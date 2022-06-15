Тройка банкиров снова в суде: самокредитование Даутовой, неликвиды Мусина и левые заемщики Зарипова

СК не нашел растраты в «Спурте», ТФБ и «Интехе», АСВ заявило иски на 29,4 млрд рублей по новым уголовным делам

Фото: Олег Тихонов

Сразу три уголовных дела о новых банковских преступлениях принял Вахитовский суд Казани. Следователи больше не подозревают в растратах, мошенничестве и преднамеренном банкротстве Роберта Мусина, Евгению Даутову и Марселя Зарипова. Их обвиняют только в злоупотреблениях полномочиями на постах председателей правления татарстанских банков-банкротов. «Реальное время» выяснило, чем новые дела банкиров отличаются от старых и кто будет их судить.

Кому отдали дело Мусина



20 июня перед Вахитовским райсудом Казани снова предстанет уже осужденный к 12 годам колонии Роберт Мусин. В минувший понедельник 159 томов его нового дела поступили из 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ и были переданы в производство судье Юрию Арсенюку.

Именно этому судье ранее поручили разбираться в сложном деле топ-менеджера «Россельхозбанка» Романа Семенихина по афере с банковской гарантией 3 млрд рублей — после отмены двух обвинительных приговоров Семенихину и возврата материалов прокурору. А еще — в деле председателя отделения Всероссийского общества инвалидов Рифата Ганибаева по афере с подгузниками.

В свое время этот судья выносил приговор по коррупционному делу братьев-прокуроров Сабировых, освободил из-под стражи обвиняемого в афере гендиректора завода «Электроприбор» Павла Шацких и оправдал по делу о взятке подполковника — борца с групповой преступностью Рустема Гарипова. А вот оправданный Арсенюком подрядчик Минпромторга РТ снова под судом — приговор отменили.

В Казани Юрий Арсенюк работает с 2017 года, до этого 13 лет был мировым и федеральным судьей в Коврове Владимирской области. В систему Фемиды пришел из бизнеса — после окончания Казанского университета в 1992 году за 10 лет прошел путь от эксперта до начальника юротдела Ковровского экскаваторного завода.

Фото: Ирина Плотникова

По новому делу ТФБ арестовали имущество на 3,3 миллиарда

В чем разница между двумя уголовными делами Мусина? Расследование первого началось в день отзыва лицензии у «Татфондбанка» 3 марта 2017-го и было реакцией на масштабные проблемы вкладчиков и кредиторов. Второе возбудили по результатам трехлетней работы временного управляющего банка в лице АСВ по тем сделкам, в которых представители госкорпорации усмотрели признаки преступлений. Забегая вперед: по тем же основаниям были поданы новые заявления в отношении руководителей «Интехбанка» и «Спурта», причем примерно в те же сроки.

По первому делу работали больше десятка следователей, по второму — трое. За два последних года с Мусина сняли первоначальные подозрения в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ч. 2 статьи 172.1) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160). Все претензии были переквалифицированы на злоупотребление полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями (ч. 2 статьи 201 УК РФ) и по результатам проведенной экономической экспертизы объединены в единый эпизод преступления, причинившего ущерб ТФБ на сумму 26 млрд 747 млн рублей. При возбуждении дела эта сумма была в полтора раза больше — 41,2 миллиарда.

Эта же сумма заявлена в гражданском иске АСВ к Мусину. При этом, по данным источников «Реального времени», силовикам удалось наложить арест в рамках нового дела на ценные бумаги и имущество аффилированных организаций на общую сумму 3,3 млрд рублей — отчужденные в результате заведомо невыгодных, по версии следствия, сделок банка.

Фото: Максим Платонов

Переплата в пользу у МКБ и выкуп неликидов «Новой нефтехимии»

Речь о сделках с 1 марта 2015 года по 15 декабря 2016 года. В сумму ущерба включена непогашенная задолженность на 15 млрд 771 млн рублей по необеспеченным кредитам 35 юрлицам, выданных, как считают в СК и прокуратуре, по указанию Мусина. Деньги давали на сельское хозяйство, покупку ценных бумаг, расширение сетей по продаже электроники. Среди получателей есть уже известные по первому делу Мусина компании — «Казанская сельхозтехника», семейная фирма Мусиных «Аида и Д», «Автохаус», «Автопаркинг» и другие. Однако в новом обвинении фигурируют совершенно другие займы. А еще — факты снятия обеспечения по кредитным обязательствам на 1,2 млрд рублей.

Также в обвинении указаны две сделки с выкупом паев ЗПИФ «ТФБ — рентный инвестиционный фонд» и ЗПИФ «Приволжский» по завышенной стоимости на 3,8 млрд рублей, из которых — 2,36 млрд пришлись на сделку между ТФБ и ПАО «Московский кредитный банк».

Включили силовики в эпизод злоупотребления и букет заведомо невыгодной замены хороших активов плохими:

передача ссудной задолженности ООО «Воронеж-Аква Инвест» и ООО «Логос» в обмен на неликвидные векселя ООО «Новая Нефтехимия» на 1,8 млрд рублей;

невыгодная мена облигаций ПАО «ИФК «Союз» на 2,3 млрд рублей;

обмен ссудной задолженности ООО «Эримэкс» на неликвидные векселя ООО «Служба взыскания «Редут» на 1,5 млрд рублей;

приобретение банком неликвидных ценных бумаг у ООО «Лесное» на 169,2 млн рублей 91 копейка и неликвидных векселей ЗАО «Инвестиционные активы» и ООО «Полюс С» на 99 миллионов.

Как уточняет один из источников «Реального времени», игра с активами была частью политики по сокрытию финансовой ситуации в ТФБ при подаче отчетов регулятору. Чтобы улучшить положение хотя бы в отчетах, неликвидные обязательства плохих заемщиков меняли на пакеты получше, а потом отыграли назад...

Если по первому делу обвиняемый частично признавал вину, то по второму заявил — судить его не за что. «Он считает, что все указанные сделки — часть нормальной экономической деятельности банка», — комментирует позицию Роберта Мусина один из представителей силового блока. Напомним, сам банкир и его адвокат отказываются от пояснений СМИ по второму делу со дня его возбуждения. Между тем первый приговор экс-главе ТФБ в силу пока не вступил — следующее заседание апелляционной инстанции намечено на 27 июля. С учетом времени в СИЗО и под домашним арестом половина 12-летнего срока банкиром уже отбыта.

Фото: Ирина Плотникова

Спасут ли Зарипова сроки давности?

Выносивший приговор Роберту Мусину вахитовский судья Наиль Камалетдинов 10 июня получил 32 тома дела другого банкира — экс-председателя правления «Интехбанка» Марселя Зарипова. Последний три года назад уже побывал на скамье подсудимых Вахитовского суда Казани: его вместе с первым замом Еленой Наумовой обвиняли в неправомерных действиях при банкротстве с ущербом 873 млн рублей. Вину оба признавали, и в апреле 2019-го при рассмотрении дела в особом порядке гособвинитель запрашивал наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей. Суд не стал выносить приговор — прекратил дело за истечением срока давности...

В новом обвинении экс-главы «Интеха» — четыре эпизода злоупотреблений полномочиями с ущербом в 743 млн рублей. Однако АСВ требует с него куда больше — 1,8 млрд рублей — с учетом пяти эпизодов по преступлениям небольшой и средней тяжести, которые СК прекратил по нереабилитирующим Зарипова основаниям — за сроком давности. Среди них три эпизода злоупотреблений, неправомерные действия при банкротстве и фальсификация финансовой отчетности.

Расследование второго дела «Интеха» началось в июле 2020-го по заявлению Агентства по страхованию вкладов, которое усматривало признаки преступлений с ущербом аж на 6 млрд рублей, указывая и на растраты, и на преднамеренное банкротство, и на злоупотребления. «Растраты либо присвоения средств в действиях Зарипова не выявлено», — говорят о выводах силовиков источники «Реального времени».

Эпизод 1. «Очистка» от долгов с ущербом 622,9 млн : по версии обвинения, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха».

: по версии обвинения, с 23 марта по 5 августа 2016 года по указанию Зарипова «Интехбанк» перечислил средства ряду подконтрольных организаций (включая «Центр проектного финансирования», «Александрию», «Седьмой причал»), а затем они были аккумулированы на счете ООО «ПСФ «Строительный центр» и пошли на выкуп неликвидных прав требований к ООО «Андан». При этом указанные в договорах обязательства перед банком подконтрольные организации не выполнили, а вся многоступенчатая операция преследовала цель создания видимости очистки от плохих долгов. Предправления обвиняют, что он действовал не в интересах банка, а в целях извлечения выгод и преимуществ сторонней коммерческой организацией, чем способствовал краху «Интеха». Эпизоды 2—4. Заведомо невыгодные замены заемщиков по кредитам в 120,2 млн: результатом злоупотребления экс-главы «Интеха» силовики считают сделку от 28 апреля 2016 года, после которой должником по кредиту банка на 25,7 млн стал не частник Габдуллин, а ООО «Новая нефтехимия», которое не могло и не исполнило обязательства по возврату заемных средств. Схожая сделка была совершена 17 октября 2016-го по кредитам «Итеры-Казань» на 21,5 млн — обязанность погашать их перешла к «Трейдкому», но выплат не было, а уступка прав сопровождалась снятием залога. А 22 ноября 2016-го по той же схеме произошла невыгодная замена заемщика ООО «Симург» на ООО «Камелия» по обязательствам перед «Интехом» на 73 млн рублей. Денег банк не получил, право требовать залоговое имущество по договору с «Симургом» утратил.

Фото: realnoevremya.ru

Все сделки свершались в период исполнения предписания ЦБ и были попыткой скрыть негативный портфель. Но попыткой плохой, считают силовики. Поскольку вместо заемщика с просроченной задолженностью, но реальной деятельностью и имуществом должником становилась техническая компания с чистой кредитной историей.

В Следкоме сообщили — вину Марсель Зарипов частично признал. По данным источников «Реального времени», бывший председатель правления банка не согласен с первым эпизодом дела, который квалифицирован по ч. 2 ст. 201 УК РФ — злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. В остальных эпизодах фигурирует часть 1 той же статьи, которая предусматривает максимальное наказание в 4 года лишения свободы. По таким преступлениям средней тяжести предусмотрен срок давности в 6 лет, и по второму эпизоду нового обвинения Зарипова он уже истек. А если рассмотрение дела затянется в суде до конца ноября — прекращать придется еще два эпизода.

Защита же намерена биться за снижение тяжести и по первому эпизоду — доказывать, что сделки на 622 млн не повлекли тяжкие последствия для банка. Если получится добиться переквалификации части 2 на часть 1, Зарипов и второй раз может выйти из суда несудимым.

Дата первого заседания будет назначена в течение месяца. Судья Наиль Камалетдинов, которому поручено это дело, сейчас разбирается в «колясочной афере» замглавы ФСС по РТ и истории налоговой проверки «ТНГ-Групп» с передачей «куклы» в 10 млн ветерану налоговой. За плечами судьи — 5 лет службы в прокуратуре, в качестве гособвинителя он участвовал в процессах по делам о бандитизме и убийствах. В мантию облачился в 2013-м, а в этом году квалифколлегия судей РТ рекомендовала его на вакантный пост зампреда Вахитовского суда.

Фото: Ирина Плотникова

«Эти кредиты самой себе она даже на руки не получала!»

Второй раз на скамью подсудимых предстоит отправиться и экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой. Сейчас она, как и Зарипов, находится под подпиской о невыезде. 26 июня 2020-го, накануне 63-го дня рождения, Даутову освободили из казанского СИЗО — на 11 месяцев раньше окончания срока ее 3-хлетнего срока по приговору. А 7 июня 2022-го новое дело о преступлениях в «Спурте» поступило в Вахитовский суд — к судье Ильдару Салихову.

Этот судья с 9-летним стажей и опытом работы в налоговой полиции и прокуратуре ранее выносил приговоры по растрате 220 млн в банке «Открытие» и краже 27 млн из «Татсоцбанка». Сейчас рассматривает дело по обвинению экс-лидера татарстанских «справороссов» Рушании Бильгильдеевой в мошенничестве с застройкой коттеджных поселков.

В первый раз Даутовой инкриминировали злоупотребления полномочиями и фальсификацию финансовой отчетности с ущербом для банка и кредиторов в 2,9 млрд рублей. Сейчас привлекают еще по трем выявленным эпизодам злоупотреблений с общим ущербом 890 млн рублей, один из которых — с тяжкими последствиями.



Доказательства собраны в 28 томах дела. Арестовано имущество на 990 млн рублей.

В первоначальном постановлении о возбуждении дела фигурировал ущерб в 916 млн рублей и статьи о преднамеренном банкротстве, фальсификации финансовой отчетности, а также растратах — на признаки этих преступлений указывали руководители АСВ по итогам проверки внутренней кухни «Спурта». Однако в СК утверждают: версия о хищениях путем растраты либо мошенничества подтверждения не нашла, более того — доказательным путем установлено, что на себя лично Даутова деньги банка не тратила, все средства разными путями шли на реализацию проекта строительства КЗСК после того, как этот навязанный Даутовой федеральный проект частно-государственного партнерства внезапно лишился господдержки.

Эпизод 1. Невозвратные займы 712 млн на КЗСК и «КЗСК-Силикон». По версии обвинения, с 5 сентября 2013 года по 6 февраля 2017 года Даутова умышленно, вопреки интересам банка «Спурт», в целях извлечения выгод и преимущества в виде финансирования принадлежащих ей ОАО «Казанский завод синтетического каучука» и ОАО «КЗСК-Силикон», выдала кредиты десятку подконтрольных компаний — в том числе прописанных в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Кредиты были направлены на финансирование нефтехимического комплекса, но привели к образованию невозвратной задолженности в 712 млн рублей, снижению нормативов достаточности собственных капиталов банка.

Фото: Ринат Назметдинов

Эпизод 2. Кредит для погашения кредита на 100 миллионов. Злоупотреблением со стороны предправления банка в СК считают выдачу в августе — сентябре 2016 года кредитов на 100 млн рублей компании «Торговля и Логистика», что не вела реальной финансово-хозяйственной деятельности. Вся полученная сумма ушла на погашение задолженности по равнозначному кредиту ООО «Уфимское производственное предприятие», выданного «Спуртом» в 2016 году. На момент сделки в «УПП» уже началось конкурсное производство, но имелись активы, которых не было у нового, технического заемщика...

Эпизод 3. Займы самой себе на 78,1 млн рублей. Также в обвинении Даутовой указаны шесть кредитов самой себе, выданные банком с 14 февраля по 9 марта 2017 года на суммы от полутора до 23 млн рублей каждый. Общий ущерб «Спурта» оценен в 78,1 млн рублей. Однако следствием установлено, что деньги не обналичивались и технически банк даже не покидали, то есть ни о каком выводе активов речь не идет.

«Эти кредиты самой себе она даже на руки не получала — все суммы сразу уходили на выкуп акций банка», — утверждает источник «Реального времени», знакомый с предбанкротной ситуацией в «Спурте». По его словам, Даутова достигла договоренности о выкупе банка с некими людьми, но те попросили — консолидировать основной пакет в одних руках для простоты сделки, на эти цели и пошли те самые 78 млн рублей... Впрочем, до выкупа банка дело не дошло. 21 июля 2017 года «Спурт» лишился лицензии.

Вину Евгения Даутова частично признала. Но настаивала — действовала в сложной кризисной ситуации, пытаясь удержать банк на плаву и завершить прорывной силиконовый проект.

Обвинение всем трем банкирам утверждал первый заместитель прокурора Татарстана Алексей Заика. Процесс над Мусиным может стартовать уже в понедельник. Даты двух других пока не назначены.