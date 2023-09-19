Татарстанца оштрафовали за публичное оправдание терроризма в соцсети

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Центральный окружной военный суд признал 41-летнего татарстанца виновным в публичном оправдании терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК России) и оштрафовал его на 310 тысяч рублей. Гособвинителем выступал прокурор Татарстана Илдус Нафиков — он предлагал приговорить мужчину к 5 годам колонии общего режима и на два года лишить его права заниматься администрированием сайтов, форумов, групп и чатов в соцсетях.



Установлено, что в августе 2021 года татарстанец на своей странице в соцсети опубликовал текст, содержащий оправдания действия запрещенной в России международной террористической организации. Прочитать его мог неограниченный круг пользователей — доступ к посту был свободным.



Свою вину мужчина признал, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заседание проходило по ВКС в Казанском гарнизонном военном суде. Вопрос об апелляционном обжаловании приговора гособвинением решится после изучения мотивировки судебного акта и протокола заседания.

Напомним, в сентябре житель Казани получил два года колонии за публичные призывы к терроризму. Его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.



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Татьяна Демина