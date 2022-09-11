В Татарстане возбудили уголовное дело по факту ДТП в Менделеевском районе — пострадал девятимесячный ребенок

Фото: прокуратура Татарстана

В Менделеевском районе Татарстана на 14-м км трассы М7 — «Волга» — Бизяки произошло ДТП с участием трех машин. Травмы получили пять человек, в том числе девятимесячный ребенок. Всех пострадавших госпитализировали, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По факту аварии возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Расследование взято на контроль в Менделеевской районной прокуратуре.

ДТП произошло сегодня примерно в 18:30. По предварительным данным, водитель BMW Х5 при попытке обгона столкнулся с Mazda 3 и Lada Vesta, которые в результате опрокинулись в кювет.



Фото: прокуратура Татарстана

На место аварии выехал прокурор Менделеевского района Ришат Шакиров. Причины и обстоятельства ДТП выясняются. Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.



Накануне в Татарстане завели уголовное дело после гибели двухлетнего ребенка в ДТП на дороге Азнакаево — Тумутук. В аварии пострадали еще четыре человека, в том числе два ребенка 4 и 6 лет.

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Татьяна Демина