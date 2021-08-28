Новости происшествий

09:34 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане прокуратура выявила 4 сайта с экстремистскими материалами

08:29, 28.08.2021
В Татарстане прокуратура выявила 4 сайта с экстремистскими материалами
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане прокуратура Новошешминского района при мониторинге интернета выявила четыре сайта с информацией и материалами, включенными в Федеральный список экстремистских материалов. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Надзорное ведомство направило материалы проверки в управление Роскомнадзора по РТ для блокировки доступа к незаконным интернет-ресурсам. По закону на территории России запрещается распространение, производство или хранение в целях распространения экстремистских материалов.

В прокуратуре обратили внимание, что доступ к незаконному контенту, размещенному в интернете, был свободным для неограниченного круга пользователей.

В этом году четыре сайта с пропагандой запрещенного в России движения АУЕ* выявила прокуратура Сармановского района. Ведомство добилось ограничения доступа к противоправному контенту. Сейчас доступ к сайтам заблокирован.

*АУЕ — экстремистская организация, запрещенная в России.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан Прокуратура Республики Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также