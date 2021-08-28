В Татарстане прокуратура выявила 4 сайта с экстремистскими материалами

В Татарстане прокуратура Новошешминского района при мониторинге интернета выявила четыре сайта с информацией и материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в управление Роскомнадзора по РТ для блокировки доступа к незаконным интернет-ресурсам. По закону на территории России запрещается распространение, производство или хранение в целях распространения экстремистских материалов.

В прокуратуре обратили внимание, что доступ к незаконному контенту, размещенному в интернете, был свободным для неограниченного круга пользователей.



В этом году четыре сайта с пропагандой запрещенного в России движения АУЕ* выявила прокуратура Сармановского района. Ведомство добилось ограничения доступа к противоправному контенту. Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

Татьяна Демина