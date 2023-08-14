В Татарстане оштрафовали руководителя госжилинспекции после проверки прокуратуры

Суд в Татарстане оштрафовал руководителя республиканской госжилинспекции за многочисленные нарушения. Как сообщил старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, их выявили в работе ГЖИ и семи ее подразделений на местах.

Выяснилось, что сотрудники ведомства не проводили необходимые мероприятия для проверки доводов заявителей, нарушали сроки рассмотрения обращений татарстанцев и так далее. Всего выявлено 87 нарушений законодательства.

Например, по обращениям граждан о законности увеличения платы за ЖКХ сотрудники госжилинспекции ограничиваются лишь разъяснением законодательства, не проводя проверочные мероприятия.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

— В отношении руководителя ГЖИ возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращений граждан). Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства, — рассказали в прокуратуре.

В мае этого года руководителя ГЖИ уже штрафовали за аналогичное правонарушение.

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Айрат Назипов