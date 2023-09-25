В Татарстане прокуратура потребовала изъять у чиновника авто, купленное на неподтвержденные доходы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Прокуратура Татарстана потребовала изъять у одного из сотрудников правоохранительных ведомств автомобиль: чиновник не смог доказать, что он приобретен на законные доходы. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Аида Шайдуллина.



Прокуратура обнаружила, что чиновник приобрел жилой дом с земельным участком и автомобиль Mazda CX-5. Общая стоимость имущества превышала доход мужчины и его жены за последние три года, предшествующие отчетному периоду.

Прокуратура обратилась в Высокогорский районный суд Татарстана с иском об обращении машины в доход государства. Иск находится на рассмотрении.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В июне прокуратура Татарстана обратилась в суд, чтобы взыскать с бывшего сотрудника правоохранительных органов более 38 млн рублей в доход государства. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что средства получены незаконно.



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Маргарита Головатенко