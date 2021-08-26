В Челнах возбудили уголовное дело после наезда подростка на питбайке на 4-летнего ребенка

Днем 26 августа в Челнах на набережной Табеева 16-летний подросток на питбайке сбил 4-летнего ребенка. По факту наезда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. На место ДТП выезжал прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев.

Фото: прокуратура Татарстана

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Пострадавшего ребенка после аварии экстренно госпитализировали.



Фото: прокуратура Татарстана

Фото: прокуратура Татарстана

В ГИБДД отмечают, что наезд на пешеходов — одно из самых распространенных ДТП. Так, в Казани за январь — июль 2021 года зарегистрировали 254 таких случая. В результате ДТП восемь человек погибли, еще 252 гражданина получили травмы различной степени тяжести.

Татьяна Демина