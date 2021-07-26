Липовую аллею маркиза Паулуччи в Ключищах уничтожают ради коттеджного поселка

Прокуратура Татарстана нашла нарушения при продаже исторического паркового комплекса и грозит уголовным делом исполкому Верхнеуслонского района

Как стало известно «Реальному времени», республиканская прокуратура вступилась за липовую аллею и яблоневый сад усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в Ключищах, на месте которых собственники планируют построить коттеджный поселок. Проверка выявила, что аукцион, в результате которого земля под садом и аллеей перешла в частную собственность, был проведен с нарушением закона. Между тем владелец скандального участка выставил его на продажу. Подробнее о судьбе старинной аллеи — в нашем материале.

На месте усадьбы — элитные «усадебки»



Разразившийся в мае 2021 года скандал вокруг вырубки в селе Ключищи под Казанью яблоневого сада усадьбы Нарышкиных — Паулуччи получил продолжение: на жалобу местных жителей и дачников отреагировала Прокуратура Татарстана. Прокурорская проверка выявила, что переход участка, на котором расположены сад и аллея, из государственной собственности в частную был проведен с нарушениями федерального законодательства.

Старинный яблоневый сад и липовая аллея — все, что уцелело от усадьбы маркиза Паулуччи после ее сноса в 2011 году. Статуса памятника истории и культуры она, как сообщали республиканские издания, лишилась еще в 2007-м, а годом раньше — в ноябре 2006-го — ушел с молотка земельный участок с садом и липовой аллеей.13,2 гектара земли, кадастровая стоимость которой на сегодня составляет 15,74 млн рублей, были проданы исполкомом Верхнеуслонского района с аукциона. Тогда же ушла с молотка и сама усадьба.

Сад и аллею приобрело ныне уже не действующее ООО «Верона», а с 2010 года права на земельный участок перешли к местному предпринимателю Роману Гущину, который, как свидетельствует «СПАРК-Интерфакс», связан бизнесом с сыном заместителя главы Верхнеуслонского района Сергея Осянина Александром Осяниным.

А в июле 2020 года на сайте Верхнеуслонского исполкома появилась информация о разработке документации по планировке территории коттеджного поселка «Новый ключ» площадью 8,6 гектара, из которой следует, что на большей части участка, где растут яблони и липы, должно быть построено 55 индивидуальных жилых домов усадебного типа и общественно-деловой центр.

На большей части участка, где растут яблони и липы, должно быть построено 55 индивидуальных жилых домов

Общественные обсуждения проекта, как следует из информации на сайте исполкома, прошли в августе 2020 года при полном отсутствии участников. Замечаний на проект, в результате которого на месте исторической усадьбы должны появиться элитные «усадебки», не поступило и ему дали зеленый свет. После чего в мае в яблоневом саду застучали топоры.

Помогли, как могли

Жители и дачники, возмущенные вырубкой, и, как водится, ничего не знавшие об общественных обсуждениях (мало кто регулярно проверяет сайт исполкома и стенд в здании Совета района на предмет подобных объявлений), начали писать жалобы в разные инстанции. Откликнулись все.

В республиканском госкомитете по биоресурсам выразили готовность защитить уникальные насаждения от вырубки (активистка-дачница из Ключищ Лилия Мустафина говорит, что по данным местных жителей, нынешние яблони — потомки яблонь редких сортов, вывезенных из-за границы маркизом Паулуччи). Однако сбором доказательств заняться не поспешили, а переложили это на неспециалистов-заявителей: «В случае наличия у вас материалов, содержащих обоснование уникальности и ценности комплекса липовой аллеи и яблоневого сада (далее — Комплекс), информации о наличии на указанной территории редких и исчезающих видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Республики Татарстан, Комитет просит предоставить данные документы для изучения».

И теперь, говорит Мустафина, защитники аллеи и сада рыщут по научным институтам в поисках специалистов, которые подготовят необходимые комитету заключения. Правда, от комитета в Ключищи в целях обследования выезжал сотрудник. Ответ на запрос «Реального времени» о результатах этой поездки будет опубликован.

Пообещал поискать способы защитить липовую аллею в Ключищах и глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин. «Ранее Всероссийской общественной организацией «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» в адрес Комитета направлено заявление о постановке на государственную охрану объекта «Парк усадьбы Нарышкиных — Паулуччи», что явилось основанием для его включения в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, — сообщил он дачнице Гюзель Камаловой. — Комитет в срок не более девяноста рабочих дней со дня регистрации указанного заявления организует работу по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия».

Это означает, что работы по обращению, инициированному еще в мае покойной зампредседателя ТРО ВООПиК Фаридой Забировой (это — последняя инициатива активистки и подвижницы в деле спасения культурного наследия Татарстана), возможно, еще и не начинались, а результаты, как устно сообщили активистам из Ключищ, станут известны не ранее октября. И то, что аллею с садом возьмут под охрану — еще не факт. А пока остается радоваться хотя бы тому, что «собственнику земельного участка… Комитетом направлено уведомление и требование о необходимости принятия безотлагательных мер по приостановке проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ на вышеуказанном земельном участке, в том числе по вырубке деревьев».

«Реальное время» поинтересовалось, что на сегодня уже сделано Комитетом для сохранения паркового комплекса в Ключищах — в пресс-службе комитета ничего нового к вышесказанному не добавили.

Непонятное нарушение грозит уголовным делом

А вот в ответе Прокуратуры РТ говорится, что решение о проведении аукциона по продаже земельных участков, находившихся в государственной (то есть не муниципальной) собственности было принято исполнительным комитетом района. И что «в связи с выявленными нарушениями… Руководителю Управления Росреестра по Республике Татарстан и руководителю Исполнительного комитета Верхнеуслонского муниципального района внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства».

Материалы с результатами проверки прокуратура направила в УФАС — «для принятия мер в рамках компетенции» и в Верхнеуслонский МРСО Следкома «для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства». Но в чем именно выразилось нарушение закона заявительницы так и не поняли.

— Я записалась на прием в прокуратуру, надеюсь получить ответ на этот вопрос, — сообщила Мустафина «Реальному времени».

Не получило пока ответа на этот вопрос и «Реальное время» — в пресс-службе Прокуратуры РТ обещали дать разъяснения позже, и мы их обязательно опубликуем.

Среди местных жителей и дачников ходят упорные слухи, что реальным собственником этого участка является сын замглавы Верхнеуслонского района Сергея Осянина (на фото) Александр Осянин. Фото vuslon.ru

А в ответ — тишина

Среди местных жителей и дачников ходят упорные слухи, что парковый комплекс усадьбы Нарышкиных — Паулуччи обречен, так как реальным собственником этого участка является сын замглавы Верхнеуслонского района Сергея Осянина Александр Осянин, однако сам он свою связь с этим объектом в разговорах с журналистами неоднократно опровергал. Связаться с Осяниным «Реальному времени» не удалось по причине отсутствия в открытом доступе сведений о его телефоне.

А по телефону компании официального собственника — Романа Гущина откликнулся мужчина, который отрекомендовал себя как его представитель, но дать комментарий о собственниках и их планах относительно липовой аллеи отказался — предложил позвонить в понедельник. По получении мы опубликуем комментарий Гущина.

Не удалось получить ответов на вопрос, какие меры приняты в связи с представлением Прокуратуры РТ об устранении нарушений федерального законодательства при продаже участка с парковым комплексом и от руководителя Верхнеуслонского исполкома Ильнура Шакирова. Секретарь сообщила, что он в отъезде — на совещании, а позже сам перезвонит корреспонденту, однако звонка журналист так и не дождался.

А в пресс-службе Управления Росреестра по РТ запрос «Реального времени» о реакции на прокурорское представление приняли в работу — по получении ответ будет опубликован.

В пресс-службе Управления Росреестра по РТ запрос «Реального времени» о реакции на прокурорское представление приняли в работу. Фото: tatar-inform.ru

Продается половина, «ФОН» не беспокоить

Буквально на днях на «Авито» появилось объявление о продаже половины территории будущего коттеджного поселка «Новый Ключ» — «Продается 1/2 от земельного участка ИЖС общая площадь 84 600 кв. м, 500 м от р. Волга. Коммерчески подготовленный участок под коттеджный поселок. Есть план земельного участка, подготовлены документы под межевой план. Есть план сетей. Также можно использовать под личные угодья. Прекрасный вид на р. Волга, историческое место с 300-летней историей».

Корреспонденту «Реального времени», позвонившему под видом потенциального покупателя, риелтор перечислила плюсы объекта. Причины продажи она не назвала, а на вопрос, не помешают ли планам застройки общественное возмущение и реакция госорганов на это возмущение, ответила, что все в порядке и сослалась на описанные выше документы на сайте исполкома: «Там все законно». А потом внезапно намекнула, что к участку имеет отношение недавно освободившийся глава группы компаний «ФОН» Анатолий Ливада. Фамилию она не упомянула, ограничилась уважительным «Анатолий Николаевич».

Поскольку с Ключищами глава «ФОНа» связан благодаря заводу «Ключищенская керамика», мы решили проверить эти сведения и обратились к нему через его личного менеджера. И получили ответ: «Собственником он нигде не является. Отношения не имеет. Те, кто рассылает данную информацию, видимо, мошенники, будьте осторожны. Не первый раз приходит сообщение с «Авито» с какими-то участками».

Остается надеяться, что причины продажи части будущего коттеджного поселка раскроет официальный собственник участка Роман Гущин, либо его представитель. Мы готовы опубликовать его точку зрения.

Если усадебный парк быстро распродадут по частям, это сильно осложнит его защиту, и это отлично понимают активисты из Ключищ. Фото: vk.com/okn.tatarstan

«Нам нужно найти зацепки»

Если усадебный парк быстро распродадут по частям, это сильно осложнит его защиту, и это отлично понимают активисты из Ключищ. Они подготовили очередное обращение к прокурору республики, в котором будут просить Илдуса Нафикова «На период проведения проверки… дать указание Росреестру о приостановке на совершение каких-либо действий по отчуждению данного земельного участка».

— Нам нужно найти сейчас хоть какие-то зацепки, повод для того, чтобы аллею и сад взяли под защиту, — говорит Гюзель Камалова. — Имение собственники снесли, и его не вернешь, а сад живой, и часть яблонь уцелела! Он нам нужен и как часть нашей истории, и как любимое всеми место отдыха, и как один из самых прекрасных уголков живой природы в окрестностях Казани. Здесь каждый выходной энтузиасты с детьми проводят игры, квесты, здесь отдыхают пожилые люди, собирают яблоки, а туристические фирмы проводят экскурсии — чтобы посмотреть на нашу старину, люди приплывают на теплоходах. Нельзя это уничтожать!

— У нас в России есть общественная ассоциация «Волонтеры культуры» — есть она и в Татарстане, — говорит Лилия Мустафина. — И волонтеры могли бы заняться развитием этой территории. У нас есть музеолог Диана Файзуллина, она готова создать музей в Нижнем Услоне, и тогда находящаяся между Ключищами и Услоном садово-парковая территория усадьбы Нарышкиных — Паулуччи получила бы вторую жизнь. У нас в Казанском государственном институте культуры есть направление подготовки — туризм, и студенты вуза могли бы активно участвовать в популяризации этого парка. При помощи аграрного университета можно было бы восстановить вырубленную часть сада. И у нас есть научно-образовательный этнокультурный центр народов Поволжья — он мог бы взять на себя организацию, например, фестиваля, подобного «Каравону», например, «Яблочный Спас». Эта территория может прекрасно развиваться и вовсе не в направлении жилищного строительства!