в 2019 году. Из 12 муниципалитетов программу завершили четыре — Казань, Актанышский, Балтасинский и Елабужский районы.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина