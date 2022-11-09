Как Госжилинспекция «отделила» негодную систему пожаротушения от жилого дома

Отказ в согласовании — не повод для отказа от проверки



Неожиданное продолжение получила история о пришедшей в негодность системе пожаротушения на подземной автостоянке дома №54 по улице Четаева в Казани. Многоэтажкой управляет ООО «УК «Уютный дом групп». Прокуратура Татарстана критически отнеслась к действиям сотрудников МЧС, которые «не провели полную и всестороннюю проверку с использованием всех предоставленных полномочий, ограничившись лишь обращением в прокуратуру за согласованием внеплановой выездной проверки», и направила копию жалобы жильцов дома на неудовлетворительное состояние труб системы пожаротушения в республиканскую Госжилинспекцию.

Управляющая компания, по словам жильцов, упорно отказывается восстанавливать пришедшую в негодность за годы ее работы систему пожаротушения на подземной автостоянке.

В ответе Прокуратуры РТ, полученном активистом дома №54 Юрием Публиковым, сообщается, что по результатам проверки, проведенной по его обращению, в адрес начальника ГУ МЧС России по РТ будет внесено представление. При этом прокуроры не разъяснили, каким образом пожарные могли провести полную и всестороннюю проверку по жалобе, если им не согласовали выезд на место с целью такой проверки.

Фото: предоставлено Юрием Публиковым

Заплатил за свет — заплати за ремонт

Прокуратура РТ также направила копию обращения жильцов дома в Госжилинспекцию РТ — для проведения проверки. И ответ, пришедший из ГЖИ, поставил собственников дома в тупик: они не поняли, каким образом инспекторам удалось отделить от их дома явно неотделимую часть.

— По информации УК, оплата расхода электроэнергии в паркинге производится только владельцами парковочных мест, — говорится в письме за подписью начальника Госжилинспекции Сергея Крайнова. — При начислении за уборку мест общего пользования жилого дома площадь парковки не учитывается. Уборка паркинга производится собственниками парковочных мест самостоятельно. Обслуживание выездных ворот при въезде-выезде с парковки, шлагбаум при въезде во двор, охрана территории парковки производится собственниками парковочных мест самостоятельно через председателя Совета МКД, без участия управляющей компании. Вопросы содержания паркинга должны решать собственники парковочных мест самостоятельно, <…> в том числе относительно восстановления системы автоматической противопожарной защиты с определением источника финансирования работ и дальнейшей ее эксплуатации.

Прокуратура РТ направила копию обращения жильцов дома в Госжилинспекцию РТ. Фото: прокуратура Татарстана

«А за пожар Крайнов ответит?»

— Ответ начальника республиканской Госжилинспекции в принципе не основан на законе, а его действия направлены в очередной раз на освобождение от имущественной ответственности очередную избранную управляющую компанию, — заявил «Реальному времени» Юрий Публиков. — Суть проблемы, которую в ГЖИ хотят завуалировать, в том, что обслуживание, содержание и обеспечение сохранности — это термины, которые имеют свои индивидуальные особенности и правовые последствия в связи с их несоблюдением и не исполнением. Ответственность за сохранность несет именно управляющая компания, что подтверждает многочисленная судебная практика по всей России и Поволжскому округу.

Публиков уточнил, что жильцы дома вовсе не против платить за обслуживание системы пожаротушения, но сейчас речь о другом:

— Вопрос стоит о ее ремонте и восстановлении ее работоспособности, в связи с тем, что УК не обеспечила ее сохранность. Владельцы парковочных мест не против платить за свет и обслуживание шлагбаумов, которыми пользуются только они. Но система противопожарной защиты дома, запроектированная и смонтированная согласно требованиям Строительных норм и правил и норм пожарной безопасности, предназначена для защиты имущества всех собственников, а не только тех, кто пользуется парковкой. Я бы согласился с Крайновым, если бы парковка была отдельно стоящим подземным сооружением, но, исходя из ее расположения и нахождения там общедомовых инженерных систем, это в первую очередь подвал дома. Случись пожар — и отказ системы пожаротушения аукнется повреждениями несущих железобетонных конструкций подвала под воздействием огня и высоких температур, а их разрушение грозит разрушением всему дому. Начальник ГЖИ РТ, получается, взял на себя всю ответственность на случай пожара, ущерба и жертв?

Юрий Публиков сообщил об этом ответе ГЖИ РТ в Прокуратуру РТ и надеется на то, что документ и сама проблема наконец получат правовую оценку:

— Кому от этих очередных отписок стало легче? ГЖИ, Прокуратуре РТ или жителям дома 54, которые хотят жить в безопасности?

Инна Серова